Meta: Një grup i strukturuar kriminal përdori numrin tim dhe dërgoi mesazhe fyese, nisim hetim ndërkombëtar

Presidenti Ilir Meta ka deklaruar në një konferencë me gazetarët se i ka dërguar një kërkesë kompanisë celulare me të cilën ai ka kontratë të dhënat në lidhje me hakimin e numrit të tij, për të cilin pretendon se është përdorur nga një grup kriminal për të dërguar mesazhe në emër të presidentit.

Meta tha se shumë shpejt do të nisë një hetim ndërkombëtar në lidhje me këtë çështje ndërsa ftoi gazetarët që në rast se do të marrin një mesazh të tillë të mos e marrin në konsideratë.

“Dua t’ i kërkoj ndjesë qytetarëve të cilëve një grup kriminal u ka dërguar mesazhe fyese në emër të presidentit kryesisht gjatë ditës së djeshme të cilët janë konfirmuar nga disa personalitete të njohura të Presidentit të Republikës.

Lidhur me këtë skandal ku një grup kriminal përdor figurën e presidentit, sot i ka kërkuar kompanisë celulare të dhënat dhe shumë shpejt do nisim një hetim ndërkombëtar. Edhe ju gazetarët mos merrni ndonjë mesazh nga presidenti i republikës që ka marrëdhëniet më perfekte me gazetarët. Ta ndjekëedhe Met Veliu, se mos merr ndonjë mesazh.

Zgjedhjet nuk kanë përfunduar. Mos u ç’fokusoni. Rezultati vazhdon dhe i ka mundësitë të jetë paraprak. Procesi i numërimit nuk ka përfunduar ende. Ankimimi nuk ka nisur ende. Në radhë të parë falenderoj qytetarët që iu përgjigjën thirrjes, morrën pjesë masive në këto zgjedhje. Pjesëmarrja reale është 75%. Mohimi i emigrantëve ishte i pajustifikuar dhe ata të prekurit nga COVID. Nuk u kushtua asnjë vëmendje ndaj tyre”, deklaroi Meta.

j.l./ dita