Me pasaporta vaksinimi ose tampon negativ, Italia hap kufijtë për shqiptarët dhe heq karantinën e detyrueshme më datë 15 Maj

Pas më shumë se një viti, Italia do të hapë së shpejti kufijtë për udhëtarët shqiptarë.

Italia informon se më datë 15 maj do të hap sezonin turistik për çdo turist nga çdo vend i botës që dëshiron të vizitoj këtë vend.

Vendi fqinj do të pranojë të gjithë udhëtarët me pasaporta vaksinimi, ose tampon negativ, duke hequr edhe karantinën e detyrueshme prej pesë ditësh.

Vendimi do të hyjë në fuqi jo vetëm për qytetarët e vendeve europiane, por edhe ata të vendeve të treta.

Italia ka vendosur të mos pres aprovimin e patentës së gjelbër europiane, që pritet të jetë gati në gjysmën e dytë të muajit qershor, por të ofroj rregulla të qarta e të thjeshta për turistët e të garantoj një siguri maksimale në shëndetit publik.

“Pandemia na ka detyruar të mbyllemi përkohësisht, por Italia është e gatshme të mirëpresë botën. Certifikata e gjelbër dixhitale e BE do të jetë “plotësisht funksionale” nga gjysma e dytë e qershorit dhe do të lejojë turistët të udhëtojnë pa pasur nevojën e karantinës, për sa kohë mund të provojnë se janë rikuperuar nga COVID-19, janë vaksinuar ose janë testuar negativ,”tha Draghi.

Italia jo vetëm që dëshiron të nisë skemën e saj të kalimit të gjelbër, por gjithashtu ta hapë atë për vendet jo-BE anëtarë të BE-së, përfshirë edhe SHBA-në dhe Britaninë e Madhe, tha ministri i Turizmit Massimo Garavaglia.

Çdo turist që do dëshiroj të vizitoj Italinë nga çdo vend i botës, pas datës 15 maj është i lirë ta bëj me kushtin e zbatimit të disa rregullave; prezantimin në pikën kufitare të një dokumenti që vërteton se ka kryer të dy dozat e vaksinës anti-Covid e autorizuar nga Agjencia Europiane e Barnave, të certifikoj shërimin nga Covid në rast se ka qenë i infektuar dhe një tampon me rezultat negativ brenda 48 orëve para udhëtimit.

o.j/dita