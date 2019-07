Mbyllen intervistat për SPAK

Këshilli i Prokurorisë ka përfunduar intervistimin e 22 prokurorëve që kanë kandiduar për të qenë pjesë e Prokurorisë Speciale,e njohur ndryshe si SPAK. Tashmë ata do ti nënshtrohet procesit të pikëzimit në bazë të të cilit do bëhet edhe renditja.

15 të parët do të jenë pjesë e prokurorisë që do hetojë korrupsionin në nivele të larta dhe krimin e organizuar. Kaq është edhe është numri i vendeve vakante të hapura nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë për këtë strukture të re. Sipas burime nga KLP ky proces do të mbyllet mesin e javës së ardhshme. Por kjo nuk mjafton që kandidatët të jenë pjesë e SPAK, pasi ata duhet të kenë kaluar Vettingun në të dyja shkallët.

Aktualisht ata që kanë kaluar këtë proces në të dyja shkallët janë Arben Kraja dhe Dritan Prençi. Ndërsa ata që kanë kaluar vetëm shkallën e parë janë 8. Nga këta komisioneri publik kërkon shkarkimin për dy Donika Prelën dhe Besnik Muçin.

Ndërsa 12 kandidatët e tjerë ende nuk i janë nënshtruar Vettingut. Këshilli i lartë i prokurorisë është në diskutime që SPAK të fillojë punën edhe me më pak se 10 prokurorë, por vendimi do të merret me shumicë votash.

l.h/ dita