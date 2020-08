MË NË FUND, SHPËTUAM! Një bisedë shumë serioze për Lulzimin me një zyrtar veteran në PD, pas shkrimit ndriçues të një publicisti të nderuar

Nga Viktor Malaj

Kisha shumë kohë që po mendoja se ku mund ta gjenim një individ me cilësi të veçanta intelektuale, personalitet dinjitoz dhe të pasprovuar në punët e pushtetit në mënyrë që të shpëtonim një herë e mirë nga i ashtuquajturi tranzicion. E thënë shkurt, të na kthehej shpresa. E kërkoja fatlumin tonë kryesisht jashtë politikës, të majtë e të djathtë, por nuk më vinte ndërmend ndonjë emër konkret. Me faj ngarkova veten se nuk e njoh mirë elitën intelektuale të heshtur shqiptare.

Mirëpo, papritur lexoj një ditë publicistin e nderuar Agron Gjekmarkaj që shkruante se “Fitorja e Lulzim Bashës ndal perspektivën e instalimit të një regjimi me tipare të theksuara mafioze, humb triumfin e tij afatgjatë. Asnjëherë si kësaj radhe, fitorja apo humbja e njërës palë lidhet kaq ngushtë në këto 30 vjet me natyrën e sistemit politik dhe po kaq me iluzionet dhe shpresat e shoqërisë, erozioni dhe dorëzimi i të cilës të fut frikën. Vështirë të ndërtosh një krahasim mes kësaj opozite dhe atyre të mëparshmeve në raport me agresionin dhe diversionin që është përballur… Populli po sheh nga Lulzim Basha si i vetmi simbol i mbetur në fushë për të ndaluar vendosjen përfundimtare të një regjimi autoritarist“.

Menjëherë më shkoi mendja se e kishte fjalën për drejtuesin formal të PD-së, por e kisha të vështirë ta besoja për shumë arsye që do i them më poshtë. Prandaj telefonova mikun tim Taqo, që ka 30 vjet që merret me çështjet e organizimit dhe të etikës në PD. E pyeta Taqon nëse njihte ndonjë Lulzim Bashë tjetër të cilin analisti në fjalë na e paraqiste si shpëtimtar.

-Jo mo, për këtë tonin e ka fjalën ai gazetari,- m’u përgjigj Taqo.

-Si ka mundësi?!- i thashë. Na paskan plasur sytë! Si nuk e paskemi parë që populli nuk ia shqitka sytë Lulit si lulet e diellit në fushat e praruara nga rrezet diellore? Çfarë djall remonti i paskeni bërë, mor Taqo, se ky është stërprovuar dhe në të gjithë provat ka dështuar?!

-Ceo, ti deshe të gjejmë të rinj ne, ashtu siç bëmë në 2005 dhe s’na vlejtën një grosh?- ma ktheu miku im.

Që të dëshirosh ndërrimin e qeverisjes apo edhe ardhjen e së djathtës në pushtet është një gjë krejt normale dhe, madje nganjëherë e dobishme, por që të paraqesësh kthimin në pushtet të një individi apo grupimi politik të stërzvetënuar dhe të inkriminuar si shpëtimtarë të gjendjes e të situatës dhe, madje si “ndërrues të natyrës së sistemit politik”, kjo është e tepërt, e padobishme dhe aspak dinjitoze. Një individ i njohur për nivel të lartë intelektual dhe integritet moral, që nuk është provuar asnjëherë në punët e shtetit apo edhe që është provuar por nuk ia ka dalë mbanë të realizojë premtimet elektorale dhe dëshirat e sinqerta qytetare e atdhetare për shkaqe që nuk vareshin prej tij, mund të pranohet si alternativë e një pushteti që nuk shkakton shumë optimizëm.

Kur vjen puna të diskutohet për individë që kanë qeverisur disa herë dhe jo vetëm nuk kanë dëshmuar aftësi drejtuese e administruese, por edhe janë përlyer në veprime dhe sjellje të rënda antidemokratike e antiligjore, drita e blertë drejt pushtetit nuk iu duhet ndezur kurrë. Përndryshe ne do të rrotullohemi brenda qerthullit të së keqes duke iu bërë qejfin dhe plotësuar dëshirat herë një grupimi politik dhe herë një tjetri, por nuk do të arrijmë të plotësojmë “dëshirat” e Shqipërisë.

