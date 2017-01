Mençuria dhe modestia, pasuria që la pas profesor Niko Thomo

Dr. Jorgo Mandili

Ka disa individë, që kur largohen nga jeta, përveçse kujtohen nga familjarët, nuk mund të harrohen edhe nga një numër i madh njerëzish tek të cilët ky individ ka ndikuar në jetët e tyre. Dhe për aq kohë sa ata nuk harrohen, ata janë të gjallë. I tillë është dhe profesori i shquar i fizikës Niko Thomo. Ai nuk kishte pasuri. As gjashtë llogari bankare, as gjashtë apartamente, as gjashtë makina, as anëtar i shtatë bordeve, as përgjegjës departamenti, as dekan, as rektor ndonjëherë, pa le të kishte konsumuar pushtet. Asnjëherë! Pavarësisht se punoi 60 vjet në universitet ai nuk mundi të bënte atë pasuri që e kanë siguruar të ngjashmit e tij për pak vjet me…. rrogë?! Ai kishte vetëm një apartament 54 metër katror me një studio 12 metër katror ku kishte një bibliotekë që zinte dy faqe muri, një divan të vogël të monizmit, një televizor me ngjyra dhe një tavolinë mesi me xham të mbushur me librat e radhës që i duheshin për t’u përgatitur. Kjo ishte e gjithë pasuria e këtij profesori 82 vjeçar kur u largua nga kjo jetë. “Shumë i varfër”- do të thoshte dikush. Kurse ndonjë nga këta “profesorët” e pasur me “rrogë” mund të nënqeshte me qesëndi dhe kushedi çfarë mendonte për varfërinë e tij, pas një pune 60 vjeçare. Por ky e ndonjë tjetër, nuk mund ta kuptojnë se sa i pasur është njeriu i mençur dhe modest. Kjo pasuri – që e ka emrin – dinjitet e personalitet, nuk blihet e shitet me asnjë monedhë! Po! Ai iku i varfër, por jo i harruar, siç do të harroheni ju o te mjere! Prof. Nikoja gjithmonë do të kujtohet! E, përderisa do të kujtohet ai do mbetet i gjallë. Sepse ai ishte jo vetëm Mësues i madh, por edhe Njeri i madh. Ai si Mësues i madh, kreu me nder një mision fisnik duke përçuar me dashuri shkencën e bukur të fizikes dhe metodën e saj shkencore tek brezat e rinj të mësueseve dhe kërkuesve të rinj.

Mësimdhënës i shkëlqyer dhe kërkues i thellë dhe racional! Kjo e bënte prof. Nikon një mjeshtër të paraqitjes së problemeve shkencore në mënyrë kaq të thjeshtë, sa që edhe një kokë e pa shkolluar por e aftë për të kuptuar, të arrinte të mendonte në mënyrë të pavarur. Për të, pedagog, do të thoshte në radhë të parë, profesionalizëm, përkushtim, ambicie, ekzigjencë ndaj vetes dhe të tjerëve, por mbi të gjitha dinjitet, ndershmëri akademike e marrëdhënie institucionale e humane me studentët në shërbim të interesit reciprok për misionin e tyre të përbashkët: edukimi i Intelektit dhe qytetarisë. Dhe këtu prof. Nikoja shfaqej si njeri i madh.

