Meta: T’i japim një shans Vasilit të bëhet njëshi i qeverisë

Ilir Meta ka marrë pjesë në mbledhjen e fundit të Komitetit Drejtues Kombëtar të LSI-së, përpara se të marrë detyrën e Presidentit të Republikës.

Kryetari në detyrë i LSI-së tha se largimi nga forca politike të cilën ai e themeloi 13 vite më parë, ishte një sakrificë e jashtëzakonshme.

Ai i bëri një apel indirekt kreut të PD-së Lulzim Basha, duke theksuar se bojkoti nuk është zgjidhje.

“Demokracia nuk t’i jep dot të gjitha. Duhet të luftosh për të drejtat demokratike dhe opozita duhet të jetë aktive për t’i fituar këto të drejta. Bojkoti nuk është zgjidhje”, tha Meta.

“Jam i disponueshëm për të bërë çdo gjë që mundem për zgjidhjen e kësaj krize politike”, shtoi Meta.

“Nëse edhe ne do të kishim bojkotuar, LSI nuk do të ishte kurrë kjo që është sot”, nënvizoi Meta, i cili theksoi se “LSI nuk është krijuar si parti pushteti, por si reaksion kundër pushtetit arrogant dhe autoritar”.

“U ndryshua Kushtetuta vetëm për të asgjësuar LSI-në, por jo vetëm që nuk u asgjësuam, por u kthye në faktor stabiliteti për vendin. Në listë kemi emra të rinj pasi duam që të rinjtë të luftojnë për vendin e tyre dhe jo ta braktisin atë. Orientimi drejt së ardhmes është garancia më e jashtëzakonshme që edhe në këto zgjedhje do të arrini një sukses të pamenduar, me kryetar Petrit Vasilin”, deklaroi Meta.

Megjithatë Meta shtoi se edhe me Petrit Vasilin në krye LSI do të njohë rritje, ndërsa shtoi se drejtuesit të ri të kësaj force politike duhet t’i jepet një shans edhe për qeverisjen e vendit.

“Ka qenë një sakrificë të paimagjinueshme jo vetëm për mua, por për të gjithë ju, si Petrit Vasilin, Erisa Xhixhon që atëherë ishte 17-vjeç. Në LSI të rinjtë dhe të rejat e gjejnë vetën si në asnjë vend tjetër.

Kam dëgjuar se çdo të bëhet me LSI? Në këtë drejtim jam i qetë sepse e di që kjo forcë politike që është ndeshur me beteja të paimagjinueshme që në fillimet e saj, ka kaluar prova që do të kishin asgjësuar edhe forca më të mëdha politike.

Sot kur është më e fortë se kurrë, kur ka një lidership të sprovuar, jam i bindur se do të ketë një rritje të jashtëzakonshme në interes të stabilitetit, demokracisë dhe natyrisht edhe në shërbim të mirëqeverisjes së vendit për t’u ofruar të gjithë qytetarëve një shans më të mirë.

LSI nuk është krijuar si një parti pushteti, u krijua si reaksion kundër pushtetit arrogant, autoritar dhe harbut. Në vetëm pak muaj, në një betejë çnjerëzore kundër saj mori 120 mijë vota pa numërues, pa komisionerë,dhe duhet të kishte marrë 13-14 mandate nëse dy partitë kryesore nuk do kishin bërë super-Dushkun e turpshëm i cili u bë për të dëmtuar LSI-në. U ndryshua kushtetuta për të asgjësuar LSI-në, por ja që LSI jo vetëm nuk u asgjësua, por arriti të qëndrojë dhe të kthehet në faktor stabiliteti për vendin, integrimin e mjaft sfida të tjera.

LSI ka njohur rritje në çdo zgjedhje dhe në këto zgjedhje me kryetar Vasilin do të arrini një sukses të merituar. T’i japim edhe një shans Petrit Vasilit që të jetë njëshi i partisë, me përkrahjen tuaj le t’i japim shans që të jetë edhe njëshi i qeverisë”, tha Meta.