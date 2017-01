Mbledhja e Këshillit të Pehlivanllëkut Kombëtar

Viktor Malaj

“Në sytë e perëndisë, për shoqërinë më shumë vlen një njeri i ndershëm sesa të gjithë rufjanët politikë së bashku” – Tomas Pein*

Midis shumë e shumë parregullsive, padrejtësive dhe anomalive që kanë përjetuar shqiptarët në dhjetëvjeçarët e fundit, pasiguria ka qenë, ndoshta, më gjithëpërfshirëse dhe më e kudondodhur se çdo gjë tjetër. Pasiguria është tenja brejtëse për shoqërinë njerëzore që zhvlerëson pak nga pak edhe arritjet e tjera në ekonomi, kulturë apo shkencë. Pasiguria jonë ka qenë, më së shumti dhe më së shpeshti, vepër e jona, kryesisht e klasës tonë politike në një kohë kur e kundërta, siguria duhej të ishte kryevepra e tyre. Kjo pasiguri, deri në kaos kombëtar, ka ardhur jo nga padija, por nga mungesat e theksuara të përgjegjësisë morale. Është papërgjegjshmëria ajo që i ka shtyrë halabakët tanë politikë të sakrifikojnë rendin publik, popullin dhe shtetin për hir të interesave të tyre sunduese dhe gllabëruese.

Megjithëse e kemi jetuar dhe përjetuar vazhdimisht një gjendje të tillë pasigurie fizike, ekonomike dhe shoqërore, rrallë, tepër rrallë kemi parë të mblidhet i ashtuquajturi Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Pse? Sepse në krye dhe në përbërje të atij këshilli, më së shumti kanë qenë dhe janë vetë autorët dhe shkaktarët e pasigurisë tonë kombëtare. Rrjedhimisht është e kuptueshme se ata nuk do të mblidheshin të analizonin dhe ndëshkonin vetveten, pasi prirja e tyre më e madhe ka qenë dhe mbetet ndëshkimi i të tjerëve, edhe për fajet e veta.

Ditët e fundit pamë që Kryetari i Parlamentit të Shqipërisë, z. Ilir Meta i kërkoi Presidentit të Republikës mbledhjen e jashtëzakonshme të këshillit të lartpërmendur sepse siguria kombëtare ishte në rrezik. Nga kush është në rrezik dhe për çfarë? Nga një ish-zyrtar i lartë politik dhe i pushtetit lokal të partisë që kryeson Kryeparlamentari, një zyrtar që mendohet, dyshohet dhe, jo pak besohet se ka qenë i angazhuar në një veprimtari kriminale të tregtimit të drogës. E çuditshme, apo jo? Një i akuzuar zyrtarisht se ka bërë trafik droge prej vitesh (si Eskobari i Kolumbisë- thonë), paska tronditur themelet e shtetit tani që është në arrati dhe s’di si të shpëtojë kokën, por aspak themelet e partisë që e ka pasur në gjirin e vet kur zhvillonte veprimtari të paligjshme dhe kryente detyrën e drejtorit!

Megjithëse kam qenë e mbetem i papajtueshëm me veprimtaritë kriminale që lidhen me prodhimin dhe tregtimin e drogës, sjellja e kryeparlamentarit dhe përgjigjja e kryeshtetarit ndaj këtij rasti më duket krejt fiktiv, abuziv, spekulativ, por qartësisht me shpresa leverdishmërie partiake. Klement Balili, edhe nëse i marrim të mirëqena të gjitha akuzat e autoriteteve greke ndaj tij, është dhe mbetet thjesht një kontrabandist droge, një prej atyre që i gjen me shumicë në Shqipëri, Evropë dhe Amerikë. Në SHBA ka pasur me dhjetëra raste kur krerë të tregtimit të drogës apo vrasës serialë kanë mbetur në kërkim dhe nuk janë kapur për dhjetëra vite. Shteti amerikan nuk e ka konsideruar këtë fakt si rrezik të beftë kombëtar, por si detyrim për të bërë të gjitha përpjekjet e mundshme për kapjen e tyre.

Balili dhe gjithë të ngjashmit e tij duhen kapur dhe izoluar nga shoqëria, por të kërkosh mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Kombëtar pse ky individ nuk është kapur, kur ende nuk ke thënë nga cilat arsye u nise që e bëre pjesë të familjes tënde politike dhe përse vite me radhë u tregove sylesh, kur ke heshtur me vite të tëra ndërsa karteli më i madh i drogës në Evropë lulëzonte në Lazarat; ke heshtur kur një ish- zyrtar tjetër lokal në Fier, i dënuar me 18 vjet burg nga gjykatat italiane, u kap nga policia dhe u la i lirë nga gjykata; ke heshtur dhe miratuar në heshtje thirrjet haluçinante dhe kriminale të deputetit Sali Berisha për armatosje të popullit kundër pushtetit të zgjedhur me votë; ke heshtur kur jetët dhe pasuria e mijëra shqiptarëve u rrezikuan, dhe rrezikohen ende në Patos-Marinzë nga korporatat ndërkombëtare grabitëse të naftës; nuk e ke konsideruar të arsyeshme dhe as të nevojshme mbledhjen e këshillit të sipërpërmendur kur 27 persona humbën jetën dhe treqind të tjerë u plagosën nga veprimtaria e papërgjegjshme e shtetit në Gërdec; jo vetëm ke miratuar, por edhe i ke konsideruar “kokëpalarë” të vrarit drejtpërdrejt nga qeveria në 21 janar 2011 etj. etj., këto na thonë se ia ke me hile sigurisë kombëtare, atyre që të kanë votuar në postet e larta shtetërore dhe vetë Balilit tani që është në arrati.

