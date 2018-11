Mesi në Bruksel: Shqipëria ka shënuar progres

Zv/kryeministrja, Senida Mesi, në Bruksel tha se Shqipëria ka arritur progres sa i përket kritereve kyçe të vendosura nga BE. Ajo theksoi se procesi i negociatave është marrë shumë seriozisht, raporton ABC News

Administrata publike në Shqipëri ka shënuar progres lidhur me kriteret kyçe të vendosura nga Bashkimi Europian, që kanë të bëjnë me depolitizimin, profesionalizmin dhe ofrimin e shërbime më të mira ndaj qytetarëve shqiptarë. Këto janë shtyllat kryesore të prezantuara nga zv/kryeministrja Senida Mesi në Bruksel gjatë një konference të organizuar në kuadrin e bashkëpunimit rajonal të vendeve të Ballkanit dhe shkollës rajonale për administratën publike RESPA.

“Sigurisht që lidhur me depolitizimit, ne kemi përmirësuar shumë procedurat e rekrutimit. Ne kemi një ligj që tashmë përkufizon qartë të gjitha detyrimet dhe procedurat e selektimit të administratës publike. Nuk limitohemi me kaq. Shumë e rëndësishme është që punonjësit e administratës të trajtohen, në mënyrë që ata të jenë profesionistë. Dhe nga ana tjetër është po aq e rëndësishme mënyra se si ne i ofrojmë shërbimet: në kohën e duhur, me rritjen e aksesit dhe sa më shumë shërbime online, me qëllim që të shkëpusim një herë e mirë edhe ato lidhje të vogla të korrupsionit, në mënyrë që qytetarët të marrin shërbimin në kohën e duhur dhe me cilësinë e duhur”, u shpreh Mesi.

Zv/kryeministrja Mesi është shprehur, se shqetësimi kryesor i Bashkimit Europian lidhur me ruajtjen e stafit që do mbajë barrën administrative të procesit të negociatave po trajtohet me seriozitet dhe Shqipëria për të siguruar vijueshmërinë e procesit të negociatave në lartësinë e duhur dhe me të njëjtin staf.

“Administrata jonë ka sfida përpara dhe duhet t’i adresojmë në mënyrë që kur të jemi gati, të kemi infrastrukturën e duhur, njerëzit në vendin e duhur dhe me mbështetjen e Bashkimit Europian, me qëllim që ky staf që angazhohet sot në prcesin e përputhshmërisë së legjislacionit europian (screening), të jetë po ai staf që të vazhdojë më tutje procesin e integrimit. Eshtë në interesin e BE-së dhe të Shqipërisë stabilizimi i këtij ekipi”, tha zv/kryeministrja.

Progresi në reformën e administratës publike është një nga 5 kirteret kyçe të Bashkimit Europian që Shqipëria duhet të sigurojë për hapjen e negociatave të anëtarësimit të vendit në Bashkimin Europian në Qershor të 2019-s.

v.l/ Dita