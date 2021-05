Mbyllet hetimi i Komisionit Hetimor, nuk miratohet marrja me forcë e Presidentit: Të mos prishim imazhin e institucionit, boll të dëmtuar e ka

Komisioni Hetimor parlamentar për shkarkimin e Presidentit të Republikës Ilir Meta ka mbyllur hetimin dhe sot kryetari i komisionit, deputeti i PS Alket Hyseni ka prezantuar provat që ka administruar ky organ.

Pas propozimit të deputetit Spartak Braho, deputetja e PS Vasilika Hysi është shprehur kundër.

“Do të doja të theksoja se lidhur me shkresën e sjellë nga presidenti që ne jo paqëllim ja kemi treguar kërkesën për tu paraqitur. Në shkresë aludohet se ne nuk kemi lexuar përgjigjet e presidentit, duke vënë në shkresë faktin që ne nuk i lexojmë shkresat. Në fakt kjo është për transparence dhe për rekorde. Çdo deputet i këtij komisioni, unë i kam dëgjuar përgjigjet e Presidentit. Do të doja që Presidenti të mos ishte autori i shkrimit të kësaj përgjigje, por të kenë qene lapsuse. Sepse ne kemi theksuar që për shkak të ngarkesës që ka presidenti në këtë periudhë ta zgjidhe vetë ditën dhe orën. Unë nuk jam që ta thërrasim me forcë. Në këtë moment nuk duhet të tregojmë para publikut të gjere shfaqje që nuk janë aspak në të mirë, qoftë për qytetarët, për imazhin e Republikës Parlamentare, për imazhin e institucionit, pasi boll është dëmtuar imazhi. Bie dakord me propozimin e Bushkës. Mos dorëzoni me kërkesa institucionit të presidentit. Kemi ezauruar çdo mjet. Nuk do doja që në arkivin e Parlamentit, brezat e tjerë të gjejnë letra që do ti vinin turp për ti lexuar”, deklaroi Hysi.

Edhe deputeti i opozitës parlamentare Myslim Murrizi deklaroi se është kundër thirrjes me forcë.

“Jam dakord me zonjën Hysi. Nuk kemi pse dërgojmë shkresa. Respektet për institucionet e këtij vendi duhet t’i kemi të barabarta. Respektet personale, nëse nuk më respekton një herë personalisht, as ma ndjen fare. Nuk besoj se e kemi thirrur personalisht në komision”, tha Murrizi.

Braho tha se Meta nuk ka karakter dhe propozoi te sillej ne komision me forcë.

“Nuk dua t’i heq asnjë presje shpjegimeve profesionale të zonjës Bushka, ashtu është. Presidenti ka detyrimin që të sillet edhe me forcë, të gjejë mjetet, por është çështje e vullnetit, që do të thotë se ai s’ka vullnet, ç’është më kryesorja të njohë këtë Kuvend, të njohë Komisionin Hetimor e jo më të paraqitet në bazë të kërkesave që bën parlamenti. Megjithatë, unë do e shtroj çështjen ndryshe.

Ky president nuk ka karakter. Kjo është themelorja. Mua më kujtohen edhe ngjarjet e viteve të shkuara. ku ky president, në pozitën e kryeministrit në atë kohë, e mori me dhunë “Mister Debulesën”. Myslimit mund t’i kujtohet, sepse edhe Myslimi është ndër deputetët e vjetër. Ashtu siç Berisha e ka marrë këtë me dhunë më 1994 në ngjarjet e Poliçanit. Tani unë vras mendjen. Ishin këta skenarë të lidhur ndërmjet tyre? :Pse nuk vjen ky, sepse është i thirrur nga Komisioni Hetimor? Ky përveç të tjerave, akuzohet nga materialet që na janë servirur, për thirrje për dhe me dhunë, parashikuar nga neni 223 i Kodit Penal. I mungon Komisionit Hetimor vullneti për ta thirrur? Jam dakord me shpjegimet që dha zonja Bushka, por ne duhet të shfaqim vullnetin tonë. Ai duhet thirrur me dhunë nesër. Kështu, që ta votojmë këtë propozim, ky është mendimi im”, deklaroi Braho.

Kreu i Komisioni Alket Hyseni tha se kërkesa për të ardhur në seancë dëgjimore është bazuar në dy momente juridike, momenti i parë e drejta që ka personi nën hetim, në këtë rast presidenti dhe detyrimin që ka ky komision për ta thirrur e dëgjuar.

“Për ne e rëndësishme është thellësia e hetimit. Do hedh për votim propozimin për të mbyllur procedurën e thirrjes së presidentit, hetimin, dakord të gjithë. Administrimi i provave, do ua lexoj provat dhe do shprehemi”, tha Hyseni, teksa më pas ka renditur provat si CD me deklarata e pamje filmike, takime të Presidentit Meta etj.

o.j/dita