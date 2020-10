Meta kujton Dritëro Agollin në ditën e tij të lindjes: E kush do ta mendonte se sot do gjenim ende Zylon edhe Demkën në administratë

Presidenti Ilir Meta ka kujtuar sot shkrimtarin e ndjerë, Dritëro Agollin në ditën e tij të lindjes.

Me një shënim në facebook, ku ka shpërndarë një foto me shkrimtarin, Meta thotë se ai do të mbetet prezent në çdo kohë me idetë e tij, në art, kulturë, letërsi dhe politikë.

“Sot në ditën e tij të lindjes, Dritëroi na mungon fizikisht të gjithëve. Por ai do të jetë përherë i gjallë midis nesh, në çdo raft librash, në kujtimet e paharruara që la pas dhe në çdo këshillë të vyer që na dha ne miqve të tij!”, thotë mes të tjerash Kreu i Shtetit.

Presidenti nuk le pa shigjetuar edhe qeverinë, ndërsa shkruan se “kush do ta mendonte se ’Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo’ do të ishte edhe sot kaq prezente si fabul në administratën shtetërore, ku ende e gjen edhe Zylon edhe Demkën.

Dritëroi ynë dritëron gjithmonë!

Thellësia e mendimit, këshillat e mençura, forca e karakterit, urtërsia, e në veçanti kurajoja për t’u ballafaquar me padrejtësinë janë një pasuri e madhe që ai na la të gjithëve, së bashku me kryeveprat artistike, ngahera aktuale, frymëzuese dhe shumë të dashura.

Dritëroi ishte një derë e hapur ku gjeje një mik të mençur e të gjendur. Ai ishte dhe do të mbetet i të gjithëve, prezent në çdo kohë me idetë e tij, në art, kulturë, letërsi dhe politikë, sepse forca e talentit, karakterit dhe fuqia e mendimit i buronte nga populli dhe madhështia e të qenit në radhë të parë njeri modest dhe i thjeshtë, pranë halleve e problemeve të bujkut, fermerit, punëtorit dhe shqiptarit patriot, gjithmonë i pari për t’u “përleshur” me padrejtësinë, arrogancën, megalomaninë, burokratizmin dhe presionet e pushtetit.

E kush do ta mendonte se “Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo” do të ishte edhe sot kaq prezente si fabul në administratën shtetërore, ku ende e gjen edhe Zylon edhe Demkën.

Sot në ditën e tij të lindjes, Dritëroi na mungon fizikisht të gjithëve. Por ai do të jetë përherë i gjallë midis nesh, në çdo raft librash, në kujtimet e paharruara që la pas dhe në çdo këshillë të vyer që na dha ne miqve të tij!

