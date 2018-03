Media italiane, reportazh për “Tokën e Shqiponjave”

Vizita në Shqipëri pa marrë një makinë me qira është praktikisht e pamundur. Transporti publik mund të funksionojë më mirë, por në çdo rast autonomia e një automjetit lejon të arrini shumë vende të tjera. Mbi të gjitha, Shqipëria është një vend me të vërtetë i këndshëm për të eksploruar me makinë, shkruan siti italian girosognando.it, që ka për synim njohjen e vendeve të reja dhe të panjohura.

Gjatë udhëtimit tim në Tokën e Shqiponjave, më duhej të organizohesha në kohë, saqë sapo zbrita në aeroportin e Tiranës, kushtuar Nënë Terezës së Kalkutës, gjithçka shkoi në drejtimin e duhur. Ndër të tjera, aeroporti ndodhet në mes të Tiranës dhe Durrësit, në autostradën e autostradës që bashkon dy qytetet.

Në këtë rast ashtu edhe në të tjera, portali Easyterra na ndihmon për të gjetur një Hyundai I10 të përshtatshëm për eksperiencën tonë, e vogël dhe me kambio automatike, pa shumë pretendime dhe një tarifë qesharake të ulët.

Merreni në aeroport dhe shkoni direkt në Tiranë. Ne marrim autostradën (vëmendje, mund të ndodhë që njerëzit të kalojnë në këmbë!) Dhe pastaj të shkoj drejt kryeqytetit shqiptar. Në fund të autostradës na mirëpret një rrethrrotullim me shumë trafik me në qendër një shqiponjë me dy koka në mes, atëherë një tjetër rrugë e gjatë na çon drejt në qendër të Tiranës.

Parkimi nuk ishte i vështirë dhe pastaj për të shkuar drejt zemrës së kryeqytetit shqiptar: sheshi i dedikuar për Gjergj Kastriot Skënderbeu. Po, është i njëjti patriot që e takuam në Krujë dhe në të cilën i referohemi artikullit të dedikuar shumë kohë më parë.

Sheshi “Skënderbej” kohët e fundit është pedonale dhe të impresionon me madhësinë e tij. Është i jashtëzakonshëm, pikërisht sepse është menduar në shumë epoka si një vend për të përqendruar manifestimin e fuqisë dhe madhështisë së Shqipërisë. Edhe fashistët italianë më përpara dhe më pas komunistët e Hoxhës e përdorën sheshin “Skënderbej” për parada.

Pranë tij ndodhen ndërtesat më të rëndësishme në qytet: Teatri i Operës, Biblioteka, Banka Kombëtare, Bashkia dhe vende të tjera që janë relevante për kulturën dhe jetën ekonomike kombëtare. E pamungueshme një statujë kushtuar Skënderbeut, e ndërtuar në vitin 1968 në 500 vjetorin e vdekjes së tij, ndërsa në njërën anë mund të shihni Sahati i Orës, në distancë të afërt me xhaminë otomane Ethem Beu.

Shqipëria ka kapërcyer komunizmin për më pak se tridhjetë vjet dhe me kalimin e kohës, Tirana ka rifituar gjithnjë e më shumë energji. Për shembull, Bregu i Lumit është pastruar nga barakat abuzive dhe është kthyer në rregull. Qyteti po evoluon vit pas viti dhe po kërkon edhe në nivelin urbanistik të riniset me një aset të ri. Ndër të tjera, qyteti është shumë i gjallë edhe në mbrëmje, me një sërë klubesh nate, që nuk i kanë asgjë për zili kryeqyteteve të tjera europiane.

Le të kthehemi në autostradë, këtë herë prapa. Ne e kalojmë aeroportin dhe shkojmë të shohim detin pranë Durrësit. Makina jonë e vogël na ndihmon të kapërcejmë çdo pengesë dhe të arrijmë në një plazh natyror dhe jo të prekur nga turizmi masiv, vetëm pak jashtë qytetit.

Kemi bërë nga pluhuri, por nuk ka rëndësi: Shqipëria është e mbushur me larje makinash dhe stacione shërbimi dhe me disa euro ju keni të garantuar një larje. Pra, në fund të turneut tonë në Shqipëri, ne mund të kthejmë automjetin tonë në aeroport pa probleme, për t’u kthyer në Itali me siguri të impresionuar nga ky udhëtim.

o.j/dita