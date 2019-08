MES DY BLLOQEVE

Bedri Islami

Ditët e fundit, jo edhe aq papritur, në botën e pafund të librave, erdhi një botim i ri, me titullin intrigues deri në fund, shkruar me mjeshtëri, kujdes dhe inteligjencë nga mjeku Isuf Kalo.

Libri “Blloku”, pra, enigma e një bote ndryshe nga e zakonshmja e njerëzve, misteri i së cilës ishte gjithnjë në mendimin e shumë të tjerëve, ajo botë e rrethuar nga një garnizon ushtarak dhe sipas dëshirave të së cilës lëviste i gjithë vendi, mjegulla që nuk shqitej dhe mbi të gjitha figura e Atij që me një dorë të hekurt qeveriste pa qenë qeveritar zyrtar, hija e të cilit, edhe pas kaq shumë viteve është e pranishme.

Nuk e di nëse do e kisha shkruar një libër të tillë, pra, nuk e di nëse do të mund të shkruaja anatominë e një zone që ishte mbi zonë, e një blloku që rëndonte mbi shumëkënd, edhe po të kisha kulturën, inteligjecën dhe maturinë e zotit Kalo. Këto, në pamjen e parë, janë marrëdhënie mes mjekut dhe pacientëve të tij, mes një të riu ambicioz, të talentuar, nga njëra anë dhe një bote tjetër, e cila i hapet para syve pa e bërë pjesë; i hap sekretet e trupit, por jo të jetës së tyre, në të cilat ai duhet të depërtojë vetë, herë duke e ditur saktësisht të vërtetën dhe herë të tjera duke shkuar drejt saj përmes hamendjes, mendimit, ngjarjeve dhe deduksionit.

Në fund të fund, si thonte miku im, shkrimtari Xhahid Bushati, përmes këtij libri, miti i Bllokut u zhvesh dhe figura e Ramiz Alisë u shkërmoq.

Si duket, ende nën sugjestionin e pazakontë që Enver Hoxha, përsonazhi kryesor i librit, kishte ndaj njerëzve, ai është ende më i kuptueshëm, më i afërt dhe herë herë më njerëzor për autorin, se sa një njeri në hije, që, si shumë të tjerë mund të shkonte drejt gijotinës politike, që ende askush nuk e di se si shpëtoi pas plenumit të katërt dhe që, në fund të fundit, politikisht, nuk ishte as mish e as peshk, as i shejtanit, as i engjëjve, që as nuk të falte e as nuk të vriste, por që humbi shansin e tij historik për t’u mbajtur mend gjatë si një burrë shteti, nga i cili pritej mrekullia, por erdhi zvarritja.

Blloku i zhveshur të ngjan me pacientët e zhveshur. Ashtu si zhvishin para tij si mjek, ashtu i zhvesh ai tani, një e nga një, dikë me dhimbje, dikë me dëshirë, për të dhënë saktësisht një botë bllokiane, që, duke u vendosur në qendrën e re të Tiranës, kishin humbur çdo lidhje me pjesën tjetër të njerëzve, të cilët, duke mos pasur asnjë simbol tjetër për hasmërinë e tyre, e përmblodhën të gjithën tek Blloku. Jo rastësisht, në ditët e para pluraliste, njëra nga thirrjet do të ishte “Drejt Bllokut”, si të donin të thonin “Drejt së Keqes”.

Në fakt një libër që nuk mund të lexohet me një frymë dhe as nuk mund të shkruhet për të kaq frymërisht. Nuk e di se sa lidhje ka rrëfimi i tij me betimin e Hipokratit, por ai me shumë elegancë e ka shmangur këtë pyetje që mund t’i bëhej një ditë, ashtu si nuk e di nëse besimi i dhënë prej atyre njerëzve të rrethuar, do të mund të përshfaqej kështu.

Në këtë Bllok mund të bëhej shumëçka; kishte grindje, hasmëri të fshehura, miqësi të lëna përgjysmë, servilizëm dhe frikë, të rinj të përkëdhelur që mendonin se rebelimi ishte vetëm modë, por kur u rrëzuan etërit e tyre e mësuan se ishte mjerim; dashuri të lindura dhe të harruara, fillesa shkrimtarësh, që më pas do të bëheshin të njohur, idhuj të rremë dhe idhuj të vërtetë, snobizëm, por sidomos frikë. Ata që trembnin të gjithë Shqipërinë, kishin frikën brenda vetes. Ata mund të kërcënonin gjithçka, por vetë ishin të kërcënuar. Mund të burgosnin këdo, por burgun e kishin brenda tyre. Mund të ishin kryeministra dhe të kishin vdekje enigmë, të brohorisnin për Enverin, por edhe të shkonin drejt pushkatimit me emrin e tij; kishte frikacakë dhe trima, të harbuar dhe të qetë, të hapur e të fshehtë, njerëz që donin të ishin të sinqertë, por që e kishin humbur rrugën e sinqeritetit.

