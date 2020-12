“Më të keqen e lamë pas, më të mirën e kemi përpara”, Rama uron Vitin e Ri me një videomesazh: Ishte vit i vështirë! Shtëpitë po rilindin, vaksina po vjen

Kryeministri Edi Rama u është drejtuar shqiptarëve me një mësazh në vigjilje të ndërrimit të viteve.

Kreu i qeverisë në mesazhin e tij, u fokusua tek tërmeti dhe pandemia, ndërsa shtoi se vendi ynë po e fiton betejën pavarësisht se u godit fort gjatë 2020.

“Po mbyllet edhe ky vit dhe si në asnjë vit tjetër në jetën tonë, festat e këtij fundviti po i kalojmë mbyllur herët në shtëpi. As meshat e mesnatës së Krishtlindjeve nuk ndodhën dot, as mesnata e fishekzjarrëve në qytetet e mbushura plot me njerëz nuk do të ndodhë.

Në rezistuam dhe i qëndruam goditjes së egër të tërmetit dhe sot shkollat janë të rilindura. Po rilindin më të bukura dhe më të forta edhe shtëpitë e familjve të mbetura pa strehë një vit më parë nga tërmeti tragjik. Nuk ka krenari më të madhe për mua se hapja e dyerve të këtyre shtëpive. Puna vazhdon falë 25 mijë punëtorëve dhe qindra kompanive shqiptarë”, tha ai.

Rama thotë se vaksina kundër koronavirusit do të jetë falas dhe jo e detyrueshme për qytetarët.

Kreu i qeverisë thekson se fillimisht do të vaksinohen grupet më të rrezikuara që nis me bluzat e bardha.

“Ndërkohë vazhdon çdo ditë lufta më armikun e padukshëm për sigurimin e vaksinës dhe nisjes e vaksinimit. Ajo do jetë falas dhe jo e detyrueshme, por kjo luftë nuk pritet të mbarojë para fundit të vitit të ardhshëm. Në do vazhdojmë të mbështesim familjet e goditura nga pandemia. Nga janari bluzat e bardha do paguhen 40% më shumë dhe mësuesit 15% më shumë. Nga janari edhe paga minimale do të jetë 300 mijë lekë”, tha Rama.

“Gëzuar, qoftë një vit sa më i mbarë për të gjithë shqiptarët!”, e mbyll Rama urimin e tij.

j.l./ dita