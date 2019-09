Meta sot para Komisionit Hetimor, detajet e përballjes me mazhorancën

Sot në orën 9:59, Presidenti i Republikës, Ilir Meta do të paraqitet përpara Komisionit Hetimor të Parlamentit. Është hera e parë në historinë e Shqipërisë që një president përballet me një komision për t’u pyetur si i dyshuar mbi shkeljen e Kushtetutës.

Mazhoranca socialiste, e drejtuar nga kryeministri Edi Rama e akuzon Presidentin për shkelje të rëndë të Kushtetutës pas vendimit për zhdekretuar 30 qershorin si datë për zgjedhjet lokale.

Sipas TCH, në këtë përballje, Presidenti nuk do të jetë i vetëm, por do shoqërohet nga 3 këshilltarë. Presidentit nuk do t’i lexohet formula e betimit, pasi ai është person nën hetim.

Rregullorja e komisioneve parlamentare parashikon që formula e betimit i lexohet dëshmitarëve.

Pritet me interes strategjia që do të ndjekë Presidenti përballë këtij komisioni, nëse ai do të mjaftohet duke lexuar argumentet e dërguara në mënyrë shkresore komisionit hetimor përmes një shkrese prej 25 faqesh, apo do të preferojë që këtë seancë ta zhvillojë përmes pyetje-përgjigjeve.

Po me aq interes pritet edhe qëndrimi i tij në raport me kryetarin e Komisionit Hetimor, Ulsi Manja, për të cilin Presidenca nuk është kursyer t’i përmendë një bisedë audio, pas zgjedhjeve në Dibër, publikuar nga gazeta Bild.

