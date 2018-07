Mbi replikën e Tarifës për Pettiferin

Mehmet Metaj

E nderuar ‘DITA’. Kam ndjekur polemikën për çështjen e emrit të ri të Maqedonisë. Tarifa bën një reagim aspak të përshtatshëm për një studiues dhe lektor anglez të Oxford-it të njohur si James Pettifer..!!!

Ky Fatos Tarifa nëpunës dhe ambasador i Nanos, në reagimin e tij ndaj James Pettifer-it, që me logjikën e studiuesit dhe analistit ballkanik (që me sa di e ndjek dhe e njeh më mirë se analistët dhe historianët tanë), ka shprehur një mendim, që shqiptarët nuk duhet të miratojnë emrin e ri të Maqedonisë si “Maqedonia e Veriut”, dhe ndoshta ka të drejtë se Greqia gjithmonë, në çdo marrëveshje si me ne dhe me çdo vend ballkanik ka ose fsheh një kalë troje brenda. E ç’të keqka këtu? Pse nxehet Tarifa, në vend që të vihet në mendime? Në vend që të sjellë argumente të kundërta me të, Tarifa merr që në fillim pozicionin e mburravecit dhe do të na hiqet dhe të shitet si i lexuar dhe që ka miq e shokë kudo dhe bile dhe në Londër, se në SHBA po e po..!!!

Dhe që në hyrje të shkrimit na përmend një shok që paska në një shkolle-kolegj në Londër, duke replikuar me një lektor Oxford-i, për të na thënë se unë e kam të lartë piacën e miqve në Evropë, por s’e kupton se s’ka asnjë vlerë krahasuar me Profesor Pettiferin. Mjafton të kujtojmë se atë e çoi Fatos Nanua ambasador në ShBA dhe mburret. Tarifa rreket të na mbushë mendjen se ky është vërtetë studiues dhe jo Z. J. Pettifer-i, që nuk është lektor në Oxford por vetëm një anëtar i asociuar (kërkues dhe lektor). Dmth më në fund e ka parë dhe e pranon se Z. J. Pettifer është dhe studiues dhe lektor në Oxford, por çfarë ka dashur të thotë me atë “tenure track”-un që s’ia di as emrin mirë (dhe e shkruan “tenure truck”) dhe me siguri s’ia di as kuptimin..?!!

Shiheni që dy herë që ka dashur të thotë se di anglisht, ngaqë s’di asgjë dhe nga kjo, thotë “tenure truck” në vend që të thotë “tenure track”, siç desh të na tregonte disa muaj më parë për një shkrim per Karl Marksin, ku tha nje shprehje te tij, por ky mqse eshte anglishfoles sakat, e tha që K. Marksi ka thënë vetë që unë nuk jam marksist, dhe ky Tosi i Tarifajve nuk na e tha ne shqip, por desh të na e thoshte në anglisht dhe e tha: “I am not any Marxist”, në vend që të thoshte-përkthente: “I am not a marxist..”..!

Po prape ai mirë bën se duke shkruar e botuar këto shkrime dhe të këtij niveli, u jep mundësinë dhe atyre që s’e kemi njohin se çfarë është në të vërtetë, pasi Shqipëria e gjorë ka shumë të tillë.

Me vjen keq që gazeta serioze “Dita” boton reagime të tilla. Ky është thjesht një reagim “ala Tarifa”.