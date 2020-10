Meta dërgoi tek “Venecia” Kodin Zgjedhor, Komisioneri për Zgjerimin: Kuvendi duhet të presë opinionin

Komisioneri i Bashkimit Evropian për Fqinjësi dhe Zgjerim, Oliver Varhelyi, i ka sugjeruar Parlamentit që të presë opinionin e Venecias përpara se të rrëzojë dekretin e Presidentit Ilir Meta, i cili riktheu në Kuvend Kodin e ri Zgjedhor.

“Unë besoj se Komisoni i Vencias do të japë këshilla të shpejta për palët e interesuara mbi zbatimin e Ndryshimeve Kushtetuese të 30 korrikut. Parlamenti duhet të marrë në konsideratë këtë këshillë . Mezi po pres për të parë zgjedhjet të lira dhe të ndershme në prill 2021”, tha Varhelyi.

#Albania electoral code: I trust @VeniceComm will provide swift advice to Albanian stakeholders on the implementation of Constitutional Changes of 30 July. Parliament should consider waiting w revote to take this advice into account. Look fwd to free&fair elections in April 2021.

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 26, 2020