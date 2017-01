Meta: Angazhim kryesor, miratimi me konsensus i reformës zgjedhore

Kuvendi i Shqipërisë nisi pasditen e së hënës punimet e sesionit të VIII-të të legjislaturës të VIII-të. Ky është dhe sesioni i fundit i kësaj Legjislature, e cila mbyllet në muajin maj me shpërndarjen e parlamentit, për t’i hapur rrugën Kuvendit të ri që do dale nga zgjedhjet e 18 qershorit. Në hapje të séancës, kryetari i Kuvendit Ilir Meta tha se angazhimi kryesor i këtij sesioni mbetet mbyllja me sukses e reformës zgjedhore.

“Sesioni që nis është shumë i rendësishëm dhe angazhimi kryesor i tij mbetet perfundimi i reformës zgjedhore, për garantimin e zgjedhjeve të lira, të ndershme dhe të pakontestuara. Kjo reformë është shumë e rëndësishme pasi do te garantojë paprekshmërinë e votës. Inkurajoj miratimin sa me pare te kesaj reforme me konsensus”, tha Meta.