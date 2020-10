Mbyllet faza e parë e testimit të hetuesve për BKH-në, Komisioni i Përzgjedhjes shpall emrat e kandidatëve të kualifikuar (Lista)

BKH ka mbyllur fazën e parë të testimit të kandidateve për hetues, ku nga 653 persona që aplikuan janë skualifikuar 229.

Tashmë, nga 424 hetues që kanë kaluar fazën e parë, prej tyre do të zgjidhen 60 hetues që më pas do të trajnohen nga FBI dhe do të përbëjnë të gjithë grupin e hetuesve në BKH, e cila do të hetojë zyrtarët e lartë të përfshirë në krim dhe korrupsion.

Ndërkohë, procesi në fjalë do të monitorohet nga afër edhe nga Komisioni Ndërkombëtar i Ekspertëve për të garantuar transparencën dhe objektivitetin maksimal.

Gjithashtu, edhe ambasadorja e SHBA-së në Tiranë Yuri Kim ka bërë disa herë thirrje gjatë kohës së aplikimit, ku inkurajonte hetuesit e rinj se kishte ardhur koha që të merrnin veprime konkrete kundër krimit të organizuar në Shqipëri.

BKH është një institucion i dalë nga Reforma në Drejtësi dhe do jetë struktura hetuese e prokurorëve të SPAK, për të luftuar krimin dhe korrupsionin në nivele të larta qeverisëse.

Njoftimi i BKH:

“Komisioni i Përzgjedhjes në datë 12.10.2020, mbylli procesin e shqyrtimit të aplikimeve fillestare dhe përzgjedhjes së kandidatëve, për fazat e mëtejshme të konkurrimit.

Komisioni i Përzgjedhjes shqyrtoi 653 aplikime, ku u kualifikuan 424 kandidatë dhe 229 kandidatë nuk kaluan në fazën tjetër. Për të parë listën me kandidatët e kualifikuar, shkarkoni listën e kandidatëve që gjendet në LINK 1, bashkëlidhur.

Kandidatët e kualifikuar, në datën 14.10.2020, do t`i nënshtrohen Testit të Arsyetimit Logjik me shkrim. Testi i Arsyetimit Logjik do të zhvillohet në Pallatin e Kongreseve, udhëzimet mbi zhvillimin e testit gjenden në LINK 2, bashkëlidhur.

Falenderojmë gjithë aplikantët që shprehën vullnetin për të marrë pjesë në këtë konkurrim”.

