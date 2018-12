“Më ka vendosur një mur”, babai i Meghan Markle tregon pse nuk i flet e bija

Babai i Meghan Markle ka thënë se e bija u distancua prej tij, që kur u njoh me princ Harry-n. 74-vjeçari shprehet se e bija s’do ishte asgjë sot, nëse nuk do kishte mbështetjen e tij

Thomas Markle ka folur edhe njëherë për marrëdhënien me vajzën e tij, Meghan. Daily Mail publikoi një intervistë me babain e Dukeshës së Sussex, ku ai shpjegonte mungesën e komunikimit me vajzën.

Ai tha se për disa kohë është përpjekur të vihet në kontakt me të, por përpjekjet e tij kanë shkuar dëm dhe shtoi se “Meghan është atje ku është falë tij dhe pa mbështetjen e tij do të ishte asgjë”.

74-vjeçari u shpreh se jeta e tij është kthyer me kokë poshtë që kur Meghan u bashkua me Harryn. Ai tha: “Kam bërë dhjetëra përpjekje për të arritur të flas me vajzën time me anë të mesazheve dhe letrave, por ajo dhe Harry më kanë vendosur një mur”.

v.l/ Dita