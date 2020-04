Nga Bedri Islami

Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video me pamje të rënda të agjencisë së lajmeve “The Independent”, e cila tregon momentet kur trupat e viktimave nga Covid-19 në Bruklin transportohen me vinç në një kamion frigorifer, sepse në morgun e spitalit nuk kishte më vend.

Nuk e di pse e ka bërë këtë publikim makabër kryeministri i shtetit shqiptar.

Nuk e di se cili ka qenë mesazhi i dhënë prej tyre!

Nga të gjitha zgjedhjet për të shpënë frikën tek njerëzit ky është më i paduruari, më ciniku, më tmerruesi!

Me çfarë na frikëson sot zoti Kryeministër?

Me pamje të tilla, të cilat, sot, në këtë kohë, kur edhe fëmijët mund të përdorin internetin, e bëjnë këtë pandemi edhe më të llahtarshme.

Me cilat mend jeni nisur për të na afruar tablo të tmerrit, kur njerëzit e mbyllur prej javësh, jo për faj tuajin, kanë nevojë për një zë ndryshe, më të ngrohtë, më afrues, më shpresëdhënës.

Mos ju ka shkuar mendja se kjo na afrohet edhe ne dhe , nëse kjo nuk ndodh, kjo është vetëm si aftësi e juaja?

Hiqeni mendjen!

Ju po bëni një menaxhim shumë të mirë të situatës në të cilën gjendet ky vend; forca e pushtetit po ndjehet dhe do të jetë edhe puna juaj nëse ky vend do të jetë ndër më pak të goditurit në këtë pandemi.

Për këtë dhe për gjetje të tjera frymëzuese, si dërgimi i 30 mjekëve dhe infermierëve në shtetin fqinj, në Itali, ju jemi mirënjohës dhe ju heqim kapelen.

Por mos e kaloni të drejtën tuaj për të vendosur masa të jashtëzakonshme me afrimin e pamjeve të tilla, të cilat, edhe po të ishin, si janë në disa mediat ë tjera jashtë Shqipërisë, sepse nuk i keni afruar ju i pari, një kryeministër që e jeton në shpirt këtë dramë, duhej t’i hiqte dhe jo ai t’i publikonte.

Abuzimi me të drejtën e masave të jashtëzakonshme bën që gjërat të kthehen kundër jush!

Frika nuk vritet duke na dhënë pamje të tilla, por duke dëshmuar ju i pari se e keni vrarë frikën!

Kur është tepër, është tepër.

Me cilët e keni zoti Kryeministër?

Me njerëzit e mbyllur në shtëpi, me të papunët që po shtohen, me bizneset që po mbyllen, me njerëzit që po fillojnë të ndjejnë mungesën e normalitetit, me ata që po presin me ditë kur do të marrin pagën dyfish të premtuar nga ju dhe që mund të ishte dhënë në fundin e muajit mars?

Me pensionistët që nuk guxojnë të dalin?

Me studentët që ende nuk e dinë se çfarë do të ndodhë në këtë universitar?

Nëse gjithçka do të mbyllet si mjekët e kanë parashikuar dhe po luftojnë natë e ditë, meritë do të keni edhe ju, patjetër dhe njerëzit do ua dinë për të mirë, por mos e shoqëroni bashkë me frikën, dhunën dhe makabrën..

Ka gjithmonë një kohë kur ndjenja e ushtrimit të frikës duhet të marrë fund!

Një qeveri e vendos autoritetin e saj përmes ligjit dhe jo përmes pamjeve të rënda, makabre, ku shkërmoqet jeta njerëzore, si një paralajmërim se kjo mund të ndodhë edhe këtu, nëse nuk do të ishte dora juaj e hekurt?

Pas videos së paraqitur më parë nga ju, dhe besoj se ishte nga ana juaj një gabim njerëzor,ku manipulimi ishte i pazakontë me policinë spanjolle që gjoja shpërndante me dhunë njerëzit në kohën e coronavirusit, kjo e tashmja, edhe pse është e vërtetë, kjo e tashmja sjell edhe një mentalitet të gabuar kryeministror, sipas të cilit , medet, vetëm dhuna mund ta bjerë të terbiet këtë milet.

Njerëzit kanë nevojë këto ditë për ngrohtësinë njerëzore, por edhe qeveritare.

Nëse këtë nuk ia afroni dot, të paktën mos ua jepni dhunën dhe makbrën si alternativë.

*****

Botuar në DITA. Ndalohet ribotimi i plotë ose i pjesshëm pa lejen me shkrim të redaksisë