Pa u zgjatur shumë në citimin e z. Gjekmarkaj, tri gjëra thelbësore përmban shkrimi i tij. Sipas tij: rikthimi në pushtet i grupimit politik opozitar, të provuar disa herë (të dështuar po aq herë dhe të inkriminuar çdo herë), do iu sjellë shqiptarëve ndryshimin për mirë (nënkupto drejt demokracisë së vërtetë) të sistemit politik; kthimi i Lulzim Bashës në pushtet dhe gradimi i tij në detyrën e Kryeministrit heq mundësinë dhe perspektivën e instalimit në Shqipëri të një regjimi autoritarist dhe me tipare mafioze; opozita aktuale është opozita më e vuajtur, e persekutuar, e sulmuar dhe e diversionuar nga pushteti gjatë këtyre 30 viteve.

Unë nuk e di ku ka qenë z. Gjekmarkaj këto 30 vjet dhe nëse e njeh mirë historinë më të re të shqiptarëve dhe të politikave të zbatuara, por shumica dërmuese e tyre e dinë mirë çfarë ka ndodhur e prej kujt ka ndodhur.

Që një individ politik dhe, sidomos, një grupim politik të jetë shpresa e një populli për t’i thënë ndal korrupsionit, krimit, padrejtësisë dhe autoritarizmit është conditio sine qua non që këta individë apo drejtuesit e një grupimi të tillë të mos kenë manifestuar kurrë tiparet negative kundër të cilave do të luftojnë dhe shfaqjen e të cilave do ta parandalojnë. Dhe jo vetëm kaq, por duhet që ata të mos jenë pajtuar asnjëherë me fenomene të tilla, pavarësisht kush i ka shfaqur ato, kundërshtari apo “bashkëluftëtari” politik. Por, si qëndron e vërteta?

Kur i shoh të rreshtuar drejtuesit e sotëm të Bllokut Opozitar më kujtojnë fotografitë e Byrosë Politike të regjimit të para 1990. Të gjithë të sprovuar disa herë në pushtet; asnjë prej tyre nuk ka shkëlqyer si administrator (qeverisës); thuajse të gjithë të inkriminuar sa herë kanë pasur gjë në dorë dhe asnjëri prej tyre nuk ka kundërshtuar sjelljet dëmprurëse, praktikat korruptive dhe antidemokratike të pushteteve pjesë e të cilave ishte.

Kur Lulzim Basha, së bashku me disa miq e të njohur të tjerë të fëmijëve të Sali Berishës, u thirr në PD në vitin 2005 për të krijuar në popull iluzionin se nuk ishte ajo e viteve 1991-1998, Basha e njihte shumë mirë moralin, sjelljen dhe praktikat antidemokratike, antipopullore dhe kriminale të pushteteve të saj. Ai e dinte shumë mirë se ajo parti dhe Sali Berisha ishin dhunues të përhershëm të opozitës, dhunues të pashembullt me gojë por edhe dhunues të herëpashershëm me vepra. Ai e dinte se zgjedhjet parlamentare të 26 majit 1996 i kishte dhunuar ajo parti dhe ai individ politik; se qeveria e asaj partie dhe e atij individi politik e kishte çuar vendin në zgrip, thuajse në luftë civile, në gjendje të jashtëzakonshme, në rrënim të moralit qytetar dhe të dinjitetit kombëtar; se ajo qeverisje kishte dhunuar e burgosur gazetarë, kishte djegur redaksi gazetash dhe shefi politik i asaj qeverisjeje ishte shpallur “armik i shtypit të lirë” nga organizatat ndërkombëtare të shtypit. Lulzim Basha duhet ta ketë ditur dhe, nëse jo, e ka mësuar nga shtypi shqiptar, se regjimi i partisë që e kishte thirrur atë në ndihmë për makiazh politik ishte etiketuar nga shtypi perëndimor (“The Independent”, 3 mars 1997) si “regjim gangsterësh” ndërsa drejtuesi politik dhe moral i atyre qeverisjeve ishte përshkruar nga shtypi gjerman (“Suddeutsche Zeitung”, 26 shkurt 1998): “Si shef i shtetit ai ishte një katastrofë, si udhëheqës i opozitës ai është një ordiner i rrezikshëm”.