Kontrabandistët e drogës i sjellin shumë dëme shoqërisë, por akoma më të dëmshëm janë ata zyrtarë shtetërorë që shpërdorojnë qindra milion euro të buxhetit të shtetit në ndërtime rrugësh dhe nuk dënohen nga gjykatat për shkak të pozitave shtetërore politike; ato figura politike dhe qeverisëse që bëjnë plane dhe skica për shpërndarjen e parave të buxhetit shtetëror sipas përqindjeve tek sipërmarrësit dhe vetjet e tyre; ata politikanë banditë që sulmojnë institucionet shtetërore me tanke e mitraloza dhe pastaj na qeverisin apo kërkojnë të na sundojnë përjetësisht; ato autoritete shtetërore që cenojnë integritetin territorial të Shqipërisë duke nënshkruar marrëveshje antikombëtare me fqinjët dhe shumë e shumë zyrtarë të tjerë që i zgjedhim për të qeverisur e shërbyer dhe na sundojnë nëpërmjet mashtrimit dhe zhvatjes.

Kërkesa për mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Sigurisë është një pehlivanllëk politik dhe keqpërdorim i kreut të shtetit shqiptar, a thua se nuk i kanë mjaftuar keqpërdorimet e pafundme nga tutori i tij politik, për të arritur disa synime ngushtësisht vetjake dhe partiake, duke i dhënë edhe atij institucioni karakterin e cirkut politik ku pehlivanë dhe horra politikë interpretojnë numrin e radhës përpara spektatorëve të mashtruar si votues të pritshëm.

Shqetësimi i drejtë për problemet e kriminalitetit në përgjithësi dhe ato të drogës në veçanti do të duhej të shfaqej më së pari nëpërmjet konsultimeve qeveritare dhe ndërpartiake, iniciativave ligjvënëse e ligjzbatuese dhe, së fundi, edhe nëpërmjet thirrjes në interpelancë parlamentare të Ministrit të Brendshëm, Kryetarit të SHISH-it, Prokurorit të Përgjithshëm etj.

Adresimi i problemit në KSK (Këshilli i Sigurimit Kombëtar) është më tepër një akt rufjanizmi politik me të cilin synohen të arrihen disa qëllime. Duke qenë parti, mjerisht si gjithë të tjerat, pa kurrfarë boshti ideor dhe fare pak ideale, një parti që e ka bërë zakon të kërcejë e kacavirret sa andej-këtej si majmuni në kërkim të frutave, LSI ka nisur kështu zhonglimin politik në prag të zgjedhjeve. Synimi i parë duket se është që në fushatën e ardhshme elektorale të futet si parti që as ka qenë në pushtet, por as në opozitë. Pra, edhe të marrë përfitimet e pushtetit edhe të shitet si e virgjër moralisht dhe politikisht në mënyrë që, jo vetëm të mos e pakësojë elektoratin por ta shtojë atë duke tërhequr lakmitarë majtas e djathtas dhe duke u shndërruar praktikisht në një Lëvizje të Sigurimit të Interesave (LSI).

Synimi i dytë ka të bëjë me përpjekjet për të dëmtuar aleaten kryesore, PS-në, me shpresë se do ia ngarkojë asaj të gjitha mëkatet e qeverisjes dhe do të mund t’i marrë sadopak nga elektorati i saj. Akti i saj i dytë, ai i porosive të dhëna drejtuesve të saj kryesorë për kujdes se mos policia iu fut drogë nëpër makina dhe i kriminalizon, shënon një hap kërcënues jo dhe aq të ri për largim nga koalicioni qeverisës dhe, njëkohësisht, si përgatitje për një koalicion të ri në të ardhmen i motivuar me kinse viktimizimin nga pushteti ku ka qenë përfituesja kryesore e tij. Ky akt që duket sheshit se është i rremë, është edhe i turpshëm në shumë aspekte.

