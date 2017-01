Më çuan nënën nga varri që t’i gjejnë “teka” Enver Hoxhës

I dashur Adrian

Jeni te nderuar e te respektuar nga ne njerezit e thjeshte, sepse jeni e vetmja gazete qe mund te shprehim mendimet tona. Vetem ju na i hapni kolonat e gazetes e askush tjeter. Per kete ju jemi mirenjohes.

Ju lutem gjeni pak radhe per nje shqetesim timin dhe konkretisht:

Ne numrin 105 te se perjavshmes Super Shendeti dt. 03 Nentor 2016 ribotohet nje “palo” interviste e nje anonimi gazetar(e) me nenen tone Zare Hoxha me titull “Tekat e Nexhmije Hoxhes me gatimet, ushqimet qe preferonte Enveri” (!)

U trondita, u befasova dhe nuk u besoja syve: Nena ime s’paska vdekur? Si duket paska shkuar ne Tirane dhe jep intervista?! Sepse ne oborrin e shtepise kemi gati mese nje vit qe nuk e shohim me, sepse e kemi çuar ne shtepine e perjetshme tek babai.

Kontaktova me nje punonjese (gazetare) te kesaj gazete dhe i kerkoj shpjegim. Ajo me justifikohet dhe me kerkoi ndjese per “shqetesimin” qe na paska krijuar.

Nuk e kam problemin tek ato qe “thote” nena jone ne interviste se plake ishte, pa shkolle, por me “lendimet” e gazetarit/es qe ka marre intervisten, gjithashtu dhe ribotimin e saj. Perse u ribotua? Perse nuk e ve emrin gazetari-ja?!

Nena ime nuk ishte guzhiniere por nje punonjese e thjeshte qe here pas here ndihmonte ne guzhine kur shtoheshin pjesemaresit ne Shtepine e Pritjes. Ndaj në interviste ka shumë pasaktesira sepse niveli i saj nuk ishte sa te jepte opinione te sakta per figura te tilla qe ne Gjirokaster kane ardhur shume rralle.

Por per mendimin tim synimi i këtyre “intervistave” eshte tjeter kund. Per interesa te caktuara politike, mediatike, shoqerore a ku di une te terheqin vemendjen dukee gjetur cene, te meta, dobesi edhe ne probleme me intime, gjoja te udheheqjes se meparshme.

Per mendimin tim bemat e tyre nuk jane as sa e 1000-ta e udheheqjes se ketyre 20-25 viteve tranzicion.

Koha po tregon se udheheqja e asaj kohe me Enver Hoxhen ne krye nuk qe e “tekave ushqimore”, por e zgjidhjes se halleve te popullit te vet. Mes këtij të fundit dhe udhëheqjes së atëhershme kishte nje raport reciprok shumë më të sinqertë se raportet e sotme mes popullit dhe klasës politike.

Me respekt

Vladimir Hoxha