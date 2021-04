Menaxhimin e trafikut ajror të Shqipërisë mund ta marrë nën kontroll një vend fqinj? Historia dhe shifrat e Albcontrol, kompania e përdorur nga të gjitha partitë në pushtet

Menaxhimin e trafikut ajror të Shqipërisë mund ta marrë në dorëzim Maqedonia e Veriut, Mali i Zi apo një vend tjetër fqinj? Të paktën kjo është ajo që anonçoi moderatori i TV Klan, Blendi Fevziu gjatë një bisede mbrëmë me ministren Balluku në emisionin që drejton.

Sipas moderatorit ky informacion “i erdhi nga një mesazh”. Kjo gjë nuk u mohua dhe as nuk u pohua nga ministrja Balluku.

Pyetjes si dhe kur do rinisë puna, ajo iu përgjigj: “Ne kemi ngritur një task forcë, kemi kontaktuar disa nga bashkëpunëtorët tanë kyç, kam lajmëruar dhe aleatët kështu që do marrim masën, por më falni nuk mund ta ndaj me ju”.

Aeroporti i Rinasit është i bllokuar që prej mëngjesit të së mërkurës, pas një proteste të 68 kontrollorëve të trafikut ajror të Albcontrol Sh.a, të cilët kërkojnë rikthim të pagave në nivelin e para pandemisë dhe ndërprerjen e procedurës së shkarkimit për dy prej kontrollorëve.

Protesta shkaktoi anulimin e 13 fluturimeve në Rinas, ndërkohë që aeroporti është i bllokuar të paktën deri mesditën e së enjtes.

Albcontrol është kompania me numër identifikimi J61908011H dhe që ofron shërbimin e menaxhimit të trafikut ajror. Shqipëria është në një pozicion ku shumë avionë kalojnë tranzit dhe secili prej tyre paguan një tarifë për sistemin e radarëve dhe të kontrollorëve që koordinojnë lëvizjet e tyre për të shmangur përplasjet.

Avokati Rezart Kthupi, që foli në emër të sindikatës së kontrollorëve të trafikut ajror, tha se nuk kishte për momentin asnjë qartësi se kur aeroporti mund të kthehej në normalitet. Ai mohoi që kontrollorët ishin në grevë, ndërsa pretendoi se ata po vepronin në përputhje me rregulloren e brendshme.

Gjendjen e paprecedentë në Rinas, Kthupi e konsideroi ‘një pamundësi të krijuar për shkak të situatës ku ndodheshin kontrollorët”. “Ata e kanë detyrim të deklarojnë nëse nuk janë në gjendje për të punuar,” tha Kthupi në një bisedë telefonike.

Një përpjekje për negocim mes ministres së Infrastrukturës, Belinda Balluku dhe kontrollorëve dështoi mëngjesin e të mërkurës. Balluku, e cila e ka drejtuar Albcontrol në vitet 2013-2018 tha se pagat nuk mund të financoheshin nga buxheti dhe se ulja kishte ardhur si pasojë e uljes së trafikut ajror për shkak të pandemisë.

Në një konferencë për shtyp, Balluku aludoi për “grusht shteti” dhe skenarë të frymëzuar nga opozita, duke përmendur ish-kryeministrin Sali Berisha dhe presidentin Ilir Meta.

As Balluku nuk dha afate se kur puna mund të kthehej në normalitet, por citoi Kodin e Punës duke e cilësuar grevë protestën dhe duke i kërcënuar kontrollorët me ndjekje penale, pasi atyre nuk u lejohej greva. Ministrja nga ana tjetër ironizoi kontrollorët se po ankoheshin për ulje të pagës nga 4400 dollarë në 2490 dollarë, duke aluduar se pagat e tyre mbeteshin nga më të lartat në vend.

Kontrollorët nuk i pranojnë këto shifra. Ata thonë se paga e tyre nuk është në dollarë, por në lekë; ka qenë rreth 3 milionë dhe u është ulur në rreth 1.5 milionë të vjetra

Protesta e kontrollorëve dhe bllokimi i aeroportit të Rinasit u pasua nga akuza dhe kundër-akuza në nivelet më të larta të politikës. Përmes disa reagimeve në Twitter, kryeministri Edi Rama paralajmëroi ndjekje penale për organizatorët e protestës si dhe akuzoi rivalët e tij politikë, Meta dhe Berisha si nxitës.

“Je një nga dy nxitësit e kësaj goditjeje të çmendur, në kërkimin e palodhur të rrëzimit të qeverisë e të vetë shtetit! T’i harrosh të dyja!”, shkroi Rama, duke iu drejtuar Presidentit.

