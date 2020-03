Më shumë respekt për gomarin

Nga Viktor Malaj

“Kush bën politikë dhe beson që, po dështuam do të bjerë Rama është një gomar“./ Rudina Xhunga

Pohimi i mësipërm i njërës prej figurave më dinjitoze të medias shqiptare, znj. Xhunga më solli sërish në mendje bindjen time se njerëzimi vazhdimisht i ka rënë në qafë gomarit, me të cilin “bashkëjeton” prej 5-6 mijë vitesh.

Në fjalorin e përditshëm, në shumicën e librave, përrallave apo filmave ata përçmohen, tallen dhe thuajse nëpërkëmben. Në vetëdijen e shumicës së njerëzve ata simbolizojnë një qënie të trashë dhe inferiore, krahasuar edhe me kafshët e tjera.

Megjithëse kanë kaluar gati 6 mijë vjet që njeriu e afroi dhe e bëri atë kafshë shtëpiake dhe që, si pak kush i ka shërbyer njeriut me urtësi e sakrificë, njeriu i sotëm modern, në vend që t’i jetë mirënjohës, e përqesh dhe, jo rrallë, me emrin e tij etiketon pjesëtarët e racës njerëzore që s’i pëlqejnë.

E vërteta është që gomari i ka shërbyer njeriut si asnjë kafshë tjetër duke mbartur ngarkesa të rënda në shtigje të ngushta. Shpenzimet e njeriut për ushqimin e tij janë fare modeste, pasi i ngrati gomar ushqehet më shumë me kashtë sesa me bar, më shumë me gjemba, ferra e shkurre sesa me ato që duhen për kalin. Nuk bëjnë shaka inxhinjerët kur thonë se gomari është gjemoetri i parë.

Është e vërtetë se gjurmën e rrugës së re që do hapte në kodra e male, njeriu ia besonte pikërisht gomarit. Vëzhgimet shkencore kanë provuar se gomari, jo vetëm nuk është më i trashë mendërisht se të gjitha kafshët e tjera, por ai thellë-thellë është po aq inteligjent sa qeni dhe delfinët, është i dëgjueshëm, i bindur dhe i aftë të mësojë shpejt dhe të mbaj mend, gjë që dëshmon kujtesë të mirë.

Gomari është vlerësuar si kokëfortë. Prandaj në shqip kemi edhe thënien “Ngul këmbë si gomari”. Studiuesit kanë vënë re se kokëfortësia e gomarit është maturi për të vlerësuar rreziqet para se të kalojë mbi urën e improvizuar, të futet në lumë a kënetë. Kujdesi përballë rreziqeve dhe mungesa e agresivitetit janë tipare që e dallojnë nga kafshët e tjera.

Shumë rrallë inatoset gomari dhe gjithmonë e ka një arësye të fortë për ato që bën.

Rreziku që paraqet gomari për njeriun, racën e vet dhe gjithë qëniet e tjera të gjalla nuk mund të ketë të krahasuar me rreziqet që i ka sjellë dhe do t’i sjellë vetë njeriu botës së gjallë dhe, në radhë të parë, racës së vet. Dy armët kryesore të gomarit janë goditjet me shkelm dhe kafshimi që iu bën qënieve të tjera të gjalla që, për çastin ndjen se po e rrezikojnë.

Merret lehtë me mend se përballë gomarit njeriu ngjan si një djall i vërtetë, i cili ka shpikur dhe përdorur gjithfarë lloj mjetesh dhe armësh, nga guri dhe heshta deri tek arma bërthamore, me të cilët ka asgjësuar miliona, në mos miliarda njerëz, pa përmenduar vrasjen dhe ngrënien e miliona kafshëve në ditë, duke përfshirë edhe vetë gomarin.

Njeriu, madje i ashtuquajturi njeri VIP, e tradhëton bashkëshorten/tin herë pas here dhe numri i pasardhësve ilegjitimë apo që s’iu dihet atësia, arrin në miliona ndërsa gomari i gjorë vete shumë rrallë me gomaricën dhe fare rrallë ndodh që “e tradhëton” atë duke shkuar me gruan e kushëririt të tij, kalit, me të cilën lindin pasardhës sterilë që nuk e trashëgojnë përzierjen e racës.

