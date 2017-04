Mesazhin e kujt po përcjell Lulzim Basha

Nga Bedri Islami

Siç dihet tashmë, negociatat, edhe pse të bëra nga përfaqësues të lartë të Bashkimit Evropian, për më tepër nga njëri ndër përfaqësuesit më të lartë të Partive Popullore Evropiane, ku bën pjesë edhe PD, dështuan “me sukses”.

Ishin të planifikuara të përfundonin kështu dhe gjithçka nuk ishte asgjë tjetër veçse kronikë e një dështimi të paralajmëruar. Lulzim Basha, me gjithë lëshimet e çuditshme të shefit të qeverisë, të cilat nuk kishte pse i bënte, përsëri u tha “jo” dhe shkoi të merrte bekimin e çadrës që ka ngritur vetë ai.

Kur shënova lëshimet e shefit të qeverisë, kisha mendimin dhe vazhdoj të kem të njëjtin mendim se asnjëherë më parë, nën asnjërën qeveri, nuk ka pasur tolerancë të tillë politike e qeveritare, e cila, aq sa shtrihet në një fushë të drejtë, përmirësimet e kodit zgjedhor, aq nuk duhet të shtrihen në përbërjen e qeverisë, e cila, shkoqur duhet thënë, as nuk është bërë me bekimin e opozitës dhe as nuk duhet pritur të bëhet me bekimin e saj. Aq më pak me bekimin e një opozite të tillë, e cila, me thirrjet e saj halucinante nga çadra bën të duket sikur vendi po hyn në një luftë civile të pashmangshme. Çka, struktura të saj do e kishin dëshiruar aq fort. Një dëshirë e hershme, e cila, nëse mbeti pa u realizuar nga kapoja i saj, Berisha, tani po synohet të provohet edhe një herë nga një “këlyshizim” politik.

Të gjitha propozimeve të përcaktuara nga Parlamenti Evropian, shefi juridik i opozitës u tha “jo” dhe kishte nga ata që qëndrojnë pranë tij që turpshëm e brohoritën se ua përplasi portën ndërkombëtarëve sivëllezër politikë. Nuk e di nëse ua ka përplasur portën, mund edhe ta ketë bërë, por vetë fakti që hidhërimi i tij u zbraz nëpër diskurset sherrnajë të çadrës, dëshmoi shumë më tepër se sa një krisje portash. Ishte një krisje mendore brenda vetes, në përfytyrimin e tij për liderin dhe Shqipërinë, e cila, sipas kësaj megaideje, mund të merret peng edhe nga deliri i një njeriu të vetëm ose i një familje biologjike e politike njëherësh, të zhytur në krim.

“Jo”-ja e Bashës në të vërtetë nuk ishte vetëm e tij. Ajo, që të jemi të saktë, nuk ishte “jo”-ja e mijëra pasuesve besnikë demokratë, të cilët e dinë fare mirë se kjo rrëmujë politike mund të sjellë edhe pasoja të tjera, në të cilat askush nuk dëshiron të jetë pjesë. Nuk është as “jo” e një mendimi të civilizuar që mund të jetë brenda kësaj force politike, mendim i cili është asfiksuar dhe mbledhur nën grushtin e një çadre. Duhet të jesh naiv i pandreqshëm të besosh se kauza e Bashës është e të gjithë demokratikëve, e aq më pak kauzë e një pjese të rëndësishme të popullit.

Nuk ishte “jo”-ja as e strukturave të larta partiake të vetë partisë që e kanë vënë të drejtojë. Asnjëra prej tyre nuk është mbledhur, të paktën formalisht, për të dhënë verdiktin e hyrjes apo jo në zgjedhje, e ngritjes apo jo të çadrës gazmore e tragjike njëkohësisht, e veprimit të mëtejshëm, bllokimit të rrugëve apo protestave nëpër rrugë. As nuk i ka pyetur kush e as nuk ka ndër mend t’i pyesë njeri.

Trekëndëshi magjik i uzurpimit të “jo”-së ndodhet në pikën Basha, në pikën Berisha dhe në pikën Fazlliç. Kënd tjetër nuk ka dhe nuk do të ketë.

Ditë më parë, mediat brenda e jashtë Shqipërisë, por edhe shërbime të specializuara të çështjeve të sigurisë, informuan për lëvizjet e Fazlliçit në afërsi të shtetit shqiptar, për takimet e tij me figura të rëndësishme të zbulimit maqedonas, të afërt jashtëzakonisht shumë me Gruevskin, dhe në të cilin ka marrë pjesë edhe ish-zëvendësministri i Punëve të Brendshme nën qeverisjen Berisha, Avenir Peka. Ky i fundit është njëri ndër njerëzit më të besuar të familjes Berisha. Ai e ka radhën tani të jetë ndër më të besuarit. Gjetja e tij në këtë takim, që kurrsesi nuk mund të jetë i rastësishëm, duam apo nuk duam, ka lidhje me lëvizjet politike në Tiranë. Fazlliçi nuk mund të vinte vetë në Tiranë, pasi miku i shtëpisë së tij nuk është në pushtet, ndërsa i përkëdheluri politik e jo vetëm politik i tij, Basha, është ende nën hijen e çadrës.

Takimin nuk e përgënjeshtroi askush, a lejohet të besojmë se ka ndodhur edhe nga një fakt tjetër, i cili nuk është i një periudhe të largët.

