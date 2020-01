Meningjiti, çfarë është dhe si duhet trajtuar

Bakteret dhe viruset janë shkaktarët më të shpeshtë të sëmundjes së meningjitit e cila çon në infektimin e cipave mbuluese të trurit dhe të palcës kurrizore. Vonesa në trajtimin e kësaj sëmundjeje shoqërohet me pasoja fatale për jetën. Ndaj sa më herët të diagnostikohet dhe trajtohet kjo sëmundje, aq më shumë reduktohet edhe rrezikshmëria që ajo paraqet. Mjekja infeksioniste Ilda Xhelili tregon në vijim të shkrimit se çfarë është konkretisht kjo sëmundje, shenjat dalluese të saj, ekzaminimet që duhet të kryejmë për diagnostikimin e hershëm, si dhe masat që duhet të marrim sa i takon trajtimit dhe parandalimit të komplikacioneve që kjo sëmundje shkakton.

Çfarë është meningjiti?

Meningjiti është një inflamacion (infeksion) i cipave mbuluese të trurit (meningjet) dhe të palcës kurrizore. Shkaqet e meningjitit janë të ndryshme, por në përqindjen më të madhe, ato janë bakteriale, ose virale. Më rrallë shkaktohen nga tuberkulozi, kërpudhat, ose parazitët. Mbulimi kockor i kafkës dhe i shtyllës kurrizore janë një mbrojtje shumë e mirë për trurin dhe për palcën e kurrizit. Po ashtu, funksion mbrojtës kanë edhe cipat mbuluese të tyre, si edhe lëngu që qarkullon ndërmjet tyre. Një formë e njohur e meningjitit është një lloj i caktuar i baktereve që janë Meningokokët e grupeve të ndryshme. Meningjiti mund të jetë një sëmundje serioze dhe të çojë në dëmtime të përhershme të sistemit nervor, madje edhe vdekje. Ndaj edhe trajtimi duhet të bëhet sa më herët që të jetë e mundur.

Si shfaqet meningjiti klinikisht?

Simptomat e meningjitit përbëhen nga një dobësi e përgjithshme, me lodhje dhe mungesë përqendrimi, ethe, temperaturë , dhimbje koke. Në mënyrë tipike, të prekurit kanë gjithashtu një dhimbje të fortë qafe dhe një lakim tipik të ngurtësuar të kokës kur pacienti qëndron shtrirë. Po ashtu, pacienti paraqet shenja të tjera fizike të cilat ekzaminohen me kujdes nga mjeku. Shenja të tjera klinike mund të jenë dhimbja e shpinës, të përziera, të vjella, fotofobi (mosdurimi i dritës). Komplikacionet shkojnë në masën 10 deri 20 për qind.

Po rastet më të rënda me çfarë shenjash specifike klinike shoqërohen?

Në rastin e formave të rënda mund të kemi konfuzion dhe vetëdije të dëmtuar, si edhe paraliza të formave të ndryshme. Çrregullimet e dëgjimit dhe ndryshimet e lëkurës gjithashtu nuk janë të rralla.

Me çfarë komplikacionesh shoqërohet?

Rreth gjysma e të rriturve me meningjit bakterial zhvillojnë komplikacione të tilla, si: edemë cerebrale, sëmundje vaskulare, ose mbajtje të lëngjeve në tru. Përafërsisht një në tre pacientë me meningjit meningokoksik zhvillon gjendje septike (inflamacion i rëndë që përfshin gjithë organizmin), e cila mund të jetë fatale. Këto simptoma zakonisht zhvillohen shumë shpejt, në një kohë shumë të shkurtër (brenda disa ditësh, por edhe brenda një ore në format shumë të rënda). Nganjëherë simptomat mund të zhvillohen edhe më ngadalë. Pacientët me këto simptoma duhet të paraqiten menjëherë te mjeku për të marrë trajtimin sa më shpejt që të jetë e mundur për parandalimin e komplikacioneve serioze dhe vdekjes.

Si diagnostikohet meningjiti?

Simptomat e përshkruara më sipër sugjerojnë se meningjiti është i dyshuar. Analizat e gjakut mund të tregojnë shenja të inflamacionit, ndoshta edhe vetë shkaktarin, ose antitrupat e drejtuar kundër tij. Në meningjit, metoda më e rëndësishme e ekzaminimit për diagnozën është punksioni lumbar (ekzaminimi i lëngut qarkullues të trurit dhe të palcës së kurrizit ), e cila duhet kryer edhe në dyshimet e vogla fillestare për meningjit. Për këtë përdoret një gjilpërë e hollë dhe e gjatë, ku mjeku hyn në kanalin kurrizor midis dy vertebrave të belit për të tërhequr lëngun cerebrospinal dhe për të kryer ekzaminimet përkatëse në funksion të vënies së diagnozës. Ky ekzaminim kryhet mjaft mirë nga mjekët tanë specialist dhe nuk përbën asnjë rrezik. Rrezik përbën sëmundja e meningjitit të patrajtuar si duhet. Ndër ekzaminimet e tjera mund të përmendim skanerin ose rezonancën magnetike të kafkës për të zbuluar një enjtje (edemë), infarkt ose abscess të trurit. Nëse meningjiti është rezultat i një infeksioni tjetër në trup mund të bëhen ekzaminime të tjera radiologjike (për shembull në rastin kur pneumonia dyshohet si shkak).

Si trajtohet kjo sëmundje e vështirë?

Terapia duhet të fillohet menjëherë pas marrjes së lëngut cerebrospinal. Në rastin e meningjitit bakterial fillohen antibiotikët përkatës, si edhe preparatet kortizonike. Antibiotikët janë preparate që funksionojnë kundër baktereve dhe pengojnë përhapjen e tyre në të gjithë organizmin. Në rastin e meningjiteve virale do të përdoren antiviralët përkatës. Në varësi të shkaktarit, përfshirë edhe ecurinë klinike të meningjitit terapia mund të zgjasë rreth dy javë. Terapia shtesë mund të jetë gjithashtu e nevojshme për të eliminuar, ose parandaluar komplikacionet e meningjitit. Kjo mund të përfshijë preparatet e hollimit të gjakut për të parandaluar trombozën, ose preparatet për parandalimin e edemës së trurit. Në disa raste mund të kërkohet edhe ndërhyrja kirurgjikale për të hequr një vatër infeksioni.

Si mund të mbrohemi nga meningjiti?

Pacientët me meningjit meningoksik izolohen menjëherë për të mbrojtur mjedisin nga infeksioni. Po ashtu, personat e kontaktit me të duhet të ekzaminohen dhe të monitorohen me kujdes përgjatë kohës së inkubacionit. Si rregull, atyre u jepet një antibiotik si masë parandaluese. Mbrojtjen më të mirë për mbrojtjen nga meningjiti bakterial nga meningokoku e ofron vaksinimi. Gjithashtu, edhe mbrojtja nga shkaku më i zakonshëm i meningjitit tek fëmijët e vegjël sigurohet nëpërmjet vaksinimit ndaj Haemophilus influenza. Vaksinime të tjera mbrojnë gjithashtu kundër meningjitit, si për shembull vaksinimet kundër fruthit, rubeolës, pneumokokëve. Meningjiti nuk është një tabllo klinike uniforme. Jo të gjitha format janë njëlloj ngjitëse, kështu që masat parandaluese për të mbrojtur personat e kontaktit nuk janë gjithmonë të nevojshme. Meningjiti viral, si një sëmundje shoqëruese e gripit, ose shytave mund të parandalohet në rrethana të caktuara me vaksinimin e duhur.