Gomarit i pëlqen të jetojë në tufë dhe rrallë i dëmton pjesëtarët e tjerë të tufës që i përket ndërsa njeriu, gjithnjë e më shumë, po i largohet “tufës” së vet dhe, madje, edhe familjes duke besuar se i mjafton vetja dhe vetmia.

Gomari pëllet shumë rrallë dhe vetëm kur ka nevojë për diçka apo ndien ndonjë rrezik. Ndërsa këto pëllitje të rralla e bezdisin njeriun, ai vetë s’pushon kurrë së llomotituri.

A ju kujtohen llomotitjet, britmat dhe pëllitjet pa fund të elitës tonë politike dhe sidomos të një kryeelitari që ka tridhjetë vjet që pëllet përditë dhe aq fort sa një politikane, ithtare e tij, pohoi se i paskësh lëvizur fëmija në bark ndërsa idhulli i saj bubullinte për të njëmijtën herë të njëjtat broçkulla me të cilat vazhdon të kënaqë të gjitha qëniet njerëzore që qëndrojnë dukshëm poshtë gomarit?!

Pra megjithëse ka qënë dhe vazhdon të jetë shërbëtori i palodhur dhe skllavi i pafjalë i njeriut, njeriu vazhdon ta përçmojë gomarin në vend që ta lavdërojë apo t’i ngrejë monument siç kanë bërë në Madrid. Atje i kanë ngritur monumentin Sanço Panços të hipur në gomar. Duket se kanë dashur të ndreqin padrejtësinë që shkrimtari i madh Servantes i bëri këtij gomari duke mos i vënë emër. Ndërkohë që kalin e Don Kishotit nuk e la pa emër. Edhe sot me buzën në gaz e quajmë Rosinant.

Njeriu, fatkeqësisht dhe vazhdimisht, e ka keqkuptuar dhe keqtrajtuar gomarin, prandaj edhe ndihet i fyer dhe të hidhet në fyt po ta krahasojnë me gomarin, viktmën e tij që e ndih të bëjë punët. Ndërsa kur e krahasojnë me ujkun që i shqyen tufën, duke i thënë “je ujk i vjetër”, njeriu krenohet. Dhelpra i shfaros pulat dhe shpendët e tjera, por njeriu ndihet mirë kur e krahasojnë me të. Ngjashmërinë më të gjetur dhe më të çmuar se me ujkun, njeriu e gjen tek luani, megjithëse kjo kafshë shqyen kafshët e tjera dhe shpesh edhe vetë njeriun.

E vetmja gjë për të cilën meriton të kritikohet gomari është fakti se, ndryshe nga kali, kur ndodhet në tufë dhe iu afrohet ujku, nuk mblidhen kokë më kokë dhe të formojnë rrethin me perimetër shkelmues për t’ia bërë të pamundur ujkut cënimin e tufës.

Me gjithë sa thamë mendësia e padrejtë ka hedhur rrënjë dhe nuk e zhbëjnë dot argumentet e arsyeshëm. Ne do vazhdojmë ti quajmë gomarë anëtarët mendjetrashë të species tonë. Do vazhdojmë sepse e shohim që ata pezmatohen dhe kështu na rritet shpresa se mund t’i kthejmë në rrugën e arsyes.

Shkrimtari turk Mehmet Ildan, thoshte se “Të gjithë gomerët që kam njohur, i kishin veshët të vegjël”. Vlerësimi i drejtë i shkrimtarit, na jep të drejtën të krahasojmë disa sjellje të fundit tonat me ato të gomarit për të parë sa poshtë racës së gomarëve gjenden disa nga të racës tonë.

