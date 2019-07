“Mendoj se Shqipëria nuk është gati”

Teksa dëgjon moralin mbi të cilin ngrihet kauza e protestuesve të sotëm, si qeverisës të së djeshmes, që fillon me rrezimin e sistemit komunist,besoj se nuk mbetet gjë tjetër veçse të pranojmë,si do që të jetë,se kjo është qeveria më e mirë e këtij tranzicioni të gjatë.

A duhet të anatemohet Rama për një deklarim të tillë? Mendoj se jo. Ai ka të drejtën legjitime t’u drejtohet votuesve që e mbështetën për ti falenderuar dhe kujtuar se bënë zgjedhjen e duhur,pra më të mirën.”Po.Unë jam shqiponjë,por prej jush ndjehem i tillë”-do ti përgjigjej popullit Pirro i Epirit.

Ndoshta do të mjaftonte kaq për të mos e quajtur hedonist apo narcist,por kur kujton se këta moralistët e udhëve, si qeverisës të së djeshmes, kanë njëmijë e një mëkate, përpos,veprimtari të lexueshme antikombëtare dje dhe sot,besoj se ai nuk i meriton ato epitete,përkundër ndoshta do duhej të quhet dhe hero, pasi ka shmangur dy skenarë të zinj për fatin e Shqipërisë.

Së pari ai shmangu realizimin e skenarit alla grek të gropës financiare që i la peshqesh me qëllim qeveria paraardhëse e drejtuar pikërisht nga regjizori i protestave të tanishme që fërkonte duart pas daljes në opozitë tek priste finalizimin e tij.

Së dyti shmangu realizimin e përsëritjes së skenarit të dhunës, si trysni mbi popullin,që do të mundësonte rënien e një qeverie legjitime si ajo e 31 marsit 1991 për të ardhur në pushtet ata po si më 22 mars 1992.

Duke vlerësuar këto,besoj se Rama s’ka pse të ndjehet fajtor për emigrimin e rinisë.Kushtet ekonomiko-financiare të shqipërisë së sotme nuk janë pasojë e 6 viteve të fundit në qeverisjen e tij por të një keq-qeverisje të mëparshme mbi 20 vjeçare. S’besoj se dhe një familje mund të bjerë në varfëri brenda një jave kur ka punuar mirë për një vit, e jo më një shtet nëse është mirëqeverisur.

Shqipëria nuk e meriton varfërinë,padijen dhe arrogancën,ndaj me të drejtë duhet të kërkojë përmirësimin e jetës së saj, por a mund ta presë ajo këtë nga një lëvizje re politike?Mendoj se ngjan më shumë si utopi në terrenin e sotëm të saj,pasi ajo nuk është e varfër vetëm për parti dhe shoqata.

Sipas eksperiencës botërore kryesisht fryma apo politika lind nga dinastitë ose trashëgimia,ndaj kështu dhe për do kohë ne jemi të dënuar që në mungesë dinastish të vazhdojmë me të vetmen trashëgimi që kemi.Kërkesa për një lëvizje të re,për të mos e bastarduar me të rejat e Bashës,do thoja se më kujton më shumë thirrjen e Migjenit në poezinë “Të lindet një njeri”.

Mendoj se Shqipëria nuk është gati, por nuk mendoj kurrë se ajo tashmë do ketë kthim pas. Ajo do bëjë padyshim hapa para në drejtimin për ku është nisur gjithnjë nën mbikqyrjen dhe përkrahjen e aleatëve perendimorë, për të zënë vendin që i takon në bashkësinë europiane.Dikush po vë dorën e ndihmës ndoshta dhe për interesa strategjike,por fatmirësisht ato përkojnë me ato të saj.Le të shpresojmë.

”Për Shqipërinë, ditët e mira paskëtaj vijnë.Lum kush të rronjë, ta shohë zonjë”.

Me respekt për ju,

Gjok Pepa, Mirditë