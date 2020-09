“Me lalin më t’mirë që ka Tirana”, Capital T takon Veliajn, tregon se për çfarë biseduan

View this post on Instagram

#repost @truekapo・・・ Dje patem nje takim me lalin me t’mire qe ka Tirana @erionveliaj / biseduam per shume gjera te bukura qe po vijne per Tiranen ne vazhdim, eshte gjithmone knaqesi te ndaj kohe me ju lal dhe Faleminderit per mbeshtetjen qe na dhate per eventin “Time Capsule” qe se fundmi e nxorrem ne transmetim dhe i cili shenoj 1 vjetorin.