Meta nga ana e tij akuzoi qeverinë se nuk kishte marrë parasysh kërkesat e sindikatës së kontrollorëve dhe as apelin e tij për të gjetur një zgjidhje.

“I kam paralajmëruar publikisht dhe zyrtarisht të gjitha institucionet përgjegjëse të qeverisë se duhet të merrnin masa konkrete për t’i dhënë zgjidhje kësaj çështje. Injorimi i kërkesave të kontrollorëve nuk është i drejtë,” shkroi Meta në një postim të gjatë, përmes së cilës u bëri thirrje kontrollorëve që të mos ndërprisnin punën.

Ish-kryeministri Berisha nga ana e tij akuzoi se paratë e kompanisë ishin shpenzuar për mobilje të shtrenjta dhe fajësoi qeverinë për situatën e krijuar.

Avokati Kthupi kundërshtoi pretendimet e Ramës dhe ministres Balluku se kontrollorët kishin bërë shkelje penale dhe ishin në grevë, ndërsa shtoi se kërkesat e tyre për zgjidhjen e krizës ishin të thjeshta.

“Janë dy kërkesa shumë të thjeshta, me pak vullnet të mirë dhe me kosto qesharake mund të plotësohen,” tha Kthupi, ndërsa shtoi se kërkohej që pagat të ktheheshin siç ishin parashikuar në kontratë dhe të ndërpritej procedura e shkarkimit për dy kontrollorët, që kishin aplikuar të parët me kërkesë për pamundësi në punë.

Qeveria po përpiqet ta zgjidhë me mjete të tjera bllokimin e Rinasit. Një punonjës i Albcontrol, që foli në kushtet e anonimatit, tha se një grup personash me licensa të kontrollorit, por të punësuar në sektorë të tjerë të Albcontrol, ishin shfaqur prej orësh në punë si kontrollorë. Megjithatë, punonjësi tha se nuk po gjendeshin zëvendësues për specialistët e kontrollit të kullës, ndërsa shtoi se fluturimet mbi hapësirën ajrore shqiptare vazhdonin.

Punonjësi tha se të dy palët e përfshira ishin përgjegjëse për situatën.

Greva e pashpallur e punonjësve të kompanisë Albcontrol vuri në dukje vështirësitë ekonomike të një kompanie nën pronësi publike, e cila është në pozicion monopol në treg, ofron një shërbim të domosdoshëm dhe megjithatë, prej vitesh rezulton me humbje.

Ministrja e Infrastrukturës, Belinda Balluku ka qenë vetë drejtore e kësaj kompanie që nga viti 2013 dhe deri në ditën kur ajo u bë ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë në janar 2019. Ajo nuk ka ngritur pretendim për pagat në kohën që drejtoi Albcontrol.

Të dhënat e Albcontrol të publikuara në Qendrën Kombëtare të Biznesit sugjerojnë se kompania është përdorur nga të gjitha partitë politike në pushtet. Aty gjenden të punësuar familjarë politikanësh dhe zyrtarësh të çdo kahu për shkak të pagave të larta. Edhe bordi ka qenë nën çdo qeverisje me partiakë pa lidhje me trafikun ajror.

Të dhënat financiare të kompanisë tregojnë se shpenzimet e kompanisë për paga dhe trajtime të tjera për punonjësit nuk kanë ndryshuar gjatë viteve, të ardhurat kanë qenë në rritje, ndërsa humbjet janë krijuar nga rritja e shpenzimeve në një zë enigmatik të quajtur “shpenzime të tjera”.

Të ardhurat e kompanisë ishin 3.6 miliardë lekë (afro 29 milionë euro) në vitin 2019, viti i fundit kur bilanci është i disponueshëm për publikun. Të ardhurat janë rritur gradualisht; p.sh., në vitin 2014 ato ishin 3.2 miliardë lekë. Afro 1/3 e të ardhurave të kompanisë ose 1.3 miliardë lekë shkojnë për “shpenzime personeli”.

Kompania realizoi fitime neto në masën 208 milionë lekë në vitin 2014 (rreth 1.7 milionë euro me kursin e sotëm), ndërsa në vitin 2017, fitimet e saj ranë në 48 milionë lekë (392 mijë euro).

Në vitin 2018, kompania humbi afro 1 milionë euro, ndërsa në vitin 2019 humbjet u rritën në 2.3 milionë euro.

i.b. / dita