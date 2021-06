Memorandumi i Parisit rikthen “flamurin e zi” për anijet shqiptare pas 11 vjetësh, i rendit në vendin e fundit: Janë me rrezik të lartë për operatorët ndërkombëtarë

Memorandumi i Parisit rikthen flamurin e zi për anijet shqiptare pas 11 vjetësh, duke kategorizuar atë me rrezik të lartë për operatorët ndërkombëtarë. Në deklaratën zyrtare, Komiteti i Memorandumit të Parisit (një mekanizëm që kryen inspektimet mbi standardet e anijeve në Europë) njoftoi se miratoi listat e reja të performancës për flamujt e 70 vendeve që ato kanë në monitorimin.

Të 70 vendet u kategorizuan në tre lista, të bardhë, gri dhe të zezë, sipas standardeve të shërbimit dhe sigurisë, Shqipëria u rendit në vendin e 70 në fund të listës së zezë, i krahasueshëm vetëm me disa vende afrikane. Lista e performancës së anijeve hyn në fuqi me 1 korrik 2021. Listat e “Bardhë, Gri dhe e Zezë (WGB)” paraqesin spektrin e plotë, nga flamuj të cilësisë të lartë deri te flamuj me një performancë të dobët që konsiderohen me rrezik të lartë ose shumë të lartë.

Renditja në listë është bazuar në numrin i përgjithshëm të inspektimeve gjatë një periudhe 3-vjeçare. Në anijet shqiptare u kryen mbi 70 inspektime gjatë periudhës 2018-2020. “Lista e Bardhë” përfaqëson anije me flamuj cilësorë me performancë të lartë. Flamujt me një performancë mesatare tregohen në “Listën Gri”. Ky klasifikim mund të shërbejë si një nxitje për të përmirësuar dhe kaluar në “Listën e Bardhë”. Në të njëjtën kohë flamujt në skajin e poshtëm të “Listës Gri” duhet të jenë të kujdesshëm duke mos lënë pas dore kontrollin mbi të anijet e tyre dhe rrezikojnë të përfundojnë në “Listën e Zezë” vitin e ardhshëm.

Lidhur me “Listën e Bardhë, Gri dhe të Zezë” për vitin 2020, renditen një numër i përgjithshëm prej 70 flamujsh, 39 në “Listën e Bardhë”, 22 në “Listën Gri” dhe 9 në “Listën e Zezë”. Në vitin 2019 gjithsej numri i shteteve të flamurit në listë ishte gjithashtu 70 nga të cilët 41 në “Listën e Bardhë”, 16 në “Grey List” dhe 13 në “Listën e Zezë”. Për disa vite, Komiteti ka monitoruar nga afër performancën e anijeve duke vepruar në emër të shteteve. Nga 1 korriku 2021 listat e re e performancës së anijeve do të përdoret për llogaritjen e Profilit të rrezikut të anijeve.

Memorandumi i Parisit ushtron një regjim inspektimi për anijet e regjistruara në porte, përveç atyre me atyre që i përkasin vendit ku është porti, me qëllim që të merren masa kundër anijeve që nuk janë në përputhje me rregullat dhe sigurinë. Inspektorët quhen oficerë dhe u kërkohet të hetojnë pajtueshmërinë me kërkesat e konventave ndërkombëtare. Inspektimet përfshijnë kontrollimin e anijes dhe personelit nëse janë me ligjet ndërkombëtare në fuqi, aftësitë e drejtuesve dhe pajisjet e anijes. Në vitin 1978, një numër vendesh evropiane ranë dakord në Hagë për një memorandum për auditimin e kushteve të punës në bordin e anijeve nëse ato ishin në përputhje me rregullat ndërkombëtare.

o.j/dita