Me maska, por të “paketuar”… pamja në burgjet e El Salvadorit pas 22 ekzekutimeve në një ditë

Koronavirusi është i frikshëm, por vrasja edhe më e frikshme. Rritja e numrit të vrasjeve në burgjet e një prej vendeve më të dhunshme në botë, El Salvadorit, ka bërë që autoritetet të mos respektojnë rregullat e distancimit social por të grupojnë të burgosurit ngjitur me njëri-tjetrin, në përpjekje për të shmangur përshkallëzimin e dhunës.

Të burgosurit e burgut “Izalco” përfunduan ngjitur me njëri-tjetrin, edhe pse disa mbanin maska në fytyrë, pas urdhrit të presidentit Nayib Bukele, për të vënë rregull mes pjesëtarëve të bandave. Ai deklaroi se liderët e grupeve kriminale do të futeshin në izolim të plotë, pa asnjë kontakt me botën e jashtme.

Vetëm të premten, në burgjet e vendit u kryen 22 ekzekutime, numri më i lartë i vrasjeve ditore që kur Bukele mori drejtimin e vendit qershorin e kaluar, konfirmuan autoritetet lokale.

Vetëm pak vite më parë, El Salvador, ishte një prej vendeve me numrin më të lartë të vrasjeve në Amerikën e Veriut dhe atë të Jugut. Por që kur Bukele erdhi në pushtet, numri i tyre ka pësuar rënie dhe së fundmi u regjistruan disa ditë pa asnjë vrasje të vetme.

Në El Salvador janë vendosur masa nga më striktet për të frenuar pandeminë e koronavirusit, me mbylljen totale të vendit që në 22 mars, pavarësisht ankesave të organizatave të të drejtave të njeriut. Sipas shifrave të Universitetit “John Hopkins”, në shtetin me 6,4 milionë banorë janë konfirmuar vetëm 298 raste me koronavirus dhe vetëm 8 viktima.