“Më lejoni t’i jap fund spekulimeve”, Yuri Kim tregon hapur bisedën me Ramën mbi Tom Doshin

Pavarësisht thirrjes së Kim, Tom Doshi e sfidoi hapur atë duke paraqitur në KQZ kërkesën për regjistrimin në zgjedhje.

Nga ana tjetër kreu i qeverisë Edi Rama në daljet e tij publike ka preferuar të mos komentojë për rastin konkret duke iu përgjigjur ambasadores Kim se nuk është nevoja t’i tregojë detyrat.

Let me end the speculation: PM @ediramaal & I have a clear understanding of what this designation means. In fact, the PM reminded me that he had personally expelled this person from the Socialist Party. He emphasized that this person would have no role in any government he forms. https://t.co/KmfEECp0Gv

