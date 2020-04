Mihalët e Shqipërisë

Nga Auron Tare

Mihali i Qeparoi u bë i famshëm se në restorantin e tij tentoi të rrihte nja dy shqiptarë dhe tre spanjollë se nuk i paguan peshqit e skuqur. U tund vendi nga ky turp i Mihalit.

Ministri i Turizmit me lule në dorë kërkoi falje në cdo televizion për këtë turp që ju bë turizmit shqiptar.

U bë si u bë dhe skandali i Mihalit u mbyll më pak PR dhe shumë debate .

Por fundi i fundit Mihali ishte një person privat i cili në një farë mënyrë me aktin e dhunshëm tregoi se sa problematik është turizmi tek ne. Asgjë më shumë.

Ndërkohë dje ca “Mihale” të tjerë me uniformë shtetërorë turpërojnë jo veten e tyre por shtetin që i ka vendosur ta përfaqësojnë.

Rasti i një prej anijeve më të famshme në botë “Malteze Falcone” e cila erdhi në Portin e Durrësit për të bërë furnizime në këtë kohë të mbrapshtë tregon fytyrën e “Mihaleve” të Institucioneve tona.

Anija e famshme e cila kërkoi leje sipas rregullave për t’u futur në Port për t’u furnizuar për arsye të situatës që dihet nuk u furnizua dot ditën që erdhi. Dhe sipas rregullit kërkoi leje për të qëndruar fund- javën në Port deri të hënën që hapen përsëri zyrat e shtetit shqiptar.

Autoriteti Portual sipas rregullit i dha leje por “Mihali i Kapitenerisë Shqiptare” në këtë rast Paulin Ndreu me anë të Mihalëve që ka nën urdhëra “e rrahu” gjithë ditën Kapitenin dhe ekuipazhin e kësaj anije për ta larguar nga Porti.

Duke e kërcënuar me burg dhe plot fjalë fyese. Po përse do pyesë ndokush? Sepse Zoti Ndreu dhe Ministrja që përfaqëson kanë nxjerrë një urdhër (po atë ditë që erdhi anija) se jahtet duhen të largohen se pengojnë anijet e mallrave. Ndërkohe Porti Detar ju jep leje për të qëndruar, Kapiteneria i përzë nga Porti me një gjuhë rrugaçësh dhe arrogancë tipike për vulgun shqiptar.

Fatkeqësisht “Mihalët” nuk e kuptojnë se do të ketë Jetë edhe pas kësaj kohe të mbrapshtë ku përsëri do të kërkojmë të na vijnë turistë, do të kërkojmë artikuj pozitivë në mediat e huaja për mikpritjen dhe traditat shqiptare e broçkulla të tilla. Industria e jahteve është maja e turizmit botëror dhe përsëri do të kërkojmë te na vizitojnë anije elitare.

Për të gjitha këto arsye në kohë të vështira duhet të ndihmojmë sa mundemi këtë industri. Nuk duhet të lëmë “Mihalët” të na përfaqësojnë, përndryshe asnjë buqetë me Lule e Ministres që kontrollon “Mihalet” nuk do të na bënte derman.

e.k. / dita