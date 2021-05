Mblidhet Komiteti i Ekspertëve: Hapen universitetet, hiqet karantina me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut. Nuk ndryshon orari i kufizimit të lëvizjes

Ministrja Ogerta Manastirliu e ka cilësuar si të qëndrueshme dhë nën kontroll situatën epidemiologjike në Shqipëri.

Por pavarësisht se situata është nën kontroll, orari i lëvizjës për qytetarët nuk do të ndryshojë, çka do të thotë se orari i lejuar i lëvizjes do të jetë nga ora 06:00 e mëngjesit deri në 22:00.

Komiteti Teknik i Ekspertëve nisur nga ulja e rasteve të infektimeve dhe incidencës së Covid-19, ka vendosur që të hapen “pjesërisht” Universitetet si dhe të hiqet karantina për emigrantët nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut.

“Këtë vit ia kemi dalë që falë strategjisë tona dhe masave të marra, të kemi këtë gjendje që kemi sot, ku situata është në kontroll. Jemi duke vijuar me fushatën e vaksinimit masiv. Në vendin tonë kanë mbërritur mbi 748 mijë doza. Kemi mbi 537 mijë të vaksinuar, ku 100 mijë prej tyre me dy dozat

Nisur nga situata epidemiologjike, Komiteti I Ekspertëve ka rivlerësuar masat e marra në disa javë më parë dhe ka bërë një vlerësim për situatën në Greqi dhe Maqedoni, ku vihet re një një përmirësim. Prandaj është hequr karantina për qytetarët që vijnë nga këti dy vende. DO lejohet hapja e autidorevë për procesin e konsultimeve dhe provimeve, duke siguruar zbatimin rigoroz të protokolleve shëndetësore. Do vijojnë të mbeten në fuqi rregullat e tjera. Ndalimi i lëvizjës do të jetë nga ora 22:00 deri në orën 6:00 të mëngjesit”, tha Manastirliu.

j.l./ dita