Prof. Nikoja lektonte lëndën më të vështirë në katedrën e fizikes: “Mekanikën Kuantike”, por ai kishte krijuar një stil origjinal të shtjellimit të materialit që kushtëzohej nga kombinimi i kujtesës së tij fenomenale me logjikën e thellë racionale, gjë që i siguronte atij vëmendjen maksimale të auditorit. Ai i përdorte rrallë konspektet gjatë leksionit dhe toni i tij disi i njëtrajtshëm gjallërohej nga shakatë e herëpashershme. Ai shpesh thoshte se detyra e pedagogut është t’u zgjojë studentëve gëzimin e krijimtarisë. Ai, asnjëherë nuk e miratonte tejngopjen e leksioneve deri në absurditet me detaje shkencore. Çdo herë përpiqej t’u jepte studentëve diçka të re e me përmbajtje. Prof. Nikoja, kishte aftësinë të krijonte një klimë shumë miqësore me studentët. Ne që kemi pasur fatin të dëgjonim leksionet e tij, i kujtojmë me nostalgji debatet dhe diskutimet që bëheshin për problemet e paqarta të leksioneve. Ai e njihte shkallën e vështirësisë së lëndës dhe asnjëherë nuk i ofendonte studentët, qoftë edhe për ndonjë pyetje jo të saktë që bënte ndonjëri. Në lirshmërinë e marrëdhënieve ndikonte shumë edhe qëndrimi i tij bashkë me studentët gjatë kohës së pushimit. I gjallë dhe i thjeshtë, ai merrte për krahu herë njërin student, herë tjetrin dhe shëtiste miqësisht me të duke diskutuar ndonjë problem. Në atë kohë marrëdhënie të tilla miqësore midis pedagogëve dhe studentëve nuk ishin dukuri kaq të shpeshta. Gjatë gjithë karrierës së tij akademike, prof. Nikoja ka ndikuar fuqishëm tek studentët e tij dhe ndjehej krenar për rezultatet e arritura për shumicën e tyre që shpesh e takonin apo e përshëndesnin duke i shprehur mirënjohjen. Por kishte dhe ndonjë nga ata, të cilët mbasi kishin hedhur lumin, kërkonin ta mohonin kalin. Kjo e mërziste dhe shpesh herë e shprehte këtë me fjalët: “Unë miqësohem me studentët dhe shpresoj t’u nxit disave prej tyre interesin për kërkimin, hulumtimin dhe shkencën. Deri tani kam nxjerrë disa tema për disertacionet e doktoraturës. Në shumicën e rasteve jam i kënaqur nga puna e tyre, por ata të cilët i kam ndihmuar më shumë, madje edhe u kam shkruar vetë kapituj të rëndësishëm të disertacionit, ata janë më mosmirënjohesit”. Megjithatë, si njeri me zemër të madhe, ai nuk u zemërohej dhe të mbante inat. Ishte i rrallë në këtë drejtim: asnjëherë nuk ofendonte, nuk bërtiste, nuk përfliste njerëz qe nuk ishin prezent; kudo dhe kurdoherë shpërndante energji pozitive dhe dashuri. I papërtuar për të ndihmuar studentë, ish-studentë, kolegë, ish-kolegë, të afërm, e çdo njeri që kishte një problem apo hall dhe që ai mendonte se mund të ndihmonte.

