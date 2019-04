Meta: Të mos vazhdojë retorika në buzë të greminës

Presidenti i Republikës, Ilir Meta kërkon nga klasa politike që të mos vazhdojë retorikën, pasi vendi mund të rrëshqasë në një krizë të pamenduar.

“Mendoj që takimet janë të rëndësishme dhe të domosdoshme dhe të gjithë të reflektojnë për të mos vazhduar në retorikat e të fortit atje në tehun e buzës së greminës sepse këmba mund të rrëshqasë edhe jashtë vullnetit për të përfunduar në një krizë të pamenduar.

Mungesa e dialogut pa dyshim që do të akumulojë një hendek që do të çojë në kriza. Pa dyshim një problem serioz është mungesa e Gjykatës Kushtetuese dhe problemet e mëdha në sistemim gjyqësor”, tha Meta në një intervistë për “Ora News”.

“Nuk e dinë çfarë presin më shumë kur sistemi i rregullave të lojës dhe bashkëjetesës demokratike është tronditur rëndë. Në rast se nuk e shohim përpara humnerën, nuk bëjmë gjë tjetër vetëm se përsërisim gabimet që i kushtojnë vendit”, shtoi kreu i Shtetit.

Presidenti Ilir Meta shprehet i gatshëm të takohet me kryeministrin Rama dhe gjithë aktorët e tjer,ëpolitikë dhe jo politikë, sipas tij, për t’ i dhënë zgjidhje situatës në të cilën ndodhet vendi.

“Unë padyshim që do të takohem me të gjithë, jo vetëm me kryeministrin, por edhe me përfaqësues të tjerë politikë, por edhe me përfaqësues të shoqërisë civile. Edhe me shumë njerëz të tjerë të përgjegjshëm, të cilët kanë përgjegjësi për vendin, sepse kjo nuk mund të kthehet në një lojë “të fortësh” dhe më pas askush të mos mbajë përgjegjësi për pasojat që mund të vijnë.

Shpresoj që të gjithë të reflektojnë sa më shpejt që të jetë e mundur, sepse e gjithë kjo krizë konsumon jo vetëm energji për vendin, por nuk është e mirë as për atë vlerësim që Shqipëria ka pasur apo për ato pritshmëri që janë për rolin që duhet të luajë për stabilitetin në rajonin tonë‘, tha Meta.

v.l/ Dita