Me familjen e prekur nga tërmeti në Farkë, Veliaj: Rrëzohemi bashkë por edhe ngrihemi bashkë

I paralizuar dhe në moshë të thyer, Sefer Poçi dhe familja e tij në Farkë rrezikoi që nga tërmeti i së shtunës të mbetej edhe pa banesë. Por, Bashkia e Tiranës ka marrë përsipër që t’i rindërtojë nga e para të gjitha banesat e dëmtuara nga lëkundjet e sizmike, me ndihmën e donatorëve.

Në vizitën që i bëri kësaj familjeje, kryebashkiaku Veliaj theksoi: “Ndonjëherë, ndonjë fatkeqësi, dramë, apo traumë që ndodh, na mobilizon edhe për të bërë ca punë që ishin për t’u bërë. Në fakt, në gjeografinë e periferive të Tiranës, kryesisht janë prishur shtëpitë e njerëzve të varfër, se të gjithë flasin kullat, por në fakt nuk janë prishur shtëpitë e atyre që kanë ndërtuar ndërtesa të larta. Këtu, në Farkë, një nga shtëpitë më të vjetra të Farkës së Vjetër, por edhe më e këputura, është ajo që pësoi edhe më shumë dëme”.

Menjëherë puna ka nisur me matjen e banesës së vjetër, e cila do të ringrihet nga e para, duke iu përgjigjur me punë konkrete nevojave të qytetarëve. Veliaj tha: “Kjo është arsyeja pse bashkë me Elisën kemi marrë një zotim: me t’u larguar ne, do vijnë inxhinierët, do bëjnë matjet, shtëpia do bëhet nga e para, me të njëjtin volum, por konstruksion i ri, që fëmijët e vegjël dhe ata që janë pak më të mëdhenj, të kenë një shtëpi të re. Besoj se është mënyra më e mirë se si përgjigjemi, jo me llafe, por me punë konkrete”.

Një kontribut të rëndësishëm në rindërtimin e shtëpive të dëmtuara po japin edhe kompanitë private, të cilat i janë bashkuar nismës së bashkisë për të ndihmuar komunitetin.

Veliaj shtoi: “Një përqafim, një ndihmë ushqimore, është mirë për të kaluar ditët e para, por ajo që na e zgjidh përfundimisht këtë punë është ndërtimi i shtëpisë së re. Kompanitë e ndërtimit kanë marrë secila nga një dosje, kanë adoptuar secila nga një shtëpi, dhe për sa kohë që në këtë qytet kanë pasur begati e prosperitet, do t’i japin mbrapsht këtij qyteti edhe bujarinë e nevojshme. Të japim fjalën! Herën tjetër që do vijmë, do jemi për të festuar shtëpinë e re. Ky qytet vërtet ka 100 halle, por edhe rrëzohemi bashkë kur bie tërmet apo një përmbytje, por edhe ngrihemi bashkë”.

e.ll./dita