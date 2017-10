”Më vjen keq, por duhet ta bëjmë”/ Dy pista hetimi për vrasjen mafioze të shqiptarit në Athinë

Policia greke vazhdon hetimet për vrasjen e shtetasit shqiptar, Roland Semitrazi, i cili njihej edhe si Roni, një ditë më parë në “Glyfada” të Athinës. Burime policore i thanë Top Channel se, pistat për vrasjen e njërit prej bashkëpronarëve të klubit “Joy” në kryeqytetin helen janë dy.

Autoritetet dyshojnë se vrasja ishte e porositur, madje një shtetas shqiptar, dëshmitar okular i ngjarjes, i tha policisë se mes viktimës dhe ekzekutorëve pati një dialog të shkurtër.

Sipas burimeve, njëri prej ekzekutorëve kërkoi të sigurohej se viktima ishte Roni, e në vazhdim, mes fjalëve të dëgjuara prej dëshmitarit ka qenë fraza ”më vjen keq, por duhet ta bëjmë”, ndërkohë që personi tjetër që ndodhej me të, por që nuk kishte folur deri në atë moment, nxori një pistoletë “Tokarev” dhe shtiu dy herë mbi viktimën, e 3 herë të tjera në drejtim të tavolinës ku viktima ndodhej së bashku me shtetasin shqiptar, Gjergji Kapaj, e dy shtetas grekë të plagosur.

Prej plumbave, Gjergji Kapaj u plagos rëndë, por për fat ndodhet jashtë rrezikut për jetën në spital.

Së pari dyshohet një prishje pazari droge mes viktimës dhe porositësve të vrasjes. Burime policore i thanë TCH se, prej kohësh viktima dyshohej se kishte lidhje me trafikun e drogës në Athinë, por edhe me një ngarkesë droge të kapur në Greqi dy muaj më parë. Madje lidhur me përfshirjen e tij në trafik droge, organet greke prej kohësh e përgjonin, por pa mundur të “lidhnin” atë me ndonjë ngarkesë droge.

Po ashtu, organet greke kishin kërkuar edhe prej autoriteteve shqiptare të mësonin informacione lidhur me të në vendin tonë, por prej hetimeve të palës shqiptare, shtetasi Roland Semitrazi nuk rezulton si i dyshuar për ndonjë trafik në vendin tonë pas verifikimeve të kryera.

Pista tjetër është ajo e konflikteve të viktimës me ortakët e tij në bizneset e klubeve të natës. Vlen të përmendet që njërit prej aksionerëve, të cilin viktima kishte zëvendësuar në biznesin e klubit “Joy”, iu bë një atentat në vitin 2013, nga i cili shpëtoi për mrekulli.

Atëherë persona të maskuar, por që në Athinë njiheshin si truproja shqiptare të mafias së gjobëvënies së lokaleve, qëlluan me breshëri plumbash kundër biznesmenit, i cili iu përgjigj zjarrit me një pistoletë që mbante me leje të rregullt, duke plagosur njërin prej atentatorëve.