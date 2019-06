Mbyllet protesta, Basha kërcënon me humbje të arsyes

Në fjalën përmbyllëse të protestës së sotshme të opozitës së bashkuar, lideri i PD-së, Lulzim Basha kërcënoi në një mënyrë që nuk mund të quhet jo e drejtpërdrejt.

Protesta që nga policia i ishte dhënë leje të mbahej vetëm të sheshi para Kryeministrisë dhe të zgjaste dy orë, me thirrjen e kreut të PD-së Basha u zhvendos te ndërtesa e parlamentit dhe zgjati për gati 3 orë e gjysëm. Për më tepër, ashtu si Dita raportoi, protesta para parlamentit ishte shumë e tensionuar.

Por Basha nuk mori përgjegjësi për këtë tensionim të situatës. Përkundrazi ai fajësoi policinë.

Ndryshe nga sa kishte deklaruar rreth 90 minuta më parë në shesh për efektivët e policisë, ai, këtë herë i akuzoi ata për dhunë ndaj protestuesve.

Ndër të tjera, Basha gjithashtu theksoi se Rama nuk mund ta mbajë pushtetin me dhumë, duke thënë se kjo ishte hera e fundit që ai fliste me arsye dhe se do ia linte fjalën sovranit.

Basha tha:

Së pari dua t’ju falenderoj nga zemra për qytetarinë, shpirtin e qëndresës, për vendosmërinë që demonstruat sot me praninë që ka parrë Ballakni në një protestë për zgjedhje të lira, pa të cilat nuk ka demokraci.

Qindra mijë prej jush në këtë protestë sollët me vete energjinë, vendosmërinë, shpresën dhe besimin tek e nesmërja që po lind.

Mesazhi i parë i qartë është se Rama dhe banda e tij ta harrojë që ta mbajë pushtetin me dhunë duke dhunuar qytetarët.

Kthejna sovranit atë që i keni vjedhur sovranit, hapini rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Lereni sovranin të flasë me votë të lirë.

Lereni qytetarët të flasin me votë. Largohu si do ishin larguar liderët ballkanas. Lerëni popullin të flasë me votë ose ndjeja zërin në protestën e ardhshme.

Sot dua tju përsëris zotimin tim, të PD dhe opozitës së bashkuar se nuk kërkojmë asgjë më shumë, por nuk pranojmë asgjë më pak se vlerat evropiane. Zgjedhje të lira dhe të ndershme. Lërë qytetarin të flasë, ose dëgjoja zërin në protestën e ardhshme.

Kështu të gjithë bashkë, ballë lart, para historisë le ta çojmë këtë betejë për Shqipërinë Evropën drejt fitores së popullit.

Basha shtoi:

Janë plagosur disa protestues me fraktura në kokë. Po i them sot Ramës dhe Lleshajt se do mbani përgjegjësi para ligjit. Asgjë nuk harrohet e fshihet. Përpjekja juaj tinzare për t’ia faturuar dhunën protestës kundër dhunës do të marrë përgjigjen e merituar.

Është mahnitëse për një popull të tërë të bashkuar kështu, të vendosur në mënyrën më të qartë dhe të prerë për vlerën evropiane, pa të cilën nuk ka Evropë, nuk ka Amerikë, nuk perëndim, por ka despotizëm lindor si ai që Edi Rama kërkon të instalojë në Shqipëri për të shkatërruar zgjedhjet, institucionet, për të shkatërruar investimin tonë euroatlantik.

Ne nuk hedhim asnjë hap pas. E sotma është dita e fundit ku unë i drejtohem me argumentet e arsyes gjithë atyre me përgjegjësi, kupolës socialistë, sepse koha për fjalët po mbaron dhe në protestën e ardhshme fjalën do ta ketë vetëm sovrani, vetëm ju.

e.ll./dita