Gjithçka sillej rreth një vile, në të cilën që nga paslufta jetonte Enver Hoxha. Aty merreshin vendime të mëdha, por edhe përcilleshin fatkobe të mëdha; fillonte e ardhmja, por edhe të ndërpritej rruga, mund të lulëzoje dhe të vyshkeshe brenda një stine, të çelje lule, por mos të zije kokrra.

Një gjë mungonte: në asnjë rrjesht të librit mjeku Isuf Kalo, bashkëjetuesi i tyre i jashtëm në sipërfaqe, por, si duket, njohësi i tyre më i mirë, nuk e thotë diçka për grykësinë e pazakontë, për krijimin e një mbivlere shumë dimesionale pasurore, për krijimin e një shumësie blloqesh pasurie, e cila do të kalonte më pas tek fëmijët e nipërit e tyre.

Nuk e di se si ka ndodhur me to; mes tyre ke gjetur edhe prej atyre që më pas do të vuanin në burgjet që kishin ngritur etërit e tyre, por që nuk do të gëzonin asgjë nga pasuria e atyre që kishin qeverisur me dorë të hekurt për rreth 5 dekada.

Blloku i djeshëm, ai që njerëzit menduan se dha shpirt në ditët e para të janarit, në fakt është ende i pranishëm, dhe, për më tepër, i shumëfishuar.

Nëse është e vërtetë një thënie e vjetër e Lomonosovit se “në këtë botë, asgjë nuk humbet, asgjë nuk fitohet, çdo gjë transformohet”, atëherë kjo ka ndodhur në Shqipëri. Blloku i djeshëm u transformua në disa Blloqe të rinj, njëri më luksoz dhe më mizor se tjetri; rruginat e ngushta të Bllokut të vjetër u bënë hapësirat e pafund të blloqeve të reja.

Politika nuk ndryshoi. Nëse në vitin 1991 ata që morën përsipër të ndërtonin një shtet demokratik vinin thuajse të gjithë nga aradha e dytë e komunistëve, tridhjetë vite më pas i ka ardhur radha grupimit të tretë nga e njëjta shtresë përgjithsisht dhe, për fat të keq, duke bartur me vete të njëjtat huqe, mendësi, pushtet, dhunë dhe sakrilegje si të mëparshmit, por, natyrisht, në kushte të tjera.

Nëse, shumë vite më parë, gjithçka sillej rreth Njëshit, vetë sistemi e ndërtonte këtë, edhe tani, për fat të keq, gjithçka sillet rreth Njëshave.

Në kaq shumë vite Sali Berisha, njeriu entuziast i komunizmit, do të bëhej njeriu rreth së cilit sillet gjysma e elektoratit shqiptar dhe nga afërsia me të mund të ndërtoje të ardhmen, mund të vije pasuri, të lartësoheshe, të ngrije vilat marramendëse, të vrisje pa dhënë llogari.

A nuk u bë kështu Lulzim Basha, një njeri i panjohur, i cili , duke qenë mik i afërt i bijës kryeministrore, hop!, papritur, pa e njohur askush, u bë ministër, tri herë rradhazi dhe, herën e parë vodhi, herën e dytë shiti pjesë territoriale dhe herën e tretë vrau. Njeriu hije në PD, si ishte Ramiz Alia njeriu hije në PS, kapërceu “ylberin” dhe u bë zot pasurish, zot partie, gjëmimtar dhe frustar.

Në gjashtë vite drejtues i opozitës largoi më shumë se 70 figura të njohura, njëjtë si bëhej dikur lufta mes brezave; dhe tani, në të gjithë piramidën drejtuese të opozitës, nuk ka asnjë nga ata 338 nismëtarë që firmosën për krijimin e kësaj partie, e cila mendohej se do të ishte europiane, por na dërgoi së pari drejt lindjes.

Nuk e di sasinë e kafeve për të cilën u dënua Nexhmije Hoxha. Nuk e kam ndjekur gjyqin e saj. Isuf Kalo sjell pamjen e një gruaje krejt tjetër nga ajo që është shpërfaqur në 30 vitet e fundit. Nuk e kam takuar asnjëherë. Në fakt, nuk e di as se ku jeton. Vitet e shumta të dënimit të saj për kafetë e dhëna në pritjet për vdekjen e njeriut të parë të këtij vendi, të cilin e duruam si askush dhe e qamë si kurrëkënd, (zakonisht në histori diktatorët qahen më së shumti dhe përbuzen më shpejt), pra dënimi që iu dha asaj për shfrytëzim pasuror është sot qesharak me atë çka ndodh në Shqipëri. “Çdo krahasim çalon”, thonë gjermanët dhe çalon edhe krahasimi im mes dy botëve, por, ndoshta e dhimbshme, kjo e fundit, e tashmja, ku kishte plot shpresë dhe pritje marramendëse, u bë në fakt kohë mizore, vrastare e shpresës, humbje e besimit, harrim i së ardhmes. Nexhmije Hoxha , gruaja e Shefit të madh, ndoshta nuk të kujton në imtësi një zonjë tjetër shefe partie, por, kur dëgjon nga bashkëshorti i saj se ajo i ka rregulluar fëmijët e saj dhe se, si do zot!, tre fëmijët e saj jetojnë në Londër, mund të bësh lehtësisht pyetjen: përse u ngritët në 8 dhjetor 1990, për të rregulluar fëmijët tuaj apo për të rregulluar Shqipërinë.

Është një pyetje pa përgjigje.

Blloku i djeshëm është varfanjak ndaj bllokut të Lalzit. Pasunarët e politikës, që në vitin 1991 ëndërronin për një këmishë më shumë, sot e quajnë normale, të zakonshme, bile detyruese e të tjerëve, që ata të jetojnë në vilat nga më luksozet, të kenë shërbëtore nëpër këmbë, të bëjnë festa madhështore, ku vetëm një e qindta prej tyre vlen dhjetë herë më shumë se të gjitha kafetë e gruas së Enver Hoxhës; është normale që fëmijët e tyre, thuajse të gjithë, të jetojnë dhe studjojnë në perëndim, dhe pastaj sulen për të mbështetur studentët, të cilët nuk i qasin; nuk ka asnjë pushtetar, asnjë shef partie, asnjë ministër apo ish ministër, asnjë gjykatës apo ish gjykatës, asnjë prokuror apo ish prokuror, asnjë shef garde, qoftë dhe vrasës, që të mos ketë vilat luksoze, të mos ketë pasuri të fshehur disa dhjetra herë më shumë se ajo e shfaqur; të mos ketë krijuar perandorinë e tij, të fortët që i përkrahin, përfitimet që kanë.

Këta njerëz, sot, më shumë se kurrë, çirren për demokraci, ndërsa janë vrasësit e saj; ata kërkojnë liri njerëzore, kur i kanë shkelur barbarisht ata; u qajnë hallin të varfërve, kur vetë i kanë varfëruar; ndahen në të majtë dhe në të djathtë dhe bashkohen në një kur është fjala për të vjedhur.

Bllokmenët e djeshëm mizorë ndaj të tjerëve dhe të frikësuar ndaj vetes, kanë përcjellë të njëjtin ankth tek bllokmenët e tashëm.

Sa herë që lexoj për sulmet e demokratikasve ndaj Jozefina Topallit me kujtohet fati i një gruaje në kahun e kundërt të saj, Liri Belishova.

Nga majat shkojnë drejt humnerës, jo se kanë bërë faj që kanë menduar ndryshe, por kanë synuar të futen në sinoret e shefit. Mendoj pastaj se çfarë mund të bënin këta “liderë”, ruajna zot si Nard Ndoka e Petrit Vasili, nëse do të kishin sunduar në komunizëm, çfarë mund të kishte bërë Berisha, që pas një vrasje të katërfishtë, kërcënon se, po erdhën përsëri do të vriten , jo tre, jo tridhjetë e tre, por treqindetridhjetë e tre, që, pasi nuk ndjehet i ngopur me kaq, porosit pesë snajperë, katër në katër qoshet e godinës kryeministrore dhe njërën në dorën e tij, për të vrarë shefin e opozitës.

Të vrarët nuk ringrihen. As të vrarët në diktaturën e komunizmit, as të vrarët në diktaturën e rrugës, që, për dreq, kanë thuajse një numër të barabartë.

Vilat e ngritura nga Lalzi në Surrel janë dëshmi se Blloku si lagje është hequr, por si mendësi sundon.

Deri kur?

Askush nuk e di!

Jemi mësuar të lëvizim vetëm kur na vjen shpirti në fyt!

A ka ardhur?

Them se ka shkuar edhe përtej saj.