Mihal Grameno, jo vetëm luftëtar, por edhe shkrimtar dhe gazetar

U lindi në Korçë më 1871. Në moshë të re mërgoi në Bukuresht, ku u lidh me shoqërinë “Drita”. Aty u lidh me lëvizjen atdhetare dhe më 1889 u zgjodh sekretar i shoqërisë “Drita”. Në vitet 1907-1908 luftoi në radhët e Çetës së Çerçiz Topullit. Më 1908 mori pjesë në Kongresin e Manastirit. Për veprimtarinë e tij u dënua disa herë me burgim prej qeverisë osmane. Pas shpërthimit të Luftës I Botërore u detyrua të largohej në SHBA, ku vazhdoi të punojë për çështjen kombëtare deri më 1920, kur u kthye në atdhe. Përfaqësoi shqiptarët e Amerikës në Konferencën e Paqes në Paris. Në vitet 1921-1924, si publicist mbrojti idealet demokratike. Bashkëpunoi me disa organe. Hartoi këngë patriotike, ndërmjet të cilave edhe këngën “Për Mëmëdhenë”.

Jemi mësuar që ta shikojmë gjithnjë të veshur si komit, me armë në dorë, pjesëmarrës të çetave patriotike për liri, por Mihal Grameno ka qenë edhe shkrimtar dhe poet i Rilindjes Kombëtare. Krijimtaria e tij letrare është studiuar pak, por ajo duhet të zërë një vend të rëndësishëm në letërsinë e traditës. Ai drejtoi dy prej gazetave më përparimtare të çerekut të parë të shekullit tonë, “Lidhja ortodokse” (1909-10), “Koha” (1911-24, me intervale e heshtje). Ka shkruar edhe në një shumicë organesh të tjera.

Veçanërisht dallohen pamfletet e tij të shkurtër, me sarkazmën e tyre therëse kundër armiqve të ndryshëm të çështjes kombëtare, si kleri grekë, grekomanët, feudalët etj. Një meritë e posaçme e Gramenos është jo vetëm se ai është nga të parët që bëri në shqip dramën, novelën dhe pamfletin e tij të shkurtër, por se ai rroku si temat aktuale, ashtu edhe ato historike, duke i trajtuar këto me një qëllim të përcaktuar e të fortë aktual.

Një tjetër meritë është se në veprat e Gramenos gjejmë shumë personazhe të shtresave të varfra të popullit për të cilat ai ka dhembje e dashuri të thellë. Heroinat e veprave të Gramenos marrin pjesë aktive në Lëvizjen Patriotike dhe në luftën kundër kishës greke. Veprat e Gramenos meritojnë vëmendje, ato i përkasin herë romantizmit përparimtar e herë realizmit kritik.

Më poshtë një poezi e tij që shquhet për lirizmin e saj, si dhe kënga himn “Për Mëmëdhenë”:

Sa i ëmbël muaji i Majit

Sa i ëmbël ish muaji i Majit!

Kur dilnimë rëzësës malit,

Pranë mburimit rinim, qëndronim

A e mban mënt sa bukur ronim”?

Nën ata lisa të lulëzuar

Losnin bilbilat duke kënduar

Të përqafosur, rinim dëgjonim

A e mban mënt sa bukur ronim”

Për Mëmëdhenë

Për mëmëdhenë, për mëmëdhenë

Vraponi burra, se s’ka me prit.

Të vdesim sot me besa-besë

pranë flamurit të kuq q’u ngrit.

Pranë flamurit, pranë flamurit,

me shpatë zhveshur shqipëtarisht,

Për dhen’ e babës edhe të burrit

kemi me vdekur sot burrërisht.

E Drini plak me oshëtima

mbi Shqipërinë valët po dredh;

Tosk’ edhe Gegë, si vetëtima

armikut bini se dita erdhi.

Ejani burra malit përpjetë

duke u betuar vdekj’ a liri.

Se s’ka m’e ëmbël në këtë jetë,

kur vdes shqiptari për Shqipëri!