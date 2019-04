Milo: Do marrim pjesë në zgjedhje, gati kandidatët

Paskal Milo, kryetar i Partisë Demokracia Sociale i ftuar në emisionin “5 Pyetjet nga Babaramo” komentoi aktualitetin politik. Milo u shpreh se edhe në javët në vijim nuk shikon zgjidhje të krizës politike, ndërsa shtoi se çfarëdo që të ndodhë PDS-ja do të marrë pjesë në zgjedhje, në koalicion me PS-në.

“Të gjithë presin se sot ose nesër do të ndodhë mrekullia, por krizat politike kanë ecurinë e tyre dhe kjo po përsëritet dhe aktorët politikë shqiptarë, pa arritur kulmin kriza nuk do të ulen. Për 2-3 javë të tjera palët do të ruajnë këto pozita ekstreme. Ne do të shkojmë në zgjedhjet e 30 qershorit edhe nëse ka bojkot nga palët. Në 90% kemi përzgjedhur kandidatët. Duhet një reformë e thellë, duhet ndryshuar sistemi politik. Basha nuk është fajtor pse ndryshoi sistemi, pasi e ndryshoi Berisha në bashkëpunim me Ramën. Unë jam përfaqësues i së majtës europiane dhe nga një pikëpamje programore dhe historiku i aktivitetit tim është se jam i majtë konseguent, shumë më besnik dhe më shumë se kryesocialisti aktual.

Por fakti që i takoj një partie të vogël, kjo ka ndodhur, por nuk jam thyer nga kjo. Por mbetem kritik objektiv i PS-së. Le të më quajnë pak opozitar brenda së majtës shqiptare. Partia Demokracia Sociale nuk ka qenë pjesë e koalicionit me PS-në. Por në koalicion me PS-në ne shkojmë në zgjedhje se kështu është sistemi dhe na detyron. Negociata me PS-në deri tani nuk ka. Nuk do të konkurrojmë për kryetar bashkie, por për këshilltarët. Duhet të bëhen zgjedhjet lokale, më pas të bëhen ndryshimet në sistem dhe të shkohet në zgjedhjet parlamentare” tha ai.

v.l/ Dita