Prof. Niko, i përket asaj plejade profesorësh e shkencëtarësh të vërtetë, qe jo vetëm hodhën bazat e Arsimit të lartë, por edhe u bënë Shkollë për gjeneratat e ardhshme. Përvoja e tyre, idealizmi i tyre, abnegacioni i tyre, për krijimin e katedrave, laboratorëve e teksteve, mbetet shembulli më i shkëlqyer i pasionit, punës, frymëzimit dhe mbi të gjitha, modele të patriotizmit modern qytetar. Është për të ardhur keq dhe ndjen trishtim kur kujton se si u trajtua kjo plejadë në vitet e gjoja demokracisë duke i shpërfillur dhe nënvleftësuar, duke pritur ditën dhe orën e saktë për t’i nxjerrë në pension, pa marrë parasysh vlerat dhe kontributin e tyre. Turp për ta, keqardhje për intelektin e tyre e neveri për mosmirënjohjen e tyre, që sipas Kantit, kjo e fundit – është kuitesenca e poshtërsisë. Mosmirënjohës të tillë koha ka filluar t’i hedhë në koshin e plehrave! Kurse plejada e profesorëve dhe shkencëtarëve të vërtetë e K. Popes, K. Paparistos, S. Kuneshkes, M. Karajanit, K. Fundos, SH. Baxhakut, V. Bilushit dhe N. Thomos që iu bashkua kësaj plejade dhe prehet i qetë në këtë Panteon, do të të mbeten për gjithë kohën “asete kombëtare” të dijes dhe kulturës sonë. Ka edhe shumë të tjerë që kanë vendin e nderit në këtë Panteon dhe për të cilët kanë shkruar autorë të fushave përkatëse. Të vetmen pasuri që kishin, përkundrejt varfërisë materiale, ishte dija dhe mençuria e tyre. Do të ishte në nderin e institucioneve kompetente që kjo pasuri e tyre të “hipotekohej”! Po kaq në nderin e këtyre institucioneve do të ishte edhe respektimi i atyre pasardhësve të kësaj plejade, të paktë si numër, por me vlerë si modele të gjalla të virtytit, dinjitetit, përkushtimit dhe ndershmërisë akademike. Do të përmendja këtu në mënyrë të veçantë prof. Dritan Spahiun, i cili pavarësisht se një pjesë të aktivitetit akademik e përjetoi në internim, ai mbetet edhe sot e kësaj dite një personalitet me integritet të lartë profesional, shkencor e mbi të gjitha moral. Dha dorëheqjen nga posti i rektorit të universitetit privat “Kristal” dhe nga të gjitha privilegjet, sepse refuzoi të bëhej bashkëfajtor me pronarin për ta kthyer Tempullin e Dijes në biznes të rëndomtë të shitjes së diplomave. U largua në mënyrë demonstrative duke humbur edhe të gjitha privilegjet: rrogën e majme, makinën luksoze e benefite të tjera, që kishte aq shumë nevojë. E denoncoi këtë aferë dhe paralajmëroi rrezikun që i kanosej shoqërisë shqiptare nga universitetet private, e denoncoi deri në “apogjeun” e pushtetit të asaj kohe, por jo vetëm nuk e dëgjuan, por edhe e kërcënuan që të mbyllte gojën. Dhe siç rrodhën ngjarjet “plasi bomba” me Renzo Bossin, por tashmë me një rektor të tjetër, edhe ky profesor, por që për të, më tepër rëndësi nuk “kishte e vërteta, por kuleta”. E përmenda, këtë rast për të treguar se një “specie” e tillë humane si prof. Dritani është në zhdukje e sipër. Dhe aq sa kanë mbetur të tillë si prof. A. Minga, M. Fundo, M. Naqo, P. Skende. K. Dollani etj. (që mund të ketë padyshim edhe të tjerë në fushat e tjera), personalitete shkencorë dhe me moral qytetar, jo vetëm që nuk kanë konsumuar pushtet, por as e kanë “cimbisur” atë, duhen nderuar, respektuar dhe “shfrytëzuar” si modele të gjalla morali dhe dinjiteti profesional dhe shkencor. Ata e kanë refuzuar atë edhe kur iu është dhënë rasti për të ruajtur lirinë dhe dinjitetin e tyre. Sepse e dinë mirë që paraja dhe pushteti e shpërfytyrojnë njeriun, siç aktualisht ndeshemi me shumë raste që të ashtuquajturit profesorë e akademike janë bërë “lolo e puthadorë” të politikanëve e pushtetarëve, duke iu servilosur deri në neveritje për të shtuar llogaritë bankare, apartamentet, makinat e privilegje të tjera duke “shitur” nga vetja e tyre dinjitet e personalitet. Nga njerëz të tillë pa vlera, prof. Nikoja nuk do të ishte bërë “Doktor Honoris Causa” në Universitetin e Vlorës, sepse për ta nuk kanë rëndësi vlerat, por interesat për favore personale. Sikur të ishte e kundërta, para do kohësh duhej të nderohej prof. Dritani me “Doktor Honoris Causa”, për kontributin e dhënë prej disa vjetësh në këtë universitet, jo vetëm në mësim, por edhe në kërkim, në programet e kurrikulat e reja në departamentet e fizikës e inxhinierisë elektrike si dhe në udhëheqjen e doktoraturave. Por, çfarë interesash kanë nga prof. Dritani, një pensionist pa kurrfarë pushteti, por me vlera dhe kontribute të spikatura edhe për universitetin e Vlorës? Prandaj para tij qe e vendosur të “honorizohej” një individ tjetër, pa kontribute të rëndësishme në këtë universitet, ashtu siç u “honorizua” disa vjet më parë një tjetër individ me pushtet për favore personale të drejtuesve të institucionit. Dhe çudia më e madhe është se të dy këta individë kanë qenë rektorë dhe “qosën” institucionet e tyre dhe u mbeti “kohë” të “qosnin” edhe Universitetin e Vlorës. Paradokse të tilla nuk ndodhin vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë! Kujtohuni se çfarë bëhet me titujt, medaljet e dekoratat që nga Presidenti e deri tek kryetari i papërgjegjshëm i Kamzës “europiane”, prof. Xhelal Mziu. Një “Vaterlo” e vërtetë! Dhe askush nuk mban përgjegjësi për këtë papërgjegjshmëri, qoftë kjo edhe e Presidentit. Në qoftë se këtë papërgjegjshmëri e “kuptojmë”, por si mund të kuptojmë papërgjegjshmërinë e institucioneve akademike, ku presupozohet shkalla më e lartë e ndershmërisë akademike, të vërtetës shkencore dhe virtyteve morale?!

