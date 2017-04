“Merrni masa për mosbindjen civile”, Rama: Mos ki merak se…

Kryeministri Edi Rama ka replikuar me ndjekësit e tij në Facebook pas deklaratave nga opozita për mosbindje civile.

Kreu i qeverisë përgjigjet se mosbindje civile për të mbrojtur gjykatësit e korruptuar nuk ka shqiptar që bën, ndërsa përsa i përket opozitës, sipas tij nuk është monopol i PD, duke iu referuar bojkotit të zgjedhjeve.

Ndërsa nuk kanë munguar edhe replikat pas krahasimit të Barcelonës me çadrën pas eliminimit nga Juventusi.

Komentet në Facebook mes Ramës dhe ndjekësve

Komentuesi: Nuk festohet pa opozitën. Merrni masa, ndryshe kalohet në mosbindje civile edhe pse policia është me ju.

Rama: Hamdi, mos ki merak se mobindje civile per te mbrojtur gjykatesit e korruptuar nuk ka shqiptar qe ben, nderkohe qe opozita eshte koncept lirie nuk eshte monopol i nje partie! Keshtu qe s’ka lidhje as policia as festimi ketu, po Shqiperia Hamdi Shqiperia, qe nuk ka kohe per te humbur me ata qe e vonuan 25 vjet! Shendet e respekte

Komentuesi: Na ke ulur vlerat fare , po krahasohet PD me Barcelonen , keta mund te krahasohen me Lecester qe doli kampjon ne Angli kur te gjithe flinin gjume.

Rama: Jooooo nuk krahasohet PD me Barcelonen kush e tha, as behet llaf, po keto jane per te thene imagjinoni ku ka perfunduar PD qe thote dua ndeshjen ne tavoline

Komentuesi: Mos e ul kaq shume nivelin e Barces, eshte maja e futbolli nuk shkon krahasimi me ate te cadres,lere cadren ne batakun e vet

Rama: As behet fjale, humori ketu s’eshte me Barcen eshte me Cadren!