Mënyrat befasuese se si asimetria e trurit ndikon në jetën tonë të përditshme

Rreth 10% e njerëzve shkruajnë me dorën e majtë, ndërsa rreth 90% shkruajnë me të djathtën. Pothuajse çdokush e di nëse janë mëngjarashë, shkruajën me të djathtën, ose, në raste shumë të rralla, ambideksore. Dora përcaktohet nga truri ynë. Pjesa e majtë e trurit kontrollon pjesën e djathtë të trupit, ndërsa pjesa e djathtë e trurit kontrollon pjesën e majtë të trupit. Në dorën e majtë, zonat motorike në anën e djathtë të trurit janë mbizotëruese për aktivitete që kërkojnë një nivel të lartë të aftësive motorike siç është shkrimi. Interesant është fakti që dora nuk është shembulli i vetëm se si asimetri të tilla të trurit ndikojnë në jetën tonë të përditshme. Këtu është një listë e shtatë mënyrave befasuese të ndikimit të asimetrisë së trurit në jetën tonë të përditshme.

1. Përveç dorës, ka edhe ‘këmbë të majtë’

Ndërsa shumica e njerëzve janë të vetëdijshëm nëse janë me të majtë apo me të djathtë, më pak njerëz mendojnë nëse janë me këmbë të majtë apo të djathtë. Një meta-analizë e kohëve të fundit në shkallë të gjerë raportoi se rreth 12.1% e njerëzve punonin më shumë me të majtën. Kishte një mbivendosje të madhe me dorën, por nuk ishte 100% e përsosur. Ndërsa vetëm 3.2% e mëngjërashëve punonin me këmbën e djathtë dhe rreth 60.1% e mëngjërashëve punonin me këmbë të majtë. Kështu, shansi për të qenë person që punon me këmbën e majtë është dukshëm më i lartë për një mëngjarash.

2. Ne kemi një anë të preferuar për përqafim

Kur përqafojmë dikë tjetër, ne zakonisht e drejtojmë përqafimin me një krah. Një studim i fundit nga pedagogu Sebastian Ocklenburg, analizoi nëse njerëzit preferojnë të përqafohen me krahun e majtë ose të djathtë. Në studim, çiftet përqafuese u vunë re në sallat e mbërritjeve ose nisjeve në aeroportet ndërkombëtare. Për më tepër, u analizuan video të njerëzve që lidhin sytë e tyre dhe i lënë të panjohurit t’i përqafojnë në rrugë.

Në përgjithësi, njerëzit preferuan të përdorin krahun e tyre të djathtë për përqafim. Në situatën emocionale neutrale në të cilën të huajt përqafuan një person me sy të lidhur, 92% u përqafuan në të djathtë. Sidoqoftë, kur njerëzit përqafuan miqtë ose partnerët e tyre në aeroport, vetëm rreth 81% e njerëzve u përqafuan në të djathtë. Kështu, emocionet duket se ndikojnë në preferencat anësore të përqafimit. Hemisfera e majtë e trurit kontrollon gjysmën e djathtë të trupit dhe anasjelltas. Prandaj, ka të ngjarë që ky ndryshim i majtë i përqafimit të jetë për shkak të përfshirjes më të madhe të hemisferës së djathtë të trurit për proceset emocionale gjatë përqafimit në këto situata.

3. Njerëzit janë ose ‘puthje-majtë’ ose ‘puthje-djathtë’

Kur puthni dikë, a e ktheni kokën në anën e majtë apo në anën e djathtë?

Hulumtimet tregojnë se njerëzit kanë një anë të preferuar për ta kthyer kokën kur puthen dhe rrallë kthehen në anën tjetër. Në një studim të vitit 2003, autori vërejti puthje të çifteve në vende publike si aeroportet ndërkombëtare, stacione të mëdha hekurudhore, plazhe dhe parqe në Shtetet e Bashkuara, Gjermani dhe Turqi. Rezultati? Shumica prej nesh janë puthje-djathtë. Në përgjithësi, 64.5% e çifteve kthyen kokën në të djathtë dhe 35.5% kthyen kokën në të majtë.

4. Ne kemi një anë të preferuar për përtypjen

A keni një anë të preferuar për të përtypur ushqimin tuaj gjatë ngrënies?

Një studim i vitit 2016 nga Spanja dhe Meksika në 146 të rinj zbuloi se 56% e njerëzve përtypin vazhdimisht në njërën anë, me 77% të tyre preferojnë anën e djathtë të gojës dhe vetëm 23% anën e majtë. 44% e njerëzve të mbetur përtypnin duke alternuar anën e majtë dhe të djathtë.

5. Ne kemi një faqe të preferuar për tu kthyer kur pozojmë për selfie

Kur pozoni për fotografi, a keni një anë të fytyrës që e konsideroni si “anën tuaj të mirë”?

Interesante, shumica prej nesh ka një preferencë të qartë për të vendosur një faqe përpara kur pozon për një foto që supozohet të postohet në mediat sociale. Një studim në të cilin u analizuan 2000 selfie në Instagram në lidhje me pozën e personit të fotografuar zbuloi se 41% e njerëzve tregojnë një preferencë për faqen e majtë, ndërsa 31.5% treguan një preferencë për faqen e djathtë. Pjesa tjetër nuk tregoi një preferencë të qartë për faqen e majtë ose të djathtë. Gjithsej, 72.5% e njerëzve kishin një preferencë të qartë për një anë.

6. Shumica e njerëzve tundin një foshnjë në anën e tyre të majtë

Nëse tundni një foshnjë, cilin krah përdorni?

Pavarësisht nga fakti që shumica e njerëzve punojnë me të djathtën, hulumtimet tregojnë se ne kemi një prirje tjetër për të tundur një bebe. Një meta-analizë e kohëve të fundit tregon se rreth 66% e njerëzve tundin një foshnjë në anën e tyre të majtë, ndërsa vetëm rreth 34% e njerëzve tundin një foshnjë në anën e tyre të djathtë.

7. Kemi edhe një sy të preferuar

Ne nuk bëjmë vetëm një dorë dhe këmbë të preferuar, por preferencat anësore mund të vërehen edhe për organet shqisore si sytë. Në një studim nga 2009, ekipi kërkimor dhe profesori përcaktuam sytë dominues të njerëzve, duke i pyetur se cilin sy do të përdorin për të parë përmes një vrime çelësi, një teleskopi dhe një mikroskopi monocular.

Rezultati?

Rreth 75% e njerëzve treguan një preferencë për syrin e djathtë, ndërsa rreth 25% preferuan syrin e majtë për këto aktivitete./SI

o.j/dita