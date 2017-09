Merita antikomuniste nuk mund të futet në një thes

Artan Xh. DUKA

Dakord, mirë komunizmi (apo mëqaktë socializmi, se i pari mbeti në letra) vate se koha i doli kundër, po ç’ne akoma 30 vjet retorika antikomuniste të shërbejë si kriter për të vlerësuar njërin si burrë të mirë, e tjetrin si të keq! Pretendojmë demokraci, por ama, si dhe dje në monizëm, politika sërish tenton të ribëjë historinë mbi bazën e kultit ideologjik kur sot, me rregull treshi, por në invers, antikomunizmi të shndërron në njeri me vlera, patriot dhe demokrat (fut këtu lajmet më të fundit për Calin, heqjen e dekoratave etj).

Antikomunizmi në një thes!

Nëse garën e historisë e kryeson sot demokracia, vlerësimi bardhë e zi i së kaluarës stonon dhe është kundërproduktiv. Ndarja prej tij do të ishte distancimi më kuptimplotë nga e djeshmja që na është bërë rropoth.

Sot, në “thesin” antikomunist gjen si disidentin patriot, intelektualin demokrat që në udhëkryqin historik të luftës botërore, u entuziazmua nga zgjidhja e çështjes kombëtare e ofruar prej Boshtit (vallë nuk i falemi sot të huajit sërish?), qytetarin dinjitoz që tha me kurajo fjalën e vet në monizëm, pronarin që i dhëmbi shtetëzimi i pronës së vënë me djersë, klerikun patriot për të cilin feja e shqiptaria ishin një, të pafajshmin që u persekutua pa të drejtë, etj, ashtu dhe kolaboracionistin aktiv që ngriti pushkën ndaj partizanit, agjentin e grekut dhe të serbit, monarkistin antikomunist e antirepublikan që nuk e pati problem braktisjen e madhe të 7 prillit, abuzuesin dhe përvetësuesin ordiner të pronës publike në monizëm. Të rënin nga fiku i nomenklaturës për shkak të klaneve apo zullumeve në monizëm, pinjollët që iu kundërvunë me zell monizmit për inerci të të parëve, pronarin që u zhvesh nga prona e dhuruar nga pushtuesi, etj. Nuk janë të gjithë njësoj, e pra të gjithë antikomunistë!

Njeriun nuk e bën figurë me vlera historike thjesht antikomunizmi (të paktën nga kjo anë Skënderbeu të rrijë i qetë). Gjithnjë përfliten hapjet e dosjeve të monizmit dhe mirë bëhet, por ndërkohë pronë e publikut duhet të jenë edhe larmia e antikomunizmit në Shqipëri. Se të tentosh të djegësh depon e kooperativës apo të vrasësh mësuesen e fshatit, të bësh lojën e grekut e serbit, të ngresh dje pushkën kundër bashkëkombasit që luftonte për liri dhe sot ta etiketosh luftën nacional-çlirimtare si civile etj, sado antikomuniste apo antiqeveritare, zor se të bën demokrat. Të paktën me standardet e sotme edhe në perëndim.

Merita antikomuniste nuk mund të futet në një thes. Sot janë mbushur sheshet me monumente dhe buste të antikomunizmit shqiptar pa dallim. Nga ish-monarku e deri kolaboracionistë e trashëgimtarë të kauzave të tyre që ndonëse kanë qenë antikomunistë në origjinë, kanë qenë për motive krejt të ndryshme nga ato tonat sot apo disidencës reale gjatë monizmit (që iu kundërvu ideologjikisht sistemit nisur nga vlerat e afirmuara të demokracisë perëndimore pa flirtuar as me okupatorin apo më keq interesat greko-serbe). Një shoshitje e kujdesshme e dosjeve të antikomunizmit do të ishte një mundësi për të vënë në dukje realisht rolin dhe kontributin e disidencës shqiptare përkundrejt spekulimeve që janë bërë me flamurin e antikomunizmit deri më sot.

Dy gabime nuk bëjnë drejtësi

Ajo çfarë nuk pritet të ndodhë në demokraci, është që në emër të antikomunizmit, nga njëra anë të rehabilitohet e të lëvdohet pa dallim, nga ana tjetër të denigrohet e kriminalizohet po ashtu. Përmes historianëve, shoqëria demokratike duhet të angazhohet në një proces analizimi pa komplekse, mirëkuptimi të konteksteve dhe mosparagjykimi ndaj së shkuarës dhe kriteri udhëheqës në vlerësim duhet të jetë jo ai ideologjik (siç është antikomunizmi), por patriotik.

Kështu p.sh, është e mirëkuptueshme që një pjesë e inteligjencës së shkolluar në perëndim (republikanë, socialdemokratë etj) para luftës të ishin dyshues, deri sfidues të rendit të premtuar komunist, sado bukur tingëllonte ai. Përvoja jashtë, hamendja apo intuita i bëri të tillë gjithnjë me perëndimin si model dhe kurrsesi axhendën greko-serbe në rajon.

Nga ana tjetër, komunizmi, si çdo gjë e re, u paragjykua që në gjenezë ndonëse edhe ai ofronte një ëndërr (që për një vend të skamuar ngjiti kollaj) sikurse edhe vetë feja që ndryshe nga ai, ende mbijeton pavarësisht dramave dhe tragjedive që kanë ndodhur në emër të saj (inkuzicioni, kryqëzatat etj). Ata iu kundërvunë komunizmit kur ai ishte akoma praktikisht në letër dhe vetëdija e publikut ishte minimale sepse problematikat në B.S. nuk mund të shndërroheshin kollaj në lajm si sot, aq më tepër për një vend të varfër, të zhytur në injorancë dhe analfabetizëm kronik.

E ndërsa mund të mirëkuptohen besimi apo mosbesimi tek fillimet e komunizmit, ajo që nuk lë vend për mirëkuptim është kundërvënia aktive ndaj tij si kolaboracionist aktiv, apo akoma më keq, si mashë e greko-serbit në rajon që kanë një axhendë shekullore antishqiptare me zanafillë 1913 (ndërsa vende të tjera, me agjenturat e tyre (CIA etj) kishin axhenda antikomuniste, por jo antishqiptare, antikomunizmi i sponsorizuar prej UDB e Asfalisë synonte jo thjesht ndryshim regjimi, por tkurrje të hartës shqiptare në Ballkan).

Në këtë kontekst, nëse antikomunizmi (apo komunizmi) nuk shihet apriori si kriter objektiv për vendin në histori të kujtdo, atëherë krijohet shansi që demokracia të futet në një cikël racional reflektimi ndaj së shkuarës (me të mira e të këqija, përgjegjësi e merita) që minimizon spekulimet, përplasjen emocionale dhe e shndërron të kaluarën problematike në referencë për ecje përpara dhe mospërsëritje gabimesh dhe jo shkop nën rrota si deri më sot.

Paragjykimi dhe ndroja ndaj historisë nuk ka vend në demokraci dhe politika duhet të mos trazojë gjërat kot më kot sikur lançon e largon monumente e buste, ashtu dhe kur dekoron apo heq dekorata vend e pa vend. Përfolja më e fundit e nismës për heqje dekoratash, nëse e vërtetë, stonon me praktikën demokratike ku përgjegjësia është individuale dhe ajo vihet në kandar me meritat eventuale. Patriotizmi nuk përkufizohet nga ideologjia e nuk ka kuptim që ndërkohë që propozohet të hiqen dekoratat e agjentëve të serbit e grekut, të hiqen edhe ato të sigurimsave që i zbuluan ata. Dekoratat nuk jepen e hiqen në tufë. Mban era monizëm.