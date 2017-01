Meteorologët: Datat kur do të bjerë sërish borë në Tiranë

Tirana u zbardh nga bora tre ditë më parë, por duket se kryeqytetasit do të kenë një mundësi të dytë, për tu gëzuar sërish.

“Meteoalb” ka bërë me dije se muaji janar do të jetë i ftohtë me reshje dëbore dhe shiu.

“Përfundimisht: Janari 2017 do të vijojë i ftohtë dhe me reshje të konsiderueshme deri nga data 25”, ndërsa të interesuar për Tiranën, “Meteoalb” ka thënë se nuk përjashtohet mundësia.

Ndërsa specifikon si ditët më me probabilitet për të rënë borë, nga 16 deri në 21 janar.

Ndërsa sot “MeteoAlb”, sqaron se temperaturat e ajrit do të pësojnë sërish rritje në të dy vlerat ekstremale të ditës. Era do të fryjë mesatare deri e fortë duke arritur shpejtësinë 60 km/h nga drejtimi jugperëndimor, kjo do të bëjë që edhe deti të jetë i trazuar.

Ndaj bëni mirë që këto ditë të visheni trashë dhe të mos dilni pa çadra.