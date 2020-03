MIE thirrje kompanive: Akreditoni shoferët sot, s`do kryejnë dot transport ndërkombëtar mallrash

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë u bën thirrje kompanive të transportit ndërkombëtar të mallrave të dorëzojnë emrat e drejtuesve të mjeteve, me qëllim që të lejohet të punojnë në vijim. Ministria kërkon nga drejtuesit e kompanive që të dorëzojnë emrat e shoferëve, me të gjitha të dhënat e tyre, me qëllim që ata të kenë mundësi që të pajisen me autorizim për të kryer aktivitet. Ministria thotë se nuk do të lejohet transporti i mjeteve të paautorizuara.

“Në kuadër të organizmit të transportit ndërkombëtar të mallrave, si pasojë e masave të marra për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, kërkohet nga të gjitha kompanitë të cilat kryejnë transport ndërkombëtar të mallrave që brenda ditës së sotme, 14.03.2020, ora 23:00 të dorëzojnë në adresën e email [email protected], listën e drejtuesve të automjeteve, të cilët kryejnë transport ndërkombëtar”, thuhet në një njoftim të shpërndarë sot nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Kjo listë duhet të përmbajë emër, atësi, mbiemër, ditëlindje, numër pasaporte dhe numrin e lejes së drejtimit ndërkombëtare. Nga ana e autoriteteve do të lejohen të qarkullojnë vetëm kompanitë të cilat do të dërgojnë emrat e drejtuesve të tyre. Në fillim të javës, MIE njoftoi pezullimin e transportit të pasagjerëve me Italinë, por bëri të ditur se transporti i mallrave nuk do te prekej nga masat shtrënguese në kuadër të emergjencës së Coronavirusit. Me masat e marra nga Qeveria për pezullimin e lëvizjes së automjeteve, kompanitë e transportit të mallrave do të duhet të regjistrojnë drejtuesit e mjeteve për të mundësuar vijimin e punës se tyre.

l.h/ dita