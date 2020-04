Mediat greke sulmojnë nismën e qeverisë për amnistinë fiskale

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, njoftoi një proces ligjor për të futur para të paligjshme nga “bota e krimit” në bankat shqiptare.

Kjo do të vendoste precedentin më të rrezikshëm për eleminimin e pakicës Greke, veçanërisht në bregdetin Jon Jugor të Shqipërisë nga qytetet me popullsi greke të Himarës (Χειμάρρα) në Sarandë (Άγιοι Σαράντα). Legalizimi i parave të zeza do të thotë që kriminelët shqiptarë mund të përdorin miliarda euro për blerjen e pasurive, tokave, bizneseve dhe infrastrukturës në rajonin me popullsi greke.

Shqipëria është në rrezik të bëhet një shtet i trazuar, i cili, sipas një ligji të veçantë, do të jetë në gjendje të legalizojë rreth 60 miliardë euro pasuri të krimit të organizuar, drogës dhe mafies, që është deri në 10 herë PBB-ja vjetore e Shqipërisë. Për çdo shumë parash, shteti do të mbajë rreth 3% të vlerës, ndërsa bankat, të cilat janë pothuajse të gjitha në kryeqytetet shqiptare dhe ato turke, do të kenë mundësinë për të pastruar dhe legalizuar këtë proces financiar për trafikantët e drogës në Shqipëri.

Edhe pse qeveria këmbëngul se ka mijëra shqiptarë që punojnë në tregun e zi, kjo fajëson disi vendet e BE-së. Ata pretendojnë se migrantët shqiptarë që punojnë ilegalisht në BE janë burimi kryesor i parave, por është qesharake të pretendosh se puna e tyre ‘e sinqertë’ përbën 60 miliardë euro dhe nuk ka të bëjë me mafian dhe krimin e organizuar.

Por shqetësimi kryesor është pasuria e paluajtshme e votuar në parlament – një ligj që i hap rrugë mafies shqiptare për të kërkuar pronësinë e pronave që lakmohen nga turizmi, dhe në shumicën e rasteve, në pronësi të komunitetit Grek.

Legalizimi i financave të krimit bën të mundur shkatërrimin e tregut të pasurive të patundshme, një metodë që mund të hapë mundësinë që oligarkët shqiptarë të blejnë me çmime të larta të gjitha tokat në të cilat Grekët po jetojnë, veçanërisht në Rajonin e Himarës.

Rezultatet e kësaj strategjie mund të infektojnë edhe Greqinë, ku mafia shqiptare mund të tregtojë shumë financa, të prishë tregun e pasurive të patundshme në Greqi dhe veçanërisht në fushën e turizmit, transportit, etj.

Le të kujtojmë se oligarkët shqiptarë blenë dy banka greke.

Kjo do të ishte një humbje kombëtare për Greqinë, pasi bazohej në anëtarësimin në BE, një vend si Shqipëria, i cili po kthehet në metoda të kamufluara shoviniste për të joshur pakicën kombëtare greke në Epirin e Veriut për të shitur pasuri të paluajtshme dhe pasuri të tjera dhe për t’i hequr ato nga atdheu historik.

Sipas mediave shqiptare, ekziston një marrëveshje midis Ramës dhe Presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan për të zhvendosur 30,000 refugjatë dhe imigrantë të paligjshëm nga Turqia në Shqipëri në rajonin e Epirit të Veriut ku jetojnë deri në 120,000 grekë.

Megjithëse Greqia çliroi Epirin e Veriut gjatë Luftës së Parë Ballkanike (Fuqitë e Mëdha 1912-13), Fuqitë e Mëdha i dhuruan rajonin shtetit të ri shqiptar. Greqia do të çlironte edhe një herë rajonin në Luftën e Dytë Botërore, por ajo u dhurua edhe një herë në Shqipëri nga Fuqitë e Mëdha.

Grekët në Epirin e Veriut kanë jetuar gjithmonë në përndjekje nga shteti shqiptar me shkollat ​​e tyre të mbyllura vazhdimisht, prona të konfiskuara dhe ceremoni fetare të ngacmuara nga policia shqiptare. Tani duket se Shqipëria dëshiron të vazhdojë të dobësojë identitetin grek në rajon duke bashkëpunuar me Turqinë për të zhvendosur refugjatët dhe imigrantët e paligjshëm, duke ndryshuar demografinë e zonës nga të qenit shumicë greke./ BW

