Mbledhja me dyer të mbyllura, Basha ngre tonet dhe jep një ultimatum në kryesinë e PD

Kreu i PD Lulzim Basha duket se po tenton të rimarrë në dorë frenat brenda partisë pas përçarjes që nisi që me listat dhe u bë edhe më e dukshme me votimin e Ruçit, ku dy prej deputetëve të tij votuan “PRO”.

Në mbledhjen me dyer të mbyllura të kryesisë zhvilluar në selinë blu, Basha është treguar i prerë me deputetët duke folur për disiplinë.

“Deputetët do funksionojnë ndryshe. Puna e deputetit është full time, jo me kohë të pjesshme. Duhet disiplinim i punës për te rritur efiçencën dhe opozitarizmin. S’mund të lejohen më angazhime të pjesshme me disa orë. Deputetët do të angazhohen çdo ditë me kohë të plotë si ligjvënës dhe në shërbim të qytetarëve. Askush mos mungojë në Parlament e komisione. Deputetët, të premteve duhet të zhvillojnë takime me qytetarët në zonat elektorale. Të jenë të gatshëm në çdo moment dhe mos u bëjnë bisht qytetarëve”, mësohet të ketë thënë Basha në mbledhjen e kryesisë.