PD-ja dhe shefi i saj politik, që prej fillimit të ndërtimit të partisë, sidomos pas ardhjes në pushtet, pas 2 marsit të vitit 1992, lidhjet me strukturat e shërbimit të fshehtë maqedonas, i kanë pasur të fuqishme. Emisarë shqiptarë të saj u bënë depërtuesit në lëvizjet e Gazidedës dhe eminencat gri të tij. Ata, duke qenë edhe nga një botë mafioze, ndërtuan në shtetin shqiptar rrjetin e tyre, sidomos brenda PD-së, rrjet i cili nuk është shuar. Pikërisht prej këtij rrethi vinte edhe “Pashtriku”, i cili u bë edhe zëvendësministër në qeverinë Meksi, me porosinë e veçantë të presidentit të kohës, Berisha.

Emisarë të tillë, pas vitit 1996, me bekimin e Shërbimit Informativ të Shqipërisë, u bënë ndër pengesat e njohura kundër strukturave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, jo thjeshtë kundërshtarë politikë të saj, por pararojë e lëvizjeve të policisë dhe armatës serbe, sidomos në zonën e Dukagjinit.

Por, le të kthehemi në ditën e tashme.

Deri më tani Lulzim Basha, në kërcënimet e tij në çadër ka dhënë disa mesazhe, nga të cilët, vetëm njëri mban brenda vetes ngjyrime politike, siç është ajo për qeverinë teknike, të cilës i shton dita ditës brofje të tjera, si zgjedhjen e presidentit nga populli me votim të drejtpërdrejtë, për çka duhej të ishte menduar të paktën një vit më parë; votimin dhe numërimin elektronik, të cilën po e heq edhe bashkësia ndërkombëtare, si një hapje ndaj blofit teknologjik; ndryshimin e datës së zgjedhjeve, duke e çuar në fundin e dhjetorit pas një përmbysje në strukturat e shtetit. Pra, është një mesazhi vetëm politik, përmes të cilët, si në përrallat me kuçedër, nxjerrin kokën herë pas here gjithfarë zhapinjsh.

Mesazhet e tjera të Bashës kanë të bëjnë drejtpërsëdrejti me sigurinë dhe integritetin e vendit; me jetën e banorëve të tij dhe me jetën e shefit të qeverisë, të cilit i paralajmërojnë një fund të tmerrshëm dhe tërheqje zvarrë; me mosbindje qytetare dhe përplasje masive në 7 maj në qytetin e Kavajës; me përsëritjen e vitit 1997, kur vendi nga ati politik i Bashës shkoi drejt luftës qytetare; me kërcënimet ndaj diplomacisë ndërkombëtare dhe akuzën ndaj saj si e blerë nga narkotrafiku; me kërcënimin për shembjen e shtetit dhe të qeverisë si një bandë e krimit dhe e pushtimit të shtetit shqiptar; me bllokimin e jetës së vendit dhe paralizën e institucioneve kushtetuese.

Asnjëra nga këto nuk është politike. Të gjitha sëbashku kanë të njëjtin synim: paralizimin, mposhtjen dhe shpërbërjen e shtetit.

Tri herë e ka provuar Berisha të bëjë një gjë të tillë dhe të tria herët me frymëzim nga lobi serb në Tiranë, në Prishtinë dhe në Beograd.

E ka provuar në vitin 1991, kur i deleguari i Millosheviçit, i afërt me familjen e ardhshme presidenciale solli udhëzimet e shefit të tij për të destabilizuar Shqipërinë dhe pas saj ndodhi 2 prilli i vitit 1991, por jo vetëm 2 prilli:

E ka provuar në marsin e luftës të vitit 1997, kur forcërisht ose me pagesë mobilizoi malësorë të hutuar veriorë për të luftuar jugun, hapi depot e armëve, vendosi shtetin nën kontrollin e sigurimit të shtetit, duke bërë Gazideden komandant të operacionit për qërimin e hesapeve me jugun e Shqipërisë; urdhëroi hedhjen e lëndëve kimike dhe provokoi haptas ndëshkimin e qytetit të Vlorës, si reminishencë e asaj që kishte provuar Zogolli në qershorin e vitit të largët 1924; shpërdoroi besimin e qindra mijëra njerëzve duke i mashtruar se dy paratë e shqiptarëve janë më të pastrat në botë”.

Pikërisht në këtë kohë qeveria e Berishës dhe e Bukoshit bashkërisht u bënë thirrje shqiptarëve të Kosovës që të mobilizohen dhe të shkojnë në ndihmë të qeverisë “Berisha” për të mposhtur “jugun progrek”, të njëjtët që kur nisi lufta e vërtetë në Kosovë, dezertuan turpërisht.

E ka provuar në shtatorin e zi të vitit 1998, në pikun e luftës së Kosovës dhe në sinkron të plotë me operacionet e mëdha të forcave serbe në Drenicë, Dukagjin e Llap, kur, përmes tankeve sulmoi dhe pushtoi institucionet, bëri thirrje përmes një farë Ekrem Spahiu se “morën pushtetin e tash qeverisim na”, shkallmoi gjithçka gjeti përpara duke bërë thirrjen se “ mposhtëm revolucionin komunist të Jugut të Shqipërisë”.

Lulzim Basha do e provojë për herë të katërt. Më saktë e kanë vënë ta provojë edhe një herë.

Haraçet e së djeshmes duhen paguar sot.

Kush gëlltit një lugë çorbë të prishur e vjedh gjithë jetën.

Opozita nuk ka mësuar asgjë nga e djeshme e turpshme.

Nuk e di nëse ka mësuar qeveria e sotme nga gabimet e qeverive të shkuara. Nuk e di nëse nesër do të jetë përsëri ndonjë eksponent i lartë i qeverisë socialiste që, si në rastin Berisha, të mburren duke thënë se, “unë të shpëtova o Lul nga burgu”.

Socialistët mësojnë ngadalë ose nuk mësojnë fare. Kjo është e keqja.