Lulzim Basha, ashtu si gjithë prapavija e tij politike aktuale dhe “anëtarët e Byrosë së tij Politike” i njohin të gjitha bëmat e shkuara, ashtu siç e dinë mirë se është e vetmja parti politike shqiptare në sistemin pluralist që ka tentuar me sukses, por dhe me turp marrjen e pushtetit me dhunë në shtator 1998. Ata e dinë mirë se figurat kryesore të saj, ende në politikë, ose kanë qenë autorë, avokatë e bashkëpunëtorë të krimeve që ka kryer pushteti i tyre ose kanë heshtur gjithmonë dhe nuk e kanë ngritur zërin kurrë kundër sjelljeve, praktikave dhe akteve të shëmtuar e kriminale që kanë shoqëruar qeverisjet dhe opozitarizmin e tyre.

Në këto kushte, kur u thirr në vitin 2005 për t’iu bashkuar PD-së, Basha kishte dy rrugë: T’i vinte si kusht asaj partie dënimin moral, politik e historik të bëmave të saj për të pranuar “kooptimin” ose të heshtte, buzëqeshte dhe vraponte drejt dyerve të saj, ashtu siç edhe veproi. Në rastin e parë do të kishim të bënim me një demokrat idealist i cili, megjithëse i dobishëm, rrezikonte të mos ia hapnin derën, ndërsa në rastin e dytë kemi të bëjmë me një qytetar ambicioz për pushtet e privilegje por pa ideale, parime dhe skrupuj. Ai, si edhe disa të tjerë, zgjodhi rrugën e dytë sepse e merrte mirë me mend se nuk ishte thirrur aty për të ndryshuar moralin dhe vlerat e partisë, por për të siguruar vazhdimësinë e atij morali dhe asaj politike nën një dukje të re. Historia nuk njeh asnjë rast që dikush të thirret në ndihmë për të shërbyer si varrmihës i moralit, sjelljes dhe të kaluarës së vetë thirrësit.

Dhe, jo vetëm kaq. Lulzim Basha u dashurua me partinë (nënkupto pushtetin që ajo i dha), me udhëheqësin e saj, me moralin dhe sjelljen e saj. Ai u emrua në poste shumë të rëndësishme shtetërore dhe gjithkund la gjurmë të rënda të papërgjegjësisë, paligjshmërisë dhe padobisë. Drejtoi institucione kryesore të pushtetit lokal dhe atij qëndror dhe nuk shkëlqeu askund pasi, siç thoshte një informacion i Ambasadës Amerikane për Departamentin e Shetit “Si administrator ai është shumë i dobët”.

Le t’i marrim për një moment si të vërteta absolute të gjitha pretendimet e opozitës aktuale ndaj pushtetit. A mund të presim ne që, njeriu, partia dhe qeveria e të cilit falsifikoi rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2009, nuk pranoi hapjen e kutive të votimit për të verifikuar pretendimet opozitare, madje i arkivoi me vendim që të mos hapen për 25 vjet dhe që, dy vjet më pas, manipuloi edhe rezultatin e zgjedhjeve për bashkinë e Tiranës (në favor të Lulzim Bashës), të na “rivendosë” standardin e zgjedhjeve të lira e të ndershme?! Si mundet që njeriu që manipuloi edhe zgjedhjet brendapartiake të na bëhet garant i zgjedhjeve ndërpartiake?! A jemi ne aq naivë që të besojmë se njeriu i cili u gjet fajtor nga KLSH dhe prokuroria shqiptare për shpërdorimin dhe humbjen e 235 milion eurove vetëm në ndërtimin e një rruge dhe e mbylli procesin penal në gjykatë me manovra të trasha procedurale, pa u shpallur fajtor dhe as i pafajshëm, do të na luftojë tani e mbrapa korrupsionin? A mund të jemi popull aq mendjelehtë sa që të shpresojmë se drejtësinë do të na e sjellë individi që duke përdorur pushtetin ekzekutiv ka imponuar vendime gjyqësore në favor të vetes dhe bashkëpunëtorëve të tij, që i shkon për vizitë në shtëpi kryetarit të komunës Kamzë për ta mbështetur jo vetëm moralisht dy orë pasi gjykata e kishte dënuar për 2-3 vepra penale, që mbron ende sot një marrëveshje ndërkombëtare të shpallur antikushtetuese nga Gjykata Kushtetuese dhe që, megjithëse drejtësia shqiptare i ka shpallur fajtorë zyrtarët e tij të lartë për vrasjet e 21 janarit, ai vazhdon të pohojë me krenari cinike se “Në 21 janar ne kemi zbatuar vetëm ligjin”?!