Megjithëse të gjitha vendet e prekura nga koronavirusi kanë marrë masa drastike lidhur me qarkullimin e njerëzve dhe vendosjen e tyre në karantinë të detyruar, jo pak mendje elitare shqiptare e shpallën ndalimin e qarkullimit të qytetarëve në Shqipëri nga Qeveria, si një “shkelje e të drejtave të njeriut” apo “realizim i dëshirës së vjetër të Edi Ramës për ta sunduar dhe vënë popullin nën këmbë”.

Madje, një politikan i cili nuk ndihet mirë nëse nuk pëllet çdo ditë, pohoi se Rama do të kallëzohet për gjenocid dhe krime ndaj njerëzimit. Cili gomar do të reagonte kaq pa mend, nëse do ta detyronin të rrinte në kasolle për të mos e ngrënë ujku?!

Ne kemi parë që gomerët luajnë edhe role në cirk pranë njeriut dhe i binden atij ndërsa një kloun i humorit të ekraneve shqiptare, nga ata që vetë flasin dhe vetë qeshin, pohoi se kishte vendosur të sfidonte vendimet e qeverisë për t’u mbyllur në karantinë dhe do të dilte shëtitje e, pastaj, le të shkonte Kryeministri ta ndalonte po të donte. Ishte padrejtësi ajo që dikush e krahasoi këtë kloun me gomarin. Palaçove u mjafton ky emërtim.

Një personazh i medias, i bërë milioner duke punuar për popullin dhe duke i qarë atij hallet, tha se Edi Rama po i merr këto masa që të shpëtojë veten dhe jo ne, popullin (!!), ndërsa një kolegu i tij karagjoz plotësisht i zvetnuar që drejton një emision gjysëm pornografik dhe që ka studiuar dikur për frëngjisht, e quajti ndalimin e qarkullimit të qytetarëve në rrugë dhe vende publike si degueulasse (e neveritëshme).

Nuk besoj se ka gomar që do të pranonte në shoqërinë e vet ndonjërin nga këta që ne të tjerët u themi: çfarë gomarësh! Më e drejtë do ishte të thoshim: çfarë gomarë veshvegjël! Duke ua njohur inteligjencën, ka arsye të besojmë se, megjithëse duan të shesin dhelpëri, as dhelpëra nuk do t’i pranonte në shoqërinë e saj.

Një grua shakllabane shkodrane pohoi në TV se “Ne shkodranët nuk na gjen gja se jena gurça. Karavirusi iu bjen atyne që janë të ligj prandaj e kanë ba gugule, i kanë myllë njerëzit mrëna sot…”. Nëse keqshqiptimin e emrit të virusit mund ta përligj shprehja popullore “Ku dhëmb dhëmbi, vete gjuha”, arsyetimin tjetër do t’ia përçmonin edhe gomerët e Barbullushit dhe të Peqinit së bashku.

Cili Kryegomar do t’i kërkonte Kryekalit t’i lëshonte drejtimin e vathës kur të dy tufat rrezikohen seriozisht nga virusi ujk që po bën kërdinë tek fqinjët e, madje, ka hyrë edhe në vathë, ashtu siç veproi kryeopozitari shqiptar para pak ditësh në TV dhe pastaj, pas tre minutash, pohoi se nuk e kishte drejtuar ai atë kërkesë dhe se, madje, nuk po e ndiqte fare emisionin?! Gomari i Sanço Panços është në bronx se po ta dëgjonte do të tallej me të dhe do ta pyeste se si e mori vesh arritjen e mesazhit në telefonin e gazetares kur nuk po e ndiqte fare emisionin.

Cila elitë gomerësh do ta prishte brenda një muaji qeverinë e vet, për krijimin e të cilës iu nevojiten katër muaj, siç po bëjnë kosovarët, fara jonë e dashur, në një moment delikat dhe të rrezikshëm ekonomik, politik dhe virusoik?!

Me shembuj të tillë, të afërt e të largët, do të vazhdonim pafund prandaj na lind e drejta ta pyesim veten: Në fund të fundit, çfarë jemi ne që të përçmojmë dhe tallim gomarin kur jo pak nga raca jonë nuk vlejnë sa ai?