Aksioni i disa drejtuesve të LSI që përsëritet herë pas here, qysh prej muajve të parë të kësaj qeverisjeje, si nismë personale e turbullonte fort elektoratin e majtë në ato fillime deri sa “gjakrat e ndezura” të Vasilit e kolegëve të tij i qetësonte kryetari me urtësinë e tij. Tani njerëzit janë më të qartë. Më shumë se për pasojat që mund t’i vijnë koalicionit, njerëzit tani pyesin: mirë këta “gjaknxehtët” që nuk e kanë idenë e dinjitetit, por ky që i keqpërdor si nuk e kupton dëmin që i shkakton vetes kur ia paraqet opinionit bashkëpunëtorët më të afërt si mos më keq? Këto ditë u arrit deri aty sa ndonjë figurë pa reputacion lokal që ka arritur të marrë funksione qendrore qeverisëse guxon të na tregojë se kryetar i bashkisë së Durrësit nuk duhet të ishte ky që zgjodhën zgjedhësit, por ajo që humbi me dhjetëmijë vota më pak.

Ky turravrap i tyre duket se do të vazhdojë me shumë akte në të ardhmen në mënyrë që, “me qetësi dhe dashuri”, të gënjejnë zgjedhësit e shpeshgënjyer me qëllim që të mos i lënë karriget e pushtetit t’iu ftohen, pavarësisht kush do të dalë forcë e parë në zgjedhjet e qershorit.

LSI është njëlloj përgjegjëse për gabimet dhe mosarritjet qeverisëse sa PS dhe, madje, akoma më shumë. Veprimtarët dhe zyrtarët e saj nuk janë më të këqij se të partive të tjera, por pjesa e padenjë e këtyre zyrtarëve, është pjesa më e korruptuar dhe më e dëmshme e administratës qendrore dhe vendore për shkak të sigurisë që ndiejnë nga gatishmëria e kupolës së saj drejtuese për të qenë në pushtet gjithnjë dhe me çdo çmim. Duke u ndjerë të sigurt ndihen edhe më të babëzitur dhe më të paskrupuj. Ky është një fakt që dihet dhe përmendet përditë në biseda shoqërore në të gjithë vendin.

Pretendimi se LSI po e kërkon thirrjen e KSK-së si detyrim ndaj shqetësimeve të shprehura nga partnerët tanë ndërkombëtarë është një përrallë që nuk nanurit dhe zbavit njeri me mend në kokë. Po të merakoseshin për qetësimin e “partnerëve ndërkombëtarë” nuk do i kishin rropatur ata një vit të tërë për miratimin e Reformës së Drejtësisë, të projektuar, kërkuar dhe propaganduar prej tyre. Sigurinë nuk mund t’ia sjellin popullit shqiptar ata që përpiqen të shesin sigurinë e kolltukëve të vet politikë si siguri kombëtare dhe as ata që kanë kontribuar në të shkuarën më së shumti për t’ia prishur këtë siguri popullit tonë. Përpara se ta shtrojnë çështjen në KSK, LSI do të duhej t’i kërkonte falje shqiptarëve dhe partnerëve ndërkombëtarë përse ka lejuar që një “Eskobar i Ballkanit” të ishte aktivist politik dhe përfaqësues i saj në pushtetin lokal. Përpara se të mbledhë KSK, Presidenti i vendit do të duhej t’iu kërkonte falje shqiptarëve për kaosin dhe pasigurinë që partia e tij iu ka sjellë si në qeverisje ashtu edhe në opozitë dhe ku ai vetë ka pasur një kontribut të spikatur.

Nga ana tjetër, qëndrimi i kryeministrit nuk është i duhuri. Përsëritja e shprehjes fyese “qentë le të lehin, karvani ecën përpara” nuk thotë më shumë se një shpërfillje fyese për të keqpërdorurit apo edhe keqpërdoruesin e tyre. Ndërkohë që qeverisja nuk mund të realizojë programet e saj në një klimë të tillë, ku njëra pjesë vazhdon të mendojë si Sali Berisha se kryeministri është i shantazhueshëm.

Duke shprehur mospajtimin tim të prerë qytetar me çfarëdo shenjash fodullëku të manifestuara nga Kryeministri E.Rama në trajtimin e disa problemeve të qeverisjes dhe në marrëdhënie me aleatët politikë, gjithashtu shpreh neverinë time ndaj çfarëdo morali që ka synuar dhe synon miklimin e zgjedhësve shqiptarë dhe përdorimin e votave të tyre në ankandin politik si mjete të sundimit dhe përfitimit të përhershëm dhe të mosndëshkimit moral dhe ligjor për gabimet dhe fajet e kryera për një qëllim: të qenit përherë sundimtar dhe kurrë qytetar.

Dhe për ta mbyllur, do thosha se ajo që është rrënjëzuar vit pas viti tek ne nuk është Siguria Kombëtare, por hipokrizia e politikanëve tanë batakçinj, që për të qenë të përjetshëm në pushtet nuk u dhimbset asgjë dhe askush përveç kolltukut të tyre.

* Thomas Paine – Filozof, teoricien dhe aktivist politik anglo-amerikan i shekullit të 18-të