A mund t’i besojmë ndershmërisë dhe sinqeritetit të një njeriu i cili përdorimin e gazit lotsjellës nga qeverisja e sotme e shpall “krim kundër njerëzimit”, ndërsa përdorimin e armëve të zjarrit dhe vrasjet e protestuesve paqësorë nga qeverisja e tij i konsideron të ligjshme? A duhet ta konsiderojmë kombëtarisht të përgjegjshëm dhe të vlefshëm një njeri i cili ka nënshkruar një marrëveshje antikushtetuese me Greqinë për kufijtë shtëtror, që ka shërbyer në Kosovë si faktmbledhës për “krimet” e luftëtarëve të UÇK-së, që nuk ka dënuar asnjëherë moralisht dhe politikisht arrestimet e komandantëve të UÇK-së nga qeverisja e partisë së tij në vitet ’90 etj. etj.?! A mund të besojmë se luftën kundër trafikimit të drogës do e bëjë me efikasitet njeriu që, në kohën që kryente detyrën e Minsitrit të Brendshëm, Karteli i drogës në Lazarat lulëzoi edhe në saje të ujitjes përditë të parcelave të mbjella me kanabis nga makinat zjarrfikëse të shtetit? A ka rënë aq poshtë intelekti ynë sa të besojmë se njeriu që është bërë milioner pa pasur kurrfarë biznesi, që ka vila dhe apartamente aty-këtu nëpër Shqipëri na qenka “engjëlli mbrojtës” i të varfërve, të papunëve dhe të të pamundurve?! Po e besuam, atëherë, kuku për ne!

Çfarë ka ndodhur që ky njeri, nga i mallkuari i shumicës së popullsisë, na qenka shndërruar si me magji në “njeriun e shpresës”, siç e patën cilësuar servilët krahinorë Sali Berishën në vitin 1992?! Lulzim Basha, jo vetëm nuk i zotëron ato virtyte e cilësi për të merituar “simbolin e mbetur për të ndaluar vendosjen përfundimtare të një regjimi autoritarist”, por ai është përgjegjës dhe bashkëfajtor përpara popullit dhe historisë për degradimin moral dhe politik të asaj partie që dikur shihej me shpresë nga shumë shqiptarë. Si mund të ndalojë vendosjen e një regjimi autoritar në Shqipëri njeriu që iu bashkua me gëzim dhe përkushtim establishmentit politik që instaloi në Shqipëri autoritarizmin, bajraktarizmin, vulgarizmin dhe paligjshmërinë ose “Rrumpallën”, siç e quan shkrimtari amerikan Peter Lukas? Dhe, jo vetëm kaq, por, pas ardhjes së Bashës në atë parti, qeverisja e saj u bë edhe më arrogante dhe kriminale duke vrarë njerëz për korrupsion ekonomik (në Gërdec) dhe për korrupsion politik (në Bulevard në 21 janar 2011). Njeriu që ka pasur paturpësinë dhe guximin të vetëshpallet me krenari se i përket shkollës politike të Sali Berishës, shkollë tashmë e provuar dhe e refuzuar nga shumica dërrmuese e shqiptarëve, shkollë e provuar teorikisht dhe praktikisht e dështuar, e paskrupullt dhe e padenjë, na paraqitet tani si njeriu që luftoka autoritarizmin. Domethënë, frekuentuesit, admiruesit dhe dashnorët e bordellove shfaqen tani luftëtarë të prostitucionit dhe na ftojnë t’i besojmë?

Pretendimi i fundit i z. Gjekmarkaj, se askush si kjo opozitë nuk është përballur me agresionin dhe diversionin e pushtetit, nuk ka nevojë për komente pasi votuesit shqiptarë këtu kanë qenë dhe i kanë parë e përjetuar rrahjet, burgosjet dhe vrasjet e opozitarëve, duke nisur me militantët e deri tek deputetët dhe kryetarin e opozitës. Dhe ajo opozitë nuk ka qenë opozita e Bashës, por një tjetër.

E vetmja “arsye” që unë shoh se duhet thirrur në pushtet Basha dhe “Byroja Politike” e tij është qenia e atij vetë si drejtues formal i të djathtës dhe mërzia e padurimi që i ka sjellë mospasja mundësi të ulet rreth tepsisë këto 7 vjetët e fundit. Nëse këto janë të mjaftueshme për t’i besuar drejtimin e qeverisjes, atëherë, mirësevjen z. Basha!