U ndala në këta shembuj për të treguar se si edhe “honoret për shkencë e kontribute reale” nga drejtues me personalitetet e të përgjegjshëm jepen me objektivitet, kurse nga perso-nulitetet me abuzivitet. Kaq e turpshme dhe e neveritshme për këta të fundit. Sa fisnike dhe dinjitoze për të parët, si-ish rektori i Universitetit të Vlorës, matematicieni dhe qytetari i edukuar në Botën e Lirë, i cili po të ishte edhe sot e kësaj dite, jo vetëm prof. Dritani do të qe bërë “Dr. Honoris Cauza”, por edhe prof. Nikoja me siguri do ishte vlerësuar me titullin “Profesor Emeritus”, se i plotësonte të gjitha kriteret. Ndërkaq për ata të dy ish-rektorët nuk bëhej fjalë se prof. Tanushi nuk kish nevojë për favore jo vetëm nga ata, por edhe nga politikanë e pushtetarë të çdo lloji e të çdo rangu. Të tillë “Unamuno” nga Diaspora i duhen Shqipërisë për të ngritur Institucionin e Vlerës dhe Dinjitetit kudo: që nga Presidenca, Parlamenti, qeverisja e sidomos institucionet akademike të larta, aty ku investohet Intelekti dhe gjenerohet Qytetaria.

Jo më kot u zgjata në këtë “in memoriam” të prof. Nikos. Nëpërmjet saj dua t’i bëj homazh Vlerave dhe Virtyteve të asaj plejade personalitetesh të papërsëritshëm deri më sot si në profesionalizëm ashtu edhe në moral. Në fakt po të bësh një vëzhgim të hollësishëm të vlerave shkencore dhe morale të departamenteve dhe fakulteteve ku kanë milituar këto personalitete do të përballesh me një zhgënjim të madh. Ashtu si kudo në çdo institucion të Shqipërisë postkomuniste. E kaluara lëngon, e tashmja akuzon, e ardhmja….?

A do ketë njerëz nga kjo demokraci totalitare, që do të kujtohen nga të gjallët për vlerat që kanë krijuar? A do të ketë njerëz, që do të mbahen mënd për veprat e tyre të mira, për misionin e tyre fisnik dhe qytetar?! Deri tani po vërtetohet e kundërta…!

*Profesor i Fizikës