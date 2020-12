Mesazhi i parë si ministre, Milva Ekonomi iu premton punonjësve te ‘Bujqësia’: Do jem gjithmonë e gatshme për t’iu dëgjuar!

Milva Ekonomi ka marrë sot zyrtarisht detyrën e re si ministre e Bujqësisë.

Bledi Çuçi i ka dorëzuar Ekonomit çelësat e kësaj ministrie, ndërsa vetë ministrja iu ka premtuar punonjësve se do të jetë gjithmonë e gatshme për t’i dëgjuar e konsultuar në çdo rast për procese të rëndësishme.

“Gjatë marrjes së detyrës nga Bledi Çuçi, u njoha më në detaje me punët e realizuara, por edhe me ata të planifikuara për vitin që vjen. Me ketë rast i sigurova bashkëpunëtorët e mij, se do ta jem gjithmonë e gatshme për t’i dëgjuar e konsultuar në çdo rast për procese të rëndësishme që kanë në fokus rritjen e qëndrueshme të produkteve bujqësore dhe përsfrimin me praktikat më të BE, për një Bujjqësi Europiane”, shkruan ministrja.

o.j/dita