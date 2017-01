Merkel: BE të qëndrojë e bashkuar

Kancelarja gjermane, Angela Merkel i bëri thirrje sot Bashkimit Evropian të qëndrojë i bashkuar në prespektivën e negociatave për ndarje me Britaninë e Madhe dhe shpreson që BE-ja të marrë më shumë përgjegjësi në botë përballë me pasigurinë e zhvillimit të marrëdhënieve me Uashingtonin.

“Të mos mbushemi me iluzione, nga ana e disa partënerëve tanë tradicionale, mendoj këtu gjithashtu për marrëdhëniet transatlantike, nuk ka garanci të përjetshme për një bashkëpunim të ngushtë me evropianët”, deklaroi kancelarja gjermane gjatë një fjalimi në Bruksel me rastin e dhënies së një diplome honorifike nga dy universitete belge.

“Për pasojë, jam e bindur, se Evropa dhe BE-ja duhet të mësojnë në të ardhmen të marrin më shumë përgjegjësi në botë”, shtoi ajo në prani të kryeministrit belg Charles Michel.

“Kjo kalon kryesisht nga fakti për të shpenzuar më shumë para në çështjet e mbrojtjes”, theksoi kancelarja gjermane, ndërkohë që SHBA-ja kritikon vazhdimisht aleatët e saj evropianë në NATO se nuk respektojnë nivelin e dy për qind të PBB-së që duhet t’i dedikohet këtij sektori.

Më herët gjatë ditës së sotme, Merkel ishte në një nga gjashtë vendet e tjera themeluese të BE-së, në Luksemburg, ku ajo i bërri thirrje Unionit të qëndrojë i bashkuar për çështjen e Brexit.