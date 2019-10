“Më kërcënoi Rama”, deputeti zbulon mesazhin: Do të nxjerr zvarrë nga Parlamenti

Deputeti i Kuvendit dhe kryetari i Partisë Konservatore, Kujtim Gjuzi ka zbuluar në studion e Report Tv mesazhet kërcënuese që sipas tij i kanë ardhur nga Rama në seancën e kaluar plenare, duke thënë se ka ngritur edhe një padi për rastin në fjalë.

Deklarata e Gjuzit për kërcënime ka ardhur pas asaj të Rudina Hajdarit e cila denoncoi një kërcënim që i kishin bërë në zyrën e saj.

“Nëse unë të shoh në parlament me këtë veshje jo vetëm si LGBT, më ka thënë një fjalë tjetër por që se them dot, do të nxjerr zvarrë nga Parlamenti,

thoshte mesazhi por s’ka shansin vetëm vdekur, unë s’lej mashkull të më preki me dorë.” ka deklaruar Gjuzi.

Ndër të tjera Gjuzi ka folur edhe rreth konfliktit që ka me kryetarin e Kuvendit Gramoz Ruçin për të cilin ka thënë se ai është fajtori që e ka futur në konflikt me Ramën. Më pas ndaj Ruçit, Gjuzi ka hedhur akuza duke thënë se kryetari i Kuvendit është përgjegjës për të vrarët në Shkodër në masakrën e 2 prillit 1991.

“Shif kush ka tallë ndenjësen me ty mos më ço më mesazhe të tilla se është turp për një goxha burrë me mustaqe”, është mesazhi i parë që Gjuzi pretendon se ka ardhur nga Rama.

“I them Ramës se në konflikt na ka futur Gramoz Ruçi. Unë nuk kritikoj unë këshilloj. E kam princip nga nëna ima që më ka thënë vetëm të këshilloj. Nuk do të vij me kostum sa herë do ti. Unë do të vij edhe si kaubojs. I kem thënë Gramoz Ruçit nuk ke të drejtë të qëndrosh aty”, ka thënë Gjuzi.

Në fund Gjuzi është ka ulur tonet ndaj kryeministrit Rama duke thënë se telefonin e tij mund ta ketë lënë edhe në besim tek një person tjetër dhe më pas mesazhin nuk e ka dërguar ai personalisht.

j.l./ dita