Meta: Prokuroria e Përgjithshme ka zbatuar Kushtetutën dhe ligjin

Kreu i Kuvendit, Ilir Meta ka dalë në një konferencë për mediat për të mbajtur qëndrim lidhur me përplasjen mes ambasadorit amerikan, Donald Lu me Prokurorin e Përgjithshëm, Adriatik Llalla.

“Me kërkesën time sekretari i përgjithshëm i Kuvendit, ka kërkuar sqarime shtesë për vlerësimin e kryer nga Prokuroria e Përgjithshme, për plotësimin e kritereve”, tha Meta.

Kreu i Kuvendit shtoi se, Prokurori i Përgjithshëm ka kthyer përgjigje zyrtare, duke sqaruar se asnjë kandidat tjetër përveç tre emrave të dërguar nuk plotëson kriteret e vendosura nga Kuvendi për anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë që do të përbehet nga 9 anëtarë.

Deklarata e Metës

Në vijim të deklaratave të ambasadorit Donald Lu dhe Prokurorit të Përgjithshëm, Adriatik Llalla.

Kandidatët për KED, me kërkesën time, Sekretari i Përgjithshme i Kuvendit, me shkresën nr 462 datë 03.02.2017, ka kërkuar sqarime shtesë për vlerësimin e kryetar nga prokuroria për plotësimin e kritereve dhe kushteve ligjore për këta kandidatë. Në përgjigje të kësaj kërkese, që kërkonte sqarime shtesë, prokurori i përgjighthsmë ka kryer përgjigjie zyrtare, sipas deklarimeve të djeshme, të ambasadorit Lu, Prokuroria e Përgjiththshme ka dhunuar frymën e Kushtetutës duke përcjellë 3 kandidatë për tre pozicionet në KED. Gjithashtu, është shprehur se Prokuroria i zgjodhi vetë tre anëtarët në pozicionet e parashikuara për Prokurorëinë duke dërguar një listë vetëm me tre emra dhe të pëërzgjehdur pa transparencë.

Sqaroj se kushtetuta në pikën 3 neni 149 d, përcakton se KED, përbëhet nga 9 anëtar, nga të cilët tre janë prokurorë, një anëtar zgjidhet nga prokurorët e Prokurorisë së Përgjithshme, 2 anëtar nga prokurorët e Prokurive pranë Gjykatave të Apelit, në pikën 5 të këtij neni përcaktohet se kriteret e tjera për shkallën e kritereve, përcaktohen me ligjin.

Ligji për organet e qeverisjëes së drejtësisë, përcakton kriteret tjera shteruese, për shkallën e kualifikimi të kandidatëve në momentin kur do të hidhet shorti për anëtarët e KED.

Sipas shkresave të Prokurorisë së Përgjithshme, kandidatët plotësojnë kriteret ligjore. Sipas këtyre shkresave, për një vend për në KED, plotësojnë kriteret dhe kushtetet, përfshirë edhe shkollën e magjistratruës, vetëm një prokuror i Prokurorisë së Përgjithshme dhe për dy vende, plotësojnë kushtet, vetëm 2 prokurorë.

Lidhur me shqetësimin që Prokuroria e Përgjithshme me qëllim ka shmangur konkurencën e transparencën në procesin e vlerësimit të kandidimit, me shkresë nr 462 datë 3/22017, të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit u kërkua informacion shtetesë nëse janë kryer gjatë 2016 lëvizje të qëllimshme pëër të shmangur konkurrencën sipas ligjit. Sipas shkresës nr 331/1, të prokurorisë së përgjithshme, në prokurorinë e përgjithsme nuk ka pasur asnjë prokuror tjetër që të ketë përfunduar shkollën e magjistraturës si dhe në prokurorinë e apeleve nuk ka pasur kriter të sipërcituar të vendosur nga Kuvendi dhe OPDAT e EURALIUS. Nuk ka pasur asnjë rast të uljes në detyrë të prokurorëve që kanë mbaruar shkollën e Magjistraturës që kanë kryer funksione pranë Prokurorisë e gjykatave të Apelit.

Prokuroria e Përgjithshme reuzlton, sipas tyre, se ka zbatur në mënyrë korrekte kushtetutën dhe ligjin e miratuar nga Parlamenti.

Sipas informacioneve të përcjellja sot nga Prokuroria, asnjë prokuror nuk është ankuar as në Prokurorinë e Përjgithshme, as në Kuvendin e Shqipërisë që organizoi shortin, lidhur me listën e kandidatëve të përcjellë nga ky institucion për KED. –