Meta në konferencë për mediat: Unë jam i qetë, edhe kur artikuloj me forcë

Presidenti Ilir Meta ka dalë në një konferencë për mediat rreth orës 17: 00, të ditës së mërkurë, ashtu si ishte njoftuar nga vetë ai në rrjetet sociale.

Kjo konferencë vjen pas takimit të presidentit me delegacionin e Komisionit të Venecias, që janë në Tiranë me ftesë të Kuvendit, në lidhje me shkarkimin e Presidentit dhe takimit të tij me kreun e PD, Lulzim Basha.

Duke theksuar se presidenca do të jetë transparente me mediat, presidenti tha se 11 tetori kur delegacioni i Komisionit të Venecias do bëjë publik raportin mbi faktin nëse presidenti e ka shkelur ose jo Kushtetutën, nuk ishte një datë e rëndësishme, pasi shqiptarët e dinin se presidenti nuk kishte shkelur kushtetutën.

Meta nënvizoi se presidenti nuk ka zhdekretuar, por ka dekretuar shfuqizimin e 30 qershorit.

Ai u shpreh: “Shqiptarët jetojnë në dy shtete, në shtetin e propagandës dhe shtetin e së drejtës. Unë për vete mendoj se jam në shtetin e së drejtës. Propaganda thotë që Presidenti nuk ka të drejtë të zhdekretojë, se nuk ja lejon Kushtetuta. Unë nuk është se kam zhdekretuar. Unë kam të drejtë që të nxjerr dekrete si President. Unë kam të drejtë që të nxjerr një dekret për të shfuqizuar dejretin tim të mëparshëm”,

Presidenti theksoi se delegacionit të Komisionit të Venecias iu dha një raport paraprak, i cili do bëhet publik në faqen zyrtare të presidencës të hënën në shqip dhe anglisht.

Në vijim, Meta tha se 18 tetori i vendimit për çeljen e negociatave me BE ishte data e rëndësishme dhe se media duhej të fokusohej te kjo datë.

Në lidhje me paraqitjen e tij para Komisionit Hetimor, presidenti këmbënguli se ai kishte pasur informacion të klasifikuar se Kuvendi do të digjej më 8 qershor. Ai tha se ky informacion mund të verefikohej edhe nga komisioni.

Në lidhje me qetësinë e tij para Komisionit në fjalë, presidenti theksoi: “Unë jam i qetë, edhe kur artikuloj me forcë. Para komisionit nuk mund të isha më shumë sesa i qetë sepse veprimet e mia janë kryer para gjithë qytetarëve shqiptarë, para kamerave, para kushtetutës dhe para të ardhmes evropiane. Nuk kam pasur asnjë arsye pse të sillesha ndryshe në këtë komision. Unë dua ti bëj të qartë qytetarëve se unë do të jem shembulli i respektimit të institucioneve. Sundimi i ligjit dhe shtetit të së drejtës është vënë në pikëpyetje. Besoj se ka qenë një mundësi e dobishme për të gjithë për të kuptuar se Presidenti i Republikës ka respektuar kushtetutën e Shqipërisë. Ka respektuar në mënyrën më të mirë të mundshme këshillat që janë të